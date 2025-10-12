En Europa aseguran que la Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede confirmada

La Finalissima tendría sede asegurada

El duelo entre la selección argentina y España por la Finalissima es uno de los más esperados antes del Mundial 2026. El partido que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa ya tendría fecha y sede definida. Y el escenario sería uno que le trae muy buenos recuerdos a la Albiceleste.

La posibilidad de que la Finalissima entre sudamericanos y europeos se dispute en el estadio Lusail de Qatar ha cobrado impulso en medios españoles. Este escenario, donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo, se perfila como la sede preferida para el ansiado cotejo en el que se medirán dos de las mejores selecciones de la actualidad.

Según informó el diario Marca, la fecha tentativa sería el sábado 28 de marzo del próximo año, en plena ventana FIFA. La confirmación oficial sobre la sede y la fecha aún está pendiente, pero la opción de Qatar ha ganado terreno frente a otras alternativas que se barajaron en los últimos meses, como Miami —actual residencia de Messi—, Montevideo y otros destinos en Medio Oriente.

Este es el trofeo que recibe el campeón de la Finalissima - crédito Reuters

Entre los factores que favorecen a Qatar, el medio español destacó el clima favorable en esa época del año y la relativa cercanía para los futbolistas que militan en clubes europeos, aunque para Messi implicaría un viaje considerable desde Miami. Además, Marca subrayó que Qatar cuenta con una alta valoración por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. De hecho, allí se jugará el Mundial Sub 17 en unos días.

La concreción de la Finalissima depende en gran medida del desempeño de España en las Eliminatorias. Mientras que Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, el seleccionado español, que lidera cómodamente su grupo, podría sellar su pase en los próximos compromisos, lo que allanaría el camino para la organización del partido.

De confirmarse, el encuentro permitiría a La Scaloneta medirse con una de las selecciones favoritas para la próxima Copa del Mundo, a pocos meses del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, y supondría un regreso simbólico al escenario de su consagración mundialista.

Vale recordar que en julio de este año, la Conmebol dio a conocer en sus canales oficiales que la fecha estipulada para el encuentro sería en marzo de 2026, lo que coincide con la información del portal español.

El calendario de la FIFA contempla una ventana de partidos entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Posteriormente, del 1 al 9 de junio, se abrirá otra doble fecha destinada a amistosos preparatorios para la Copa del Mundo, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. Por este motivo, la opción de organizar la Finalissima en junio queda descartada. Si el partido no puede celebrarse en marzo, las alternativas posteriores a la Copa del Mundo serían entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con espacio para cuatro partidos, y otra ventana del 9 al 17 de noviembre.

La historia de la Finalissima se remonta a 1985, cuando Francia derrotó 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes de París. La segunda edición tuvo lugar en 1993, con el triunfo por penales de Argentina sobre Dinamarca tras igualar 1-1 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Aquella competencia, conocida entonces como Copa Artemio Franchi, permaneció inactiva hasta su reactivación en 2022. En esa ocasión, la Albiceleste venció 3-0 a Italia en el Estadio Wembley de Londres, tras consagrarse campeona de la Copa América 2021.