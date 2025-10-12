Del histórico golpe de Islas Feroe a tres selecciones que están cerca del Mundial: lo mejor de la fecha de las Eliminatorias UEFA

En una nueva jornada de las Eliminatorias UEFA de cara a la Copa del Mundo 2026, el avance de las Islas Feroe hacia una posible clasificación histórica ha encendido el entusiasmo en el archipiélago, luego de que la selección local lograra una victoria por 2-1 frente a República Checa en el estadio Torsvollur de Torshavn. Este resultado, conseguido a falta de dos jornadas para el cierre del grupo L de la competición europea, mantiene viva la posibilidad de que el equipo acceda a uno de los repechajes previstos para marzo.

El conjunto dirigido por Eydun Klakstein nunca ha disputado la fase final de un Mundial ni de una Eurocopa, pero la reciente racha de tres triunfos consecutivos ha fortalecido sus aspiraciones. La semana comenzó con una contundente goleada por 4-0 ante Montenegro y culminó con el triunfo sobre los checos, consolidando el mejor momento deportivo de la selección feroesa.

En el encuentro más reciente, Hanus Sorensen abrió el marcador tras una asistencia de Jakub Andreasen, mientras que Martin Agnarsson selló la victoria a nueve minutos del final, después de que Adam Karabec lograra el empate parcial para la República Checa. Con este resultado, el equipo checo conserva la segunda posición del grupo con una ventaja de un punto sobre las Islas Feroe, aunque ambos solo tienen un partido pendiente en la fase de clasificación.

El calendario favorece a la República Checa, que cerrará la etapa recibiendo a Gibraltar, último en la tabla y sin victorias en el certamen. Por su parte, las Islas Feroe deberán visitar a Croacia.

Croacia 3-0 Gibraltar

Precisamente, en el mismo grupo L en el que Islas Feroe y República Checa se disputan el segundo lugar, Croacia quedó al borde de sellar su clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá. El elenco dirigido por Zlatko Dalić se impuso por 3-0 sobre Gibraltar en el Stadion Anđelko Herjavec.

El resultado del encuentro anterior puso a Croacia de cara a la clasificación, ya que se enfrentaba a una selección que perdió todos sus partidos disputados. Pese a esto, el combinado nacional presionó para no pasar sobresaltos y sellar su boleto al Mundial sin problemas.

A la media hora de juego, Toni Fruk abrió el marcador tras ser asistido por Marco Pasalic. Por su parte, ya en el complemento, Luka Sučić selló el 2-0 después de que Lovro Majer fallara un penal. En el último minuto, Martin Erlić convirtió el 3-0 final.

Así las cosas, Croacia quedó en la cima del grupo con 16 unidades. En las últimas dos jornadas recibirá a Islas Feroe y Montenegro. En caso de clasificar, jugará el Mundial por cuarta vez consecutiva (2014, 2018, 2022 y 2026). Vale resaltar que desde que la nación se independizó, solamente se perdió la edición de Sudáfrica 2010.

Países Bajos 4-0 Finlandia

En paralelo, Países Bajos consolidó su liderazgo en el grupo G de las Eliminatorias con una goleada por 4-0 sobre Finlandia en el Johan Cruyff Arena. El equipo dirigido por Ronald Koeman suma tres puntos de ventaja sobre Polonia, que se impuso por 2-0 sobre Lituania. El enfrentamiento directo entre ambos, programado para noviembre en territorio polaco, será determinante para definir quién se queda con la clasificación directa.

Hasta el momento, Países Bajos ha disputado seis partidos, de los cuales ha ganado cinco y empatado uno, precisamente ante Polonia. Las victorias ante Malta y Lituania se suman a la reciente sobre Finlandia, consolidando la condición de favorita del conjunto neerlandés. Memphis Depay se erigió como la figura del encuentro al aportar dos asistencias y un gol en la primera hora de juego, El cuarto tanto, obra de Cody Gakpo, llegó tras un potente disparo desde fuera del área, luego de recibir el balón de Xavi Simons.

El primer gol del partido se produjo a los ocho minutos, cuando Donyell Malen culminó una combinación con Depay y superó al portero Jesse Joromen. El segundo tanto surgió de una jugada a balón parado: Memphis ejecutó una falta lateral que Virgil Van Dijk cabeceó al fondo de la red. La ventaja se amplió en el minuto 38, cuando una mano de Miro Tenho dentro del área fue sancionada como penalti, convertido por Depay.

Así las cosas, Países Bajos lidera con 16 unidades, mientras que Polonia lo sigue con 13. Más allá de que ambos ya tienen como mínimo un lugar en el repechaje, se disputarán la clasificación directa a la Copa del Mundo en noviembre.

Esta misma situación se replica en el grupo C. Tras la victoria de Dinamarca por 3-1 sobre Grecia y el triunfo de Escocia por 2-1 sobre Bielorrusia, ambas quedaron en la cima con 10 unidades. Estas mismas chocarán en la última jornada de las Eliminatorias para definir quién clasifica de manera directa y cuál va al repechaje.

TODOS LOS GOLES DE LA JORNADA DEL DOMINGO DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS

Escocia 2-1 Bielorrusia

San Marino 0-4 Chipre

Lituania 0-2 Polonia

Dinamarca 3-1 Grecia

Rumania 1-0 Austria