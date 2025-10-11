Solana Sierra se clasificó a la final del WTA 125 de Mallorca y buscará su cuarto título del año

La argentina Solana Sierra se clasificó para la final del WTA 125 de Mallorca al derrotar a la tenista local Andrea Lázaro García (Crédito: Mallorca Women's Championships)

La argentina Solana Sierra se clasificó a la final del WTA 125 de Mallorca, que se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo, tras derrotar a la local Andrea Lázaro García con un marcador de 6-2 y 7-5. Este domingo, la tenista argentina definirá el título frente a la serbia Lola Radivojevic, que por el otro lado del cuadro eliminó a su compatriota Teodora Kostovic, por 7-6 (3) y 6-3.

La bonaerense se impuso a Andrea Lázaro García, por 6-2 y 7-5, en la semifinal del WTA 125 de Mallorca, en un partido que duró una hora y 19 minutos. La argentina tomó ventaja desde el inicio del primer set con un quiebre, repitió en el séptimo juego para sacar 5-2 y cerró con autoridad con su saque.

En el segundo parcial, Lázaro García mejoró su rendimiento y se quedó con uno de los turnos al saque de la albiceleste. Pero Sierra logró mantener la precisión en los puntos largos y cerró el partido sin necesidad de recurrir a un tercer set, gracias a dos roturas consecutivas en el noveno y 11º juegos.

Con este triunfo, Sierra avanzó a la final del certamen mallorquín, donde enfrentará a la serbia Lola Radivojevic. La argentina buscará su segundo título de la temporada en esta categoría, tras el obtenido en el WTA 125 de Antalya.

Este 2025 es, sin dudas, el mejor año como tenista profesional de la marplatense que actualmente ocupa el puesto 86 del ranking WTA. Tras un par de meses irregulares, esta semana retomó la senda del triunfo y se clasificó para una nueva final en el certamen mallorquín.

Atrás quedó la histórica cuarta ronda alcanzada en Wimbledon, donde ingresó al cuadro principal como lucky loser y logró tres victorias consecutivas ante importantes jugadoras: la australiana Olivia Gadecki, la británica Katie Boulter y la española Cristina Bucsa. Aquel resultado en el All England Lawn Tennis Club no solo significó un punto anímico deportivo, sino que le permitió acceder por primera vez al Top 100 del circuito femenino.

El camino de Sierra hasta la final de Mallorca tuvo su paso por Norteamérica y Sudamérica. Previamente a su llegada a la isla, la argentina jugó el Masters 1000 de Cincinnati, pero cayó en la primera ronda del cuadro principal como lucky loser. Posteriormente, alcanzó la segunda ronda del WTA 250 de Cleveland, sumando su primera victoria en este tipo de competencias. Su paso por el US Open culminó con una temprana caída ante la experimentada rumana Sorana Cirstea, y finalmente, llegó a cuartos de final en el WTA 125 de Sao Paulo.

En búsqueda de su cuarto título del año enfrentará este domingo a la serbia Lola Radivojevic (173°), superó a su compatriota Teodora Kostovic (213°) con un marcador de 7-6(3) y 6-3. La nacida en La Feliz ya conquistó en lo que va de la temporada los trofeos del W125 de Antalya y los W75 de Vero Beach y Bellinzona.

Gabriela Sabatini brindó una conferencia durante el WTA 125 de Mallorca (Crédito: Mallorca Women's Championships)

Sabatini presente en Mallorca

Gabriela Sabatini se encuentra en el WTA 125 de Mallorca durante estos días, donde no solo asiste a los partidos de las argentinas Solana Sierra y Lourdes Carlé, sino que también compartió momentos con allegados a la organización del torneo. La mejor tenista de la historia de nuestro país es embajadora del certamen y el domingo formará parte de la ceremonia de entrega de premios.

En el Mallorca Country Club, Sabatini sostuvo: “Es un placer enorme estar acá. El ambiente es hermoso y Mallorca es un lugar muy especial para mí. Este torneo me trae muchísimos recuerdos de mis inicios: hay que luchar mucho en esta fase de transición, donde el profesionalismo va cambiando todo”.

Sobre la importancia de los torneos WTA 125, Sabatini se refirió: “Son fundamentales. En Argentina durante muchos años no había, y ahora sí. Dan oportunidades reales a las jugadoras para competir cerca de casa y crecer paso a paso".

Además, reflexionó sobre su carrera y ofreció consejos a las jóvenes jugadoras: “No dejen de soñar. Con respeto, compromiso y trabajo se logra todo. Hay que disfrutar, tener pasiones fuera de la pista y encontrar equilibrio".

No obstante, también hizo referencia a su amiga, la alemana Steffi Graf: “Los partidos con Steffi fueron los mejores. Éramos rivales, pero también amigas. Nos seguimos hablando de vez en cuando, la admiro mucho”.