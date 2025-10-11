La tanda de penales que le dio el ascenso a Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional y la revelación de Rigamonti tras atajar dos

La tanda de penales que definió el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza entregaron un partido de alto vuelo en el Estadio Ciudad de Vicente López, la casa de Platense. Los dos mejores equipos de la fase regular de la Primera B Nacional igualaron 1-1 en el tiempo regular en un compromiso cargado de emociones, que definió el primer ascenso a la Liga Profesional de la temporada en los penales. Y allí, los dirigidos por Ariel Broggi sentenciaron una jornada histórica.

El Lobo mendocino abrió la tanda de penales con Luciano Cingolani a cargo de romper la tensión. El delantero, que ingresó en el complemento por Franco Saavedra, no falló y ejecutó al palo contrario al que se tiró Yair Bonnín. La presión cayó del lado de Federico Recalde, quien ejecutó cruzado: entre César Rigamonti y el poste le negaron sostener la paridad en la tanda.

Facundo Lencioni, quien había anotado el empate de penal con un remate brillante cuando se terminaba el partido, soportó también la presión de sostener la ventaja de su equipo y ejecutó un tiro cruzado rasante que fue imposible para el arquero rival. El turno para Madryn pasó en los pies de Nicolás Mana, que había anotado un gol a los segundos del suplementario que había sido bien anulado por offside. Rigamonti se hizo gigante: se tiró a su derecha otra vez y sostuvo el remate del atacante rival.

Matías Recalde no tuvo dudas para poner a su equipo circunstancialmente 3-0 con un remate cruzado y alto, que ni siquiera le permitió a Bonnín salir en la foto. Obligado a convertir, Diego Crego asumió la responsabilidad en el Aurinegro. Su remate pegó en el travesaño, desatando un automático furor en el combinado de Mendoza que firmó su regreso a la Primera División tras cuatro décadas.

Fue una jornada repleta de emociones. Los de Mendoza habían anotado dos goles en la primera etapa, pero en ambas ocasiones hubo manos en las acciones previas a los tantos que obligaron a Nicolás Ramírez a anular las anotaciones. En el complemento, Madryn se puso al frente del tanteador por un gol de Luis Silba en el tramo final del juego, pero cuando se jugaba el tercer minuto de adición llegó la igualdad: una mano del defensor colombiano Alejandro Gutiérrez le permitió a Lencioni anotar el 1-1 para forzar el suplementario, primero, y los penales luego.

La revelación de César Rigamonti tras ser el héroe de Gimnasia de Mendoza

El héroe de la jornada, Rigamonti, habló desde el campo de juego segundos después de tapar dos disparos en la tanda definitoria y reveló: “Hablando en la semana con los chicos les dije que íbamos a empatar, que íbamos a ir a penales y que iba a ser la figura. Es más, lo tengo anotado en un papel”.

En la entrevista con TyC Sports, contó: “Fue un año duro. Quiero agradecer a mi familia que no la tuve cerca físicamente, pero la verdad que mi mujer es de fierro. Ella con las nenas, y yo viviendo en Mendoza. Fue un año duro, me tocaron lesiones, viví momentos feos. Gracias a Dios pude coronarlo de esta forma. Lo soñé. Felicidad plena”.

Sobre su premonición de los penales, repitió: “Imaginé un cero a cero cerrado, pero sí soñé que era la figura. Agradecer a todo el staff de arqueros. Lo armamos entre todos. Un trabajo en conjunto. Muy feliz de haber podido ayudar a esta hermosa institución a subir a primera”.

Broggi, entrenador que asumió con la temporada empezada tras la salida de Ezequiel Medrán, destacó el trabajo del anterior DT y también recordó la final que el equipo perdió por el ascenso en la temporada pasada ante San Martín de San Juan cuando disputaron el segundo boleto a primera. “Estoy feliz, creo que este grupo se lo merecía. La gran mayoría de los chicos que estaban acá habían perdido una final y para muchos era una revancha. No es casualidad que Gimnasia juegue dos finales consecutivas. Por suerte hoy se nos pudo dar”.

El compacto de la final por el ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza