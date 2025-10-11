Boca Juniors volvió a entrenarse tras la pérdida de Miguel Russo: minuto de silencio y un detalle para que esté presente con el plantel

El entrenamiento que el plantel de Boca Juniors afrontó esta mañana en Ezeiza fue distinto a todos. Fue el primero desde la pérdida física de Miguel Ángel Russo, que igualmente ya venía estando ausente en el último tiempo y delegando tareas a sus colaboradores Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Ahora se confirmó que serán ellos quienes tomen las riendas del Xeneize al menos hasta diciembre y, antes de poner en marcha el motor otra vez, se llevó a cabo un minuto de silencio en honor al fallecido entrenador.

“El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. 𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗺𝗼𝗿”, fue el mensaje que publicó Boca en sus redes sociales con la imagen del minuto de silencio en la mitad de una de las canchas del centro de entrenamiento con todos los jugadores y cuerpo técnico agarrados de la mano.

Además, en el Boca Predio quedó al descubierto otro detalle con el que el plantel azul y oro tendrá presente en cada traslado a Miguel: un ploteo especial en el ómnibus que traslada al contingente de forma interna en el que figura el rostro de Russo y una frase que quedará para la posteridad. “A Boca nunca se le puede decir que no. Hasta siempre, Miguel”, es el lema que acompaña la parte superior del frente del vehículo.

El micro que trasladará al plantel de Boca con la imagen de Russo (Foto: Tato Aguilera)

Vale mencionar que Boca tenía que presentarse este sábado, a partir de las 14:30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, contra Barracas Central. Sin embargo, debido al fallecimiento de Russo, las autoridades de turno creyeron oportuno postergar un partido que todavía no tiene fecha prevista. Es por esto que el plantel boquense empezó la preparación para el siguiente compromiso en el calendario: Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 18 en la Bombonera.

El cuerpo técnico encabezado por Úbeda continuará al frente del equipo hasta el final del torneo, con Juvenal Rodríguez como asistente, según confirmó el propio colombiano en conversación con Caracol Radio. La noticia fue confirmada formalmente por Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Russo, justo en el día del último adiós al histórico entrenador. El colombiano explicó: “Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino. Pero estaremos como continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa”.

Una de las revelaciones más íntimas que compartió Juvenal Rodríguez fue la resistencia de Russo ante las crecientes dificultades de salud. “Él nunca demostró dolor. Me acuerdo que hace unos días le pregunté qué quería: si seguíamos, si nos íbamos, si renunciábamos. Y me contestó como siempre, como en todas las decisiones en la vida de él: ‘tranquilo, tranquilito. Yo hablo con el Chelo (Delgado)’”, narró, ejemplificando el carácter y la templanza que mantuvo Russo en todo momento. Además, añadió: “Ya me di cuenta que él no quería, y que iba a dejar todo así... y él quería terminar siendo el técnico de Boca Juniors. No tengo dudas”.

También recordó una anécdota junto a Russo en la que se manifestó la visión que tenía el entrenador respecto al futuro: “Hace unos ocho meses, me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario, después de un partido que tuvimos contra Racing, en San Lorenzo, hablando le pregunté qué pensaba que iba a ser su próximo destino... y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’”, rememoró.