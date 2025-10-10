Deportes

San Lorenzo perdió 1-0 contra Colo Colo y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Las Santitas cayeron por el gol de Mary Valencia y terminaron en el tercer lugar del Grupo C. Las Caciques y Sao Paulo avanzaron a cuartos de final

Las Caciques se adelantaron a las Santitas en la Copa Libertadores Femenina

San Lorenzo perdió 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la tercera fecha del Grupo C y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina. Fue una derrota previsible en los papeles porque su rival ganó los tres duelos y se quedó con el liderazgo de la zona desplazando a Sao Paulo, que avanzó en el segundo lugar a los cuartos de final. Olimpia quedó último y sin puntos.

Virginia Gómez volvió a quedar retratada por un error que costó un gol. La zaguera central del cuadro de Boedo había dejado habilitada a Millene Fernandes, autora del 1-0 del Tricolor paulista en el debut, y este jueves generó una pérdida que terminó en celebración de las Caciques. Su pase en plena salida fue interceptado por Yenny Acuña, el balón quedó en poder de las chilenas y Acuña picó al vacío para recibir un envío lanzado desde mitad de cancha. La jugadora de 28 años encaró a la arquera Solana Pereyra y estiró la pelota con un lanzamiento cruzado a la corrida de Mary Valencia, quien solo la empujó a la red a los 43 minutos de la etapa inicial.

Las dirigidas por Tatiele Silveira estuvieron a un paso de liquidar el pleito en el complemento, pero el doblete de Valencia a los 53’ fue anulado por una evidente mano de la goleadora. A partir de ahí, los cambios de Franco Bertera le cambiaron la cara al equipo anfitrión y expusieron su mejor momento en el encuentro con un remate de Delfina Pafundi rechazado por la arquera Ryann Torrero. Ya sobre el final, Solana Pereyra evitó el segundo de las trasandinas con una excelente tapada frente a un tiro de Yenny Acuña.

De esta manera, las Santitas finalizaron su participación en la zona, luego de un balance irregular de una derrota 2-0 contra Sao Paulo de Brasil y un triunfo por 1-0 a Olimpia de Paraguay.

San Lorenzo ganó un partido
San Lorenzo ganó un partido y perdió dos duelos en el Grupo C

Boca Juniors es el otro equipo argentino participante y sabe lo que significa llegar a instancias decisivas, porque alcanzó la definición del certamen en 2022. Ese año cayó 4-1 ante Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, mientras que en 2023 quedó afuera en primera fase. Corinthians es el campeón defensor del título y el más ganador en la historia con cinco conquistas. Justamente, el Timao será el próximo rival de las Gladiadoras en cuartos de final este sábado, luego de que el elenco Azul y Oro clasificara como segundo del Grupo B.

En el torneo dijeron presentes 16 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol, distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno. En la historia de la Copa Libertadores Femenina nunca hubo un campeón de Argentina. Los lauros se los reparten clubes de Brasil (13), Chile, Colombia y Paraguay (1).

Los interesados en asistir a los partidos pueden acceder a las entradas a un precio único de $10.000 por jornada, lo que permite el acceso a dos partidos en la misma sede. Los tickets pueden adquirirse en línea, diferenciando la plataforma según el estadio: para el Nuevo Francisco Urbano en Morón, a través de clf2025.adnpass.com.ar, y para el Florencio Sola en Banfield, mediante libertadoresfem.accessfan.ar/eventos. En esos reductos se jugarán todos los partidos de la competición.

El fixture de San Lorenzo

  • 0-2 vs. Sao Paulo (Brasil)
  • 1-0 vs. Olimpia (Paraguay)
  • 0-1 vs. Colo Colo (Chile)

El fixture de Boca Juniors

  • 0-0 vs. Alianza Lima (Perú)
  • 2-0 vs. ADIFFEM (Venezuela)
  • 0-0 vs. Ferroviária (Brasil)

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

  • Corinthians vs. Boca Juniors
  • Ferroviária vs. Independiente del Valle
  • Colo Colo vs. Libertad
  • Deportivo Cali vs. Sao Paulo

Los equipos participantes

  • Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo
  • Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo
  • Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo
  • Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali
  • Paraguay: Libertad, Olimpia
  • Uruguay: Nacional
  • Perú: Alianza Lima
  • Bolivia: Always Ready
  • Ecuador: Independiente del Valle
  • Venezuela: ADIFFEM

Todas las campeonas de la Copa Libertadores Femenina

  • Corinthians (5)
  • Sao José (3)
  • Ferroviária (2)
  • Santos (2)
  • Colo Colo (1)
  • Palmeiras (1)
  • Sportivo Limpeño (1)
  • Atlético Huila (1)

