El calendario de los mejores tenistas argentinos para el cierre del año: los torneos en Europa y la Copa Davis como objetivo soñado

Con la gira europea bajo techo que tendrá al Masters 1000 de París como corolario, los jugadores buscan cerrar la temporada con sensaciones positivas y bien posicionados de cara a 2026

Francisco Cerúndolo es el mejor
Francisco Cerúndolo es el mejor tenista argentino en el ranking de la ATP y pieza clave del equipo de Copa Davis (Foto: David Gonzales-Imagn Images)

La gira asiática comienza a ser historia en el último suspiro del Masters 1000 de Shanghai y deja paso a las cuatro semanas finales de competencia en territorio europeo, sobre canchas rápidas y bajo techo. Los tenistas argentinos volverán a competir en diferentes capitales que serán sede de los torneos más atractivos en esta época del año. Estocolmo, Bruselas, Viena y Basilea serán los escenarios principales, junto a torneos en Atenas y el lejano Almaty (Kazajistán), donde se disputarán las últimas batallas en la búsqueda de títulos y de los puntos necesarios para mejorar en el ranking o clasificar al ATP Finals, conocido como el Masters, aquellos que tienen chance de hacerlo.

Sin embargo, la exigente temporada ya ha dejado bajas. Hay jugadores que la han dado por terminada por lesión, como el británico Jack Draper, o por otras razones, como el estadounidense Frances Tiafoe, quien confirmó que no será de la partida en toda la gira. A ellos se suman otros nombres que han decidido no participar en la primera semana de torneos: Tommy Paul, Grigor Dimitrov, Cameron Norrie, Alexander Bublik y Mariano Navone, entre otros.

El panorama de los tenistas argentinos

Este panorama de bajas ha beneficiado directamente a algunos tenistas de nuestro país. Camilo Ugo Carabelli fue uno de los favorecidos y logró ingresar de manera directa al cuadro principal del Masters 1000 de París, certamen que cerrará su gira. Su primer torneo será la próxima semana en Estocolmo, un evento con grandes recuerdos para el tenis argentino, como el título de David Nalbandian en 2008 y las consagraciones de Juan Martín del Potro en 2016 y 2017.

El certamen escandinavo marcará también el esperado regreso al circuito de Tomás Etcheverry, ya recuperado del desgarro en el oblicuo izquierdo. Holger Rune, Casper Ruud y Denis Shapovalov figuran entre los principales cabezas de serie.

Por su parte, el número uno de Argentina y mejor raqueta de Sudamérica, Francisco Cerúndolo, comenzará su gira europea más tarde. Su próximo compromiso es un torneo de exhibición del circuito UTS en Hong Kong. Posteriormente, viajará al viejo continente para disputar el ATP 500 de Viena, donde compartirá un cuadro de altísimo nivel con figuras como Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

El otro torneo que abre la gira es el de Bruselas. La capital belga contará con la presencia de Sebastián Báez y Francisco Comesaña. Para El Tiburón, además, esta gira servirá como preparación para su probable participación en las finales de la Copa Davis en Bolonia a fines de noviembre, en caso que el capitán argentino, Javier Frana decida convocar al mismo equipo que superó a Países Bajos en los Playoffs. En la capital administrativa de la Comunidad Europea también figuran anotados el checo Jiri Lehecka, el español Alejandro Davidovich Fokina y la joyita brasileña, Joao Fonseca.

Segunda semana y cierre en París

En la segunda semana de competencia, Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli jugarán en Viena, mientras que Sebastián Báez lo hará en Basilea, la tierra de Roger Federer. Este torneo ha sido escenario de grandes triunfos argentinos, como los de Guillermo Vilas (1978), David Nalbandian (2002), Guillermo Coria (2003) y Juan Martín del Potro (2012 y 2013). En la lista de suplentes -alternates- para ingresar al cuadro figuran Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo.

Mariano Navone, en tanto, ha decidido no competir en Europa debido a molestias físicas. Optó por regresar a Argentina para recuperarse y buscará defender los puntos de su ranking en la gira sudamericana de Challengers sobre polvo de ladrillo que cierra la temporada.

El final de la gira será el Masters 1000 de París, un torneo de elite al que regresará el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Por ranking, solo tres argentinos tienen asegurada su participación directa: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Así, la temporada ATP encara su recta final. Para los tenistas nacionales, es la última oportunidad de sumar puntos importantes, con la motivación extra para algunos de llegar en la mejor forma posible a la lucha por la Ensaladera de Plata en Bolonia.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisGira EuropeaFrancisco CerúndoloTomás Etcheverry

