Deportes

Boca y Corinthians se verán las caras en la cancha de Morón por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores femenina

El Xeneize y el Timao se medirán desde las 16 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. La Conmebol analiza cambiar el formato de disputa desde el 2027

Guardar
Boca viene de terminar en
Boca viene de terminar en el tercer puesto de la edición 2024

La Copa Libertadores es una obsesión. Y en Boca sueñan con dar el batacazo frente al Corinthians, uno de los principales candidatos al título. Este sábado 11 de octubre desde las 16, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, el duelo entre argentinas y brasileñas definirá a uno de los semifinalistas del certamen continental que se disputa en el país.

El conjunto boquense finalizó la fase de grupos con 5 puntos, ubicándose detrás de Ferroviaria (7 unidades) y accedió a los cuartos de final por cuarta edición consecutiva. El Timao, en tanto, se clasificó como líder del Grupo A con puntaje al derrotar en su último compromiso a Independiente Santa Fe (4 puntos). Por lo tanto, las colombianas fueron eliminadas al ubicarse en la tercera posición de la zona, dado que Independiente del Valle goleó 5 a 0 a Always Ready y se quedó con la segunda plaza al sumar 6 unidades.

El antecedente inmediato entre el Xeneize y Corinthians agrega un matiz especial a la posible eliminatoria. Las brasileñas, actuales campeonas y máximas ganadoras del certamen con 5 títulos, compartieron grupo con las argentinas en la edición anterior, donde igualaron 0-0 en el debut y, tras finalizar segundas en el Grupo A, se reencontraron en semifinales, instancia en la que el Timao se impuso por 1-0.

Desde el 2009 la Conmebol hizo oficial el certamen internacional y Brasil marcó una hegemonía en cantidad de títulos y sedes: los equipos de ese país ganaron 13 de los 16 trofeos que hubo en disputa hasta acá, con equipos de Chile, Paraguay y Colombia cortando ese dominio absoluto.

El Corinthians, con 5 conquistas (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024), es el máximo campeón de la edición femenina de la Copa Libertadores; pero también supieron consagrarse San José (2011, 2013 y 2014), Ferroviaria (2015 y 2020), Santos (2009 y 2010) y Palmeiras (2022). Es decir, que los únicos equipos que lograron quebrar la tendencia brasileña fueron las chilenas de Colo Colo en 2012, las paraguayas de Sportivo Limpeño en 2016 y las colombianas de Atlético Huila en 2018.

En 2022, cuando el certamen se disputó en Ecuador, Boca quedó en la puerta de la gloria, cuando cayó en la final frente al Palmeiras por 4 a 1.

En esta edición, Las Gladiadoras comenzaron su participación con un empate sin goles contra Alianza Lima de Perú, luego superó a ADIFFEM de Venezuela por 2 a 0 y en su último compromiso de la fase inicial igualó 0 a 0 con Ferroviaria de Brasil en el Florencio Sola de Banfield.

El plantel de Boca para la Copa Libertadores Femenina

Laurina Oliveros, Maylén Guerra, Julieta Cruz, Emily Ormson, Eliana Stabile, Carolina Troncoso, Agustina Arias, Andrea Ojeda, Camila Gómez Ares, Kishi Núñez, Brisa Priori, Camila Baccaro, Eugenia Flores, Lola Ruffini, Brisa Campos, Yohana Masagli, Julieta Martínez, Joaquina Rodríguez Palma, Belén Pokoracky, Lorena Benítez, Yuria Sasaki, Sarah Mirr y Araceli Pereyra. DT: Florencia Quiñones.

EL CAMBIO DE FORMATO QUE ESTUDIA CONMEBOL EN EL TORNEO

Las jugadoras del Corinthians alzan
Las jugadoras del Corinthians alzan la Copa Libertadores tras ganarla en 2024: ¿habrá nuevo formato en 2027? (Foto: Reuters/Cesar Olmedo)

La Conmebol está trabajando en los últimos tiempos en la reforma de distintos torneos femeninos del continente. Tras la creación de la Liga de Naciones Femenina que clasificará a las selecciones de la región para el Mundial 2027, está sobre la mesa la posibilidad de cambiar el método de disputa de la Copa Libertadores femenina, el otro certamen de gran interés que está bajo la órbita de Conmebol.

Según pudo saber Infobae, los encargados de diagramar la forma de disputa está debatiendo sobre la posibilidad de modificar la estructura para el 2027. Si bien el Director de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, Frederico Nantes, reconoció que están satisfechos “con el desarrollo de la presente edición de la Conmebol Libertadores Femenina, conforme a lo previsto”, también aceptó que “se trabaja en el nuevo formato del torneo para 2027, que fortalecerá este torneo, el cual aumentará la cantidad de partidos y multiplicará las oportunidades para los clubes”.

Esta temporada, la 17ª edición del principal torneo continental de clubes se desarrolló en dos semanas con la presencia de 16 equipos que disputarán un total de 32 partidos. Las sedes elegidas fueron el Estadio Florencio Sola y el Estadio Nuevo Francisco Urbano, casas de Banfield y Deportivo Morón, respectivamente, en la Provincia de Buenos Aires. Los 16 clubes se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos y se enfrentaron a una ronda. Los dos mejores de cada zona avanzaron a cuartos de final con el objetivo de alcanzar la final que se desarrollará el próximo sábado 18 de octubre en el recinto del Taladro.

Sin embargo, se analizan las opciones posibles para renovar el tipo de certamen para buscar seguir desarrollando esta competición con un formato más extenso, que a su vez alimente una mayor competencia y eso acentúe el atractivo para los patrocinadores y broadcasters.

Temas Relacionados

Copa Libertadores FemeninaCorinthiansBoca Juniorsargentina-deportesConmebolCopa Libertadores

Últimas Noticias

Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda de los 4 partidos de la jornada

En primer turno, desde las 14:30, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan. A continuación, Defensa y Justicia chocará con Argentinos (16:15), Unión visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero (16:45) y Newell’s recibirá a Tigre (18:30)

Comienza la fecha 12 del

Julián Álvarez eligió a los cinco mejores futbolistas de la historia: los tres argentinos en la lista

La Araña confeccionó su ranking histórico sobre los mejores en la historia de este deporte

Julián Álvarez eligió a los

De las canchas al gimnasio: Zlatan Ibrahimović conquista el CrossFit y enciende las redes sociales

El exfutbolista sueco deslumbró a sus seguidores con intensas rutinas de CrossFit, donde mostró su increíble físico a los 44 años y generó un debate viral sobre su técnica y disciplina en el mundo del fitness

De las canchas al gimnasio:

La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe

La selección argentina se medirá

Pasillo respetuoso de los fanáticos y una bandera de Boca: así fue la última despedida a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El cortejo fúnebre partió desde el estadio Alberto J. Armando hacia Pilar, donde será cremado

Pasillo respetuoso de los fanáticos
ÚLTIMAS NOTICIAS
YPF y ENI firmaron un

YPF y ENI firmaron un acuerdo clave para el proyecto de producción de GNL en la Argentina: buscarán crédito por USD 20.000 millones

Allanaron una casa que usada como depósito de celulares robados: había 46 teléfonos escondidos en un horno

Miguel Kiguel habló del rescate de EEUU: “La Argentina tiene todavía un desafío importante que es el de acumular reservas”

Descubren por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en varones y fumadores

Martín Lousteau alertó sobre el respaldo del FMI: “Sostenerse sobre swaps o dólares prestados es sólo una anestesia”

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce pide a la

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

El sueño de un perro que habla, la ilusión de la tecnología y la advertencia de los científicos sobre los riesgos de humanizar a las mascotas

¿Por qué se llama “tango” la primera novela de László Krasznahorkai, el Premio Nobel húngaro?

El día que Brian May confesó cuál es la canción de Queen que merecía ser un clásico y casi nadie conoce

Descubren por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en varones y fumadores

TELESHOW
La ilusión de Nacho Castañares

La ilusión de Nacho Castañares por la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina: “Ojalá”

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”