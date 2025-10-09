Disciplina y pasión: la fórmula de LeBron James y Tony Hawk para mantenerse en la cima de la elite del deporte mundial

El mensaje de James y Hawk trasciende el deporte y se extiende a otros ámbitos como la tecnología, el arte y la creatividad

La constancia y la pasión predominan frente a la fama como motores fundamentales de una carrera longeva en el mundo deportivo, afirman LeBron James y Tony Hawk.

Durante un episodio de la serie digital The Main Thing, ambos atletas compartieron con Complex sus aprendizajes, destacando que la disciplina diaria y el amor genuino por su actividad han sido indispensables para mantenerse en la cúspide de sus disciplinas, transmitiendo un mensaje que trasciende el deporte y se proyecta también al desarrollo personal y profesional.

Testimonios de dos referentes

Ambas leyendas ofrecieron testimonios personales que ilustran cómo la perseverancia se vuelve el eje de cualquier trayectoria destacada. James, con una trayectoria sobresaliente y extenso recorrido en la NBA, señaló: “Todavía me encanta entrenar… Todavía se siente como la primera vez que agarré una pelota”, reafirmando su compromiso inquebrantable al baloncesto.

Tony Hawk, reconocido como uno de los mayores exponentes del skateboarding, manifestó que a sus 57 años sigue patinando motivado “por amor”, independientemente de la presencia del público.

Estas declaraciones evidencian una visión en común: el éxito sostenido no se vincula a la búsqueda de la fama, sino a la dedicación continua y el entusiasmo por la actividad cotidiana. La pasión se posiciona como el motor esencial, incluso cuando los reflectores dejan de señalar.

Perspectiva sobre habilidades y oportunidades

La disciplina diaria y el amor genuino por la actividad son esenciales para el éxito sostenido, según los testimonios de ambos atletas REUTERS/Mike Blake

El mensaje de James y Hawk se integra en la campaña UNINTERRUPTED x Indeed, una iniciativa creada por LeBron junto a Maverick Carter, cuyo enfoque es transformar la perspectiva de los empleadores y priorizar las habilidades prácticas sobre los títulos formales y los currículos.

Asimismo, se explicó que esta campaña digital utiliza el humor y la reflexión para inspirar a las personas a desarrollar talentos reales, perseverar ante la adversidad y buscar crecimiento profesional más allá del reconocimiento social.

La apuesta de la campaña se alinea con las actuales demandas del mercado laboral: el reconocimiento de capacidades concretas por encima de certificaciones tradicionales. Así, la iniciativa invita a ver el aprendizaje continuo como una herramienta para acceder a nuevas oportunidades y construir trayectorias sólidas y satisfactorias.

Impacto en la comunidad y educación

La Fundación de la Familia LeBron James promueve la capacitación laboral y el desarrollo de competencias en la comunidad de Akron, Ohio EUROPA ESPAÑA DEPORTES USC TROJANS

La Fundación de la Familia LeBron James ha implementado estas ideas en su trabajo comunitario en Akron, Ohio. Mediante eventos de capacitación y programas educativos en House Three Thirty, la fundación brinda acceso a recursos que van más allá de la enseñanza académica convencional.

James enfatizó a Complex que su organización lleva años impulsando el crecimiento de las familias a través de herramientas como la formación laboral y el desarrollo de competencias: “En el trabajo que realiza mi Fundación para apoyar a las familias con recursos como educación y capacitación laboral, hemos visto cómo las personas pueden prosperar cuando se les da una oportunidad”.

El enfoque integral contempla la capacitación práctica y el acompañamiento en procesos de inserción laboral, favoreciendo que los participantes tengan mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos personales y profesionales mediante el perfeccionamiento de sus habilidades.

Más allá del deporte: ejemplos en otras disciplinas

La campaña digital utiliza el humor y la reflexión para inspirar a las personas a priorizar el talento real sobre los títulos formales REUTERS/Katie Collins

El mensaje transmitido por James y Hawk no se limita a sus vivencias personales ni al ámbito deportivo. Los próximos episodios de la serie contarán con invitados de sectores diversos, como Teyana Taylor, el divulgador tecnológico Marques Brownlee (MKBHD) y la diseñadora Melody Ehsani.

Estos testimonios reforzarán la consigna de que la creatividad y la dedicación son fundamentos comunes para el éxito en cualquier campo, y que todas las habilidades deben ser apreciadas y reconocidas.

El objetivo es que cada participante inspire a otras personas a descubrir su talento y a perseverar, aportando valor en su ambiente profesional, artístico o tecnológico.

Lecciones para toda la vida

El legado de LeBron James y Tony Hawk es una invitación a valorar el esfuerzo y desarrollar habilidades para una vida profesional longeva REUTERS/Mike Blake/File Photo

La experiencia de James y Hawk demuestra que permanecer en la cima requiere disciplina constante, pasión verdadera y fortaleza frente a la adversidad.

Su legado ya no se restringe a las canchas o pistas; es una invitación abierta a valorar el esfuerzo, cultivar el entusiasmo y desarrollar habilidades que marquen una diferencia positiva duradera en cualquier trayecto vital.

La longevidad profesional se construye celebrando el amor por lo que uno hace, cualquiera sea el escenario.