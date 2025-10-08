Deportes

Se cambió la sede del amistoso de Argentina ante Puerto Rico: los motivos y por qué benefició a Lionel Messi

La AFA decidió reubicar el segundo encuentro a disputarse en la presente fecha FIFA, que originalmente iba a celebrarse en Chicago. Los detalles

Guardar

El reciente traslado del amistoso entre la selección argentina y Puerto Rico al estadio del Inter Miami en Florida generó un cambio significativo en la planificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta modificación, motivada por la escalada de violencia y disturbios sociales en Chicago, que respondió a criterios de seguridad, favorece la presencia de Lionel Messi en ambos encuentros, al disputarse en la ciudad donde reside y juega actualmente.

La decisión de reubicar el partido, que originalmente iba a celebrarse en Chicago, se tomó tras una serie de incidentes que pusieron en duda la viabilidad del evento. Según datos del Departamento de Policía de Chicago, durante el último fin de semana se registraron 22 tiroteos en tres días, con un saldo de 29 víctimas y cuatro muertes. Los hechos violentos incluyeron ataques desde vehículos en movimiento y balas perdidas que afectaron tanto a jóvenes como a adultos. Uno de los episodios más graves fue el asesinato de un hombre de 33 años, quien recibió dos disparos en el pecho tras una discusión.

La situación se agravó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. En uno de estos incidentes, un vehículo del Departamento de Seguridad Nacional fue embestido durante una protesta. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reiteró su rechazo al plan del ex presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, calificándolo como una “invasión”. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de más de 300 militares para intentar controlar la situación, según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports.

Lionel Messi, durante el entrenamiento
Lionel Messi, durante el entrenamiento de la Selección de este martes en Miami (@Argentina)

Ante este panorama, la AFA y las autoridades estadounidenses concluyeron que no existían las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del evento en Chicago. Por este motivo, el partido ante Puerto Rico se trasladó al estadio del Inter Miami, donde también juega Lionel Messi en la MLS. Esta decisión implica que ambos amistosos de la doble fecha FIFA —el primero ante Venezuela en el Hard Rock Stadium y el segundo ante Puerto Rico— se disputarán en el estado de Florida, concentrando la actividad de la Scaloneta en una sola región y reduciendo los traslados del plantel.

El cambio de sede no solo responde a cuestiones de seguridad y logística, sino que también tiene consecuencias deportivas. La cercanía de ambos partidos a la residencia de Messi en Miami facilita su participación, aunque el cuerpo técnico mantiene la intención de dosificar su tiempo en cancha. La idea de Lionel Scaloni es utilizar estos encuentros como banco de pruebas para futbolistas menos habituales y para quienes podrían liderar el próximo recambio generacional, como Franco Mastantuono y Nicolás Paz. “Es probable que la Pulga termine jugando poco entre ambos encuentros, entre el objetivo primordial del entrenador de evaluar variantes y la mesura de no arriesgar al astro de 38 años”, informó TyC Sports.

El calendario de la selección argentina en esta ventana FIFA contempla el partido ante Venezuela el viernes 10 de octubre a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, y el encuentro frente a Puerto Rico el lunes 13 de octubre a las 21:00 en el estadio del Inter Miami. Aunque aún restan definir detalles como el horario exacto, la venta de entradas y la logística de traslado, la prioridad de la organización es garantizar un entorno seguro para jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Temas Relacionados

deportes-argentinaLionel MessiSelección ArgentinaPuerto RicoChicagoMiamiFecha FIFAVenezuela

Últimas Noticias

Cuatro campeones del mundo en México 86 visitaron a Carlos Bilardo: los emotivos mensajes de Oscar Ruggeri y Burruchaga

Las imágenes del sentido reencuentro entre el Doctor y sus pupilos en el seleccionado argentino se volvieron virales

Cuatro campeones del mundo en

Tras la victoria de Lourdes Carlé, Solana Sierra va por los cuartos del WTA de Mallorca, que anunció a Sabatini como embajadora

Las dos mejores tenistas argentinas de la actualidad se ilusionan en el torneo español. Y la leyenda nacional, además, entregará el trofeo

Tras la victoria de Lourdes

El año de Francisco Cerúndolo: un semestre alto, otro bajo y un 2026 con todo para meterse en el Top 10

El tenista argentino comienza a transitar la última parte de una temporada en la que se metió por primera vez entre los mejores 20 del circuito. Los resultados del tramo inicial del calendario lo impulsaron a ese lugar, pero en el cierre no logró seguir escalando

El año de Francisco Cerúndolo:

España eliminó a Ucrania y México goleó a Chile: así está el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20

La Tri se impuso 4-1 al local en Valparaíso y espera por Argentina o Nigeria en cuartos. Además, La Roja derrotó 1-0 y aguarda por Colombia o Sudáfrica. Cómo sigue la agenda

España eliminó a Ucrania y

El video de Vinicius con una reconocida conductora de TV que alimenta los rumores de romance

El delantero y la influencer Virginia Fonseca, ex pareja de un cantante, se viralizó en las redes sociales

El video de Vinicius con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Al Gobierno le quedan cerca

Al Gobierno le quedan cerca de USD 700 millones de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda

El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift introduce a Shakespeare

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

TELESHOW
Quién es Matías Roure, el

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”