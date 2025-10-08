Se cambió la sede del amistoso de Argentina ante Puerto Rico: los motivos y por qué benefició a Lionel Messi

El reciente traslado del amistoso entre la selección argentina y Puerto Rico al estadio del Inter Miami en Florida generó un cambio significativo en la planificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta modificación, motivada por la escalada de violencia y disturbios sociales en Chicago, que respondió a criterios de seguridad, favorece la presencia de Lionel Messi en ambos encuentros, al disputarse en la ciudad donde reside y juega actualmente.

La decisión de reubicar el partido, que originalmente iba a celebrarse en Chicago, se tomó tras una serie de incidentes que pusieron en duda la viabilidad del evento. Según datos del Departamento de Policía de Chicago, durante el último fin de semana se registraron 22 tiroteos en tres días, con un saldo de 29 víctimas y cuatro muertes. Los hechos violentos incluyeron ataques desde vehículos en movimiento y balas perdidas que afectaron tanto a jóvenes como a adultos. Uno de los episodios más graves fue el asesinato de un hombre de 33 años, quien recibió dos disparos en el pecho tras una discusión.

La situación se agravó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. En uno de estos incidentes, un vehículo del Departamento de Seguridad Nacional fue embestido durante una protesta. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reiteró su rechazo al plan del ex presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, calificándolo como una “invasión”. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de más de 300 militares para intentar controlar la situación, según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports.

Lionel Messi, durante el entrenamiento de la Selección de este martes en Miami (@Argentina)

Ante este panorama, la AFA y las autoridades estadounidenses concluyeron que no existían las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del evento en Chicago. Por este motivo, el partido ante Puerto Rico se trasladó al estadio del Inter Miami, donde también juega Lionel Messi en la MLS. Esta decisión implica que ambos amistosos de la doble fecha FIFA —el primero ante Venezuela en el Hard Rock Stadium y el segundo ante Puerto Rico— se disputarán en el estado de Florida, concentrando la actividad de la Scaloneta en una sola región y reduciendo los traslados del plantel.

El cambio de sede no solo responde a cuestiones de seguridad y logística, sino que también tiene consecuencias deportivas. La cercanía de ambos partidos a la residencia de Messi en Miami facilita su participación, aunque el cuerpo técnico mantiene la intención de dosificar su tiempo en cancha. La idea de Lionel Scaloni es utilizar estos encuentros como banco de pruebas para futbolistas menos habituales y para quienes podrían liderar el próximo recambio generacional, como Franco Mastantuono y Nicolás Paz. “Es probable que la Pulga termine jugando poco entre ambos encuentros, entre el objetivo primordial del entrenador de evaluar variantes y la mesura de no arriesgar al astro de 38 años”, informó TyC Sports.

El calendario de la selección argentina en esta ventana FIFA contempla el partido ante Venezuela el viernes 10 de octubre a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, y el encuentro frente a Puerto Rico el lunes 13 de octubre a las 21:00 en el estadio del Inter Miami. Aunque aún restan definir detalles como el horario exacto, la venta de entradas y la logística de traslado, la prioridad de la organización es garantizar un entorno seguro para jugadores, cuerpo técnico e hinchas.