Los desencuentros en la negociación entre George Russell y Mercedes que ponen incertidumbre a su futuro en la Fórmula 1

El piloto británico habría puesto una serie de condiciones antes de renovar su contrato

Rusell se quedó con el primer lugar en el GP de Singapur (Reuters)

El futuro contractual de George Russell con Mercedes sigue siendo incierto mientras avanzan las negociaciones para su permanencia en el equipo más allá de la temporada 2025 de Fórmula 1. A pesar de las expectativas en el paddock y el impulso por sus recientes éxitos deportivos, el piloto británico ha rechazado múltiples ofertas presentadas por Mercedes con el objetivo de conseguir condiciones más favorables en su nuevo acuerdo, de acuerdo con información recogida por RacingNews365 y Formula.hu.

Las conversaciones entre Russell y Mercedes han quedado marcadas por una serie de desacuerdos sobre temas clave como la duración del contrato, el salario y las obligaciones vinculadas al marketing. En ese contexto, RacingNews365 informó que “Russell ha recibido múltiples ofertas de Mercedes, pero las ha dejado de lado cada vez”. El piloto de King’s Lynn buscaría no solo una mejora salarial, sino también una reducción significativa en los días de compromiso comercial que el fabricante exige, situados actualmente en 60 jornadas.

La extensión del contrato de Russell se daba por descontada para el mes de septiembre en el circuito de la F1, aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de la escudería. Sin embargo, tanto el piloto británico como la estructura de Mercedes se verían obligados a llegar a un entendimiento, ya que el mercado actual no ofrece opciones más sólidas para ninguna de las partes, y el deseo de continuar juntos permanece intacto.

El jefe de equipo, Toto Wolff, por su parte se refirió a la situación luego de la victoria de Russell en el Gran Premio de Singapur: “Las cosas buenas tardan un poco”, manifestó Wolff al ser interrogado sobre el retraso en la renovación. El dirigente de Mercedes subrayó que el principal escollo recae en los “detalles, no en los grandes temas”, según Sky Alemania. Posteriormente añadió: “Lo anunciaremos pronto”.

Toto Wolff se refirió al presente de Russell (Reuters)

Del otro lado, George Russell reconoció ante periodistas que “las cosas hay que hacerlas bien”, enfatizando la relevancia del momento que atraviesa en su trayectoria profesional: “Creo que para cualquier piloto, cuando llegas a cierto punto de tu carrera, las cosas deben hacerse correctamente. Cada vez que renuevas un contrato, es el más importante de tu vida, y hay que hacerlo con cuidado. No hay nada de qué preocuparse; se hará cuando se tenga que hacer”, declaró el británico en palabras recogidas por Motorsport.

La posición de Russell se ve fortalecida por sus recientes resultados en pista. Tras obtener su segunda victoria de la temporada en Singapur y lograr otros cinco podios en 2025, el piloto ocupa la cuarta posición del campeonato. “Ha estado formidable este año”, valoró Toto Wolff en declaraciones a la prensa tras el triunfo en Marina Bay. “No he visto errores. Ha habido fines de semana en los que él mismo dijo: ‘Podría haber hecho más, no fue una buena carrera’. Pero eso le pasa a cualquier piloto”.

El trasfondo de la negociación sugiere que la escudería no está dispuesta a ceder tanto como en ocasiones anteriores, cuando accedió a concesiones amplias para asegurar la continuidad de Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial. En el caso de Russell, la principal novedad residiría en su insistencia por reducir los compromisos de marketing y la posibilidad de incluir una “cláusula de renovación automática” en el contrato, sujeta a que supere a su próximo compañero, el joven piloto italiano Kimi Antonelli, en la temporada siguiente.

Si bien no hay una fecha concreta para el anuncio oficial, todo apunta a que la escudería presentará simultáneamente a su dupla de pilotos para la próxima era de la Fórmula 1, con Russell y Antonelli como protagonistas. En tanto se define el acuerdo, la atención permanece fija en la evolución de este proceso, que promete definir la estrategia y liderazgo de la formación de Brackley en la máxima categoría.

