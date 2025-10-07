Deportes

Un luchador sufrió una escalofriante lesión en su brazo durante una pelea de MMA

Samuel Kristofic realizó un posteo en sus redes sociales tras la preocupante lesión que tuvo en su combate contra Jaime Cordero en Eslovaquia. IMÁGENES SENSIBLES

La terrible lesión que sufrió un luchador de MMA

La velada de artes marciales mixtas Oktagon 77 registró un abrupto desenlace durante la pelea entre Jaime Cordero y Samuel Kristofic, celebrada en Bratislava, capital de Eslovaquia. El combate, que acaparó la atención en la noche del sábado, finalizó en el primer asalto tras una severa lesión sufrida por Kristofic. El eslovaco se dislocó el codo izquierdo después de intentar apoyarse tras un derribo de Cordero, lo que provocó que la pelea fuera interrumpida de manera inmediata.

Ambos contendientes mostraron ímpetu desde el inicio, lanzando puñetazos y buscando la iniciativa durante los primeros segundos. El incidente se produjo cuando Cordero intentó forzar el combate contra la reja y, durante la caída, Kristofic experimentó una dislocación visible de su codo. El personal médico ingresó rápidamente a la jaula para asistirlo, mientras los gritos de dolor del peleador se escuchaban fuera de cámara.

La multitud en el recinto mantuvo una actitud de apoyo para el peleador local. Tras varios minutos de atención médica en la jaula, Samuel Kristofic fue retirado en camilla, alzando la mano izquierda en señal de saludo y fortaleza. El público respondió con aplausos y vítores, generando un ambiente de solidaridad pese al desenlace.

La lesión de Kristofic, quien cuenta con un récord profesional de 17 victorias y 8 derrotas, generó preocupación tanto en asistentes como en seguidores. La imagen de su brazo alarmó a la audiencia y planteó dudas sobre la gravedad del daño. Las cámaras evitaron enfocar detenidamente el momento, mientras la organización priorizaba la atención médica y la seguridad del atleta.

El luchador compartió imágenes en
El luchador compartió imágenes en sus redes sociales (Fuente)

En redes sociales, el peleador eslovaco compartió un mensaje para sus seguidores tras el incidente: “Nos veremos otra vez. No me detendrán”, escribió junto a una serie de fotografías del combate. Añadió con humor: “El profesor Gilderoy Lockhart inventó el kktince. ¡Los fans de Harry Potter entenderán!”, en alusión a una escena reconocible de la saga del joven mago en la que se quiebra el brazo, y en un intento por restar dramatismo al suceso.

Las muestras de apoyo llegaron de inmediato. Entre los comentarios destacados, algunos seguidores le dedicaron frases como “Tómate tu tiempo y regresa más fuerte”, “Ponte bien pronto Pirata, volverás más fuerte” y “Lo que no te mata te hace más fuerte, tus huesos serán como hierro”. El respaldo reflejó el reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria de Samuel Kristofic en el ámbito de las artes marciales mixtas.

Cordero se quedó con la
Cordero se quedó con la victoria (Fuente)

Por su parte, Jaime Cordero animó a los asistentes a brindar apoyo al rival lesionado en el instante que era retirado de la jaula. Cordero alcanzó así su quinta victoria consecutiva en el circuito Oktagon, aunque manifestó que hubiera preferido obtener el triunfo en otras circunstancias.

La organización de Oktagon 77 y el equipo médico no emitieron nuevos reportes sobre la evolución de Samuel Kristofic durante las horas siguientes al combate. La presencia de Cordero en la siguiente ronda coloca al mexicano entre los favoritos del torneo, a la espera de la recuperación de su rival eslovaco.

