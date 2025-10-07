Deportes

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Guardar
Miguel Ángel Russo durante el
Miguel Ángel Russo durante el partido ante Banfield en La Bombonera el pasado 24 de agosto (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, el mundo del fútbol comenzó a enviar su apoyo al actual director técnico de Boca Juniors y le deseó una pronta recuperación. El entrenador de 69 años se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado.

La cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las primeras en manifestar un “¡Fuerza, Miguel!" en la red social X (ex Twitter) con una foto del técnico con los brazos cruzados con el buzo de Boca. Además, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, también se sumó al replicar en su perfil público el parte médico que emitió el Xeneize ayer con la frase: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".

En cuanto a los clubes por los cuales pasó Russo tanto como jugador como en su rol de técnico, Estudiantes de La Plata le dedicó unas palabras de aliento: “¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos". También se sumó el presidente Juan Sebastián Verón con una imagen del DT en su etapa en el club con el que lo ascendió a la Primera División en 1995: “Mucha fuerza Miguel”, con el emoji del rezo y un corazón albirrojo.

Otras instituciones internacionales en las cuales Russo fue parte en distintos períodos de su carrera como Universidad de Chile, Millonarios de Bogotá y Cerro Porteño de Paraguay también se sumaron a la ola de mensajes positivos para la recuperación del entrenador.

El mensaje de la AFA
El mensaje de la AFA para Miguel Russo (@AFA)

"¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996. Los azules te recordamos con mucho cariño", publicaron en la entidad trasandina. En tanto que desde el club colombiano rememoraron una frase que utilizó el argentino al recuperarse de un cáncer: “Todo se cura con amor”. “Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!“, escribieron con una foto suya con la copa que ganó.

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja. Esta situación lo mantuvo alejado tanto de los últimos dos partidos oficiales como de las prácticas del primer equipo en Boca Predio. Por ello, en la contundente victoria de Boca por 5-0 frente a Newell’s el domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al frente fueron Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los asistentes del cuerpo técnico.

Miguel Ángel Russo y Juan
Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme en el entrenamiento de Boca en Ezeiza el 23 de septiembre

La preocupación en el entorno de Boca Juniors se intensificó tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido en el que Russo tampoco estuvo presente. El entrenador ya había atravesado complicaciones de salud semanas atrás: luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 31 de agosto, se sometió a una serie de chequeos médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria. Posteriormente, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que requirió su atención e internación en la clínica Fleni.

La última aparición pública de Russo se produjo el martes 23, cuando asistió a un entrenamiento del plantel y compartió un abrazo con Juan Román Riquelme, presidente del club. Esa imagen, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y fue interpretada como un gesto de respaldo institucional en un momento delicado para el entrenador.

LOS MENSAJES DE APOYO A MIGUEL ÁNGEL RUSSO:

El mensaje del Chiqui Tapia
El mensaje del Chiqui Tapia para Miguel Ángel Russo
Millonarios de Colombia, club donde
Millonarios de Colombia, club donde dirigió Russo, también mandó fuerzas para Miguel
La AFA eligió una foto
La AFA eligió una foto de Miguel Ángel Russo con el buzo de Boca Juniors para enviar fuerzas al entrenador
Cerro Porteño de Paraguay también
Cerro Porteño de Paraguay también le dedicó unas palabras de aliento al técnico
El mensaje de Juan Sebastián
El mensaje de Juan Sebastián Verón en Instagram para Russo, quien fue su entrenador en Estudiantes de La Plata
La U de Chile recordó
La U de Chile recordó el paso de Miguel Ángel Russo y envió fuerzas al técnico de Boca
El posteo de Estudiantes de
El posteo de Estudiantes de La Plata para Miguel Russo

Temas Relacionados

Miguel Ángel RussoBoca Juniorsdeportes-argentinaAFAMillonariosEstudiantes de La PlataU de ChileCerro Porteño

Últimas Noticias

La Fórmula 1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur y detalló los tiempos de su veloz reacción

La cuenta oficial de la Máxima difundió los movimientos del argentino en el inicio de la última jornada en el circuito callejero de Marina Bay

La Fórmula 1 destacó la

Malas noticias para la selección argentina de cara al Mundial 2026: FIFA dio a conocer la sanción a Nicolás Otamendi

El defensor fue expulsado en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y no estará presente en el debut mundialista

Malas noticias para la selección

El juicio que mantiene en vilo a la Fórmula 1: McLaren demandó a un ex piloto y le exige más de 30 millones de dólares

Alex Palou aceptó haber incumplido el contrato pero consideró excesivo el monto estipulado por la escudería británica

El juicio que mantiene en

La preocupante escena que protagonizó Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista serbio se dejó caer al final del segundo set, fue atendido por los médicos, pero de todas maneras se repuso y venció al español Munar para avanzar a cuartos de final

La preocupante escena que protagonizó

Los detalles del “millonario acuerdo” detrás del escándalo que Christian Horner tuvo en su última etapa en Red Bull

El diario neerlandés De Telegraaf afirmó que no se llevará adelante el juicio entre una ex empleada de la escudería y el histórico jefe que dejó su cargo meses atrás luego de dos décadas en el poder

Los detalles del “millonario acuerdo”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
Brasil batió su récord al

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre