Deportes

Se definió el rival de la selección argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20: sede, día y hora del partido

El combinado dirigido por Diego Placente se probará ante Nigeria, rival que lo eliminó en la anterior edición del certamen

Guardar
Los pibes de Argentina, con
Los pibes de Argentina, con puntaje perfecto

La selección argentina Sub 20 ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial Sub 20: será Nigeria, en un enfrentamiento que reedita el cruce de la edición anterior y que suma un contexto de revancha. El partido se disputará el miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras una fase de grupos impecable, en la que se mantuvo invicto y lideró su zona con puntaje perfecto.

El azar determinó que Argentina se mida ante el conjunto africano, que ya fue su rival en la misma instancia del torneo pasado. En aquella ocasión, el conjunto africano eliminó a los sudamericanos con un 2-0, un antecedente que añade tensión y expectativa al enfrentamiento de este año.

El recorrido de la Albiceleste en la fase de grupos fue contundente. El equipo nacional sumó tres victorias consecutivas: debutó con triunfo 3-1 ante Cuba, luego superó 4-1 a Australia y cerró la primera ronda con una victoria 1-0 frente a Italia. Estos resultados le permitieron asegurarse el primer puesto de su grupo y avanzar a octavos con la confianza en alto.

Por su parte, Nigeria accedió a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. El conjunto africano tuvo un inicio complicado, ya que perdió 1-0 ante Noruega en su debut. Luego, venció 3-2 a Arabia Saudita en la segunda jornada y empató 1-1 con Colombia en la última fecha de la fase de grupos. Estos resultados le permitieron sumar los puntos necesarios para continuar en el certamen.

En caso de superar a Nigeria, Argentina permanecerá en Santiago de Chile para disputar los cuartos de final, donde enfrentaría al ganador del duelo entre Chile y México, programado para el sábado 11 a las 20:00. El cuadro del torneo ya perfila posibles rivales para una hipotética semifinal, que podría incluir a selecciones como Ucrania, España, Sudáfrica o Colombia.

Con el recuerdo reciente de la eliminación anterior, el plantel argentino afronta este nuevo desafío con el objetivo de cambiar el desenlace y seguir avanzando en la Copa del Mundo juvenil.

En cuanto a la historia de las Copas del Mundo juveniles, Argentina es el máximo ganador de esta competencia, ya que levantó el trofeo en 6 ocasiones (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), sumado a un subcampeonato en 1983. Lo sigue un escalón por detrás Brasil -ya eliminado-, con 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011). Además, vale destacar que desde que el formato cuenta con octavos de final (antes se avanzaba a cuartos de final), el combinado albiceleste se clasificó en nueve oportunidades. La primera vez que se implementó fue en Malasia 1997, torneo que el combinado nacional logró conquistar.

En sus 9 cruces por octavos de final, la selección argentina logró meterse entre los mejores ocho del campeonato en seis oportunidades (siendo campeón en cuatro de esas seis veces que triunfó -Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2007 y Canadá 2007).

Los máximos ganadores en la historia de los Mundiales Sub 20

Argentina 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

Brasil 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

Portugal 2 (1989, 1991)

Serbia 2 (1987, 2015)

Uruguay 1 (2023)

Ghana 1 (2009)

España 1 (1999)

Rusia 1 (1977)

Alemania 1 (1981)

Inglaterra 1 (2017)

Francia 1 (2013)

Ucrania 1 (2019)

Temas Relacionados

selección argentinaMundial Sub 20 de Chileselección de Nigeriadeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate cayó 2-1 con Rosario Central por el Torneo Clausura

El equipo de Marcelo Gallardo jugó con un jugador menos por la expulsión de Juan Portillo a los 39 minutos del primer tiempo. Borja abrió la cuenta, pero Ibarra y Malcorra dieron vuelta el marcador

River Plate cayó 2-1 con

La expulsión de Portillo y el gol anulado a Borja: la lupa sobre las polémicas de Central-River Plate

Yael Falcón Pérez le mostró la roja al volante millonario en el primer tiempo y no convalidó un tanto del atacante

La expulsión de Portillo y

7 frases de Úbeda tras la goleada de Boca a Newell’s: del mensaje a Miguel Russo a su análisis sobre el “partido perfecto”

El ex entrenador de la Selección Sub 20 estuvo al frente del Xeneize en la victoria por 5 a 0 frente a La Lepra

7 frases de Úbeda tras

La desgarradora imagen de Jannik Sinner en el momento en el que debió abandonar en el Masters 1000 de Shanghái

Estaba 2-3 en el tercer set ante Tallon Griekspoor, cuando tuvo que retirarse del court con la asistencia de los médicos y la raqueta como bastón

La desgarradora imagen de Jannik

Tras la goleada de Boca y la derrota de River, así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Los equipos pelean en todos los frentes

Tras la goleada de Boca
ÚLTIMAS NOTICIAS
Victoria Villarruel se mostró con

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

INFOBAE AMÉRICA
Selena Gomez compartió fotos inéditas

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

TELESHOW
La inesperada frase de Thiago

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”