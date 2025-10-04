Impacto en el Mundial Sub 20: España le ganó a Brasil y lo eliminó por primera vez en la historia de la fase de grupos

España-Brasil Mundial Sub 20

En un duelo de alta tensión, España se impuso por 1-0 sobre Brasil en un histórico encuentro del Mundial Sub 20. En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, de Santiago de Chile, la Canarinha quedó eliminada en la fase de grupos del certamen mundialista por primera vez en toda la historia. Tras la victoria de México sobre Marruecos, el combinado europeo quedó en el tercer puesto del Grupo C con cuatro puntos y, a falta de algunos partidos, tiene todo dado para clasificar a los octavos de final como uno de los mejores terceros. La Scratch quedó en el último puesto.

Brasil tuvo un comienzo arrollador en el encuentro: impuso las condiciones con una contundente determinación y acorraló a España contra su propio arco. Sin embargo, careció de eficacia de cara al arco. A las llegadas de Leandrinho y Wesley Gassova se sumó un disparo en el travesaño por parte de João Cruz. Incluso, con el reloj cronometrando recién los 10 minutos, Luighi logró marcar, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego.

La Roja comenzó a crecer lentamente con el correr de los minutos a partir de la tenencia de la pelota. No obstante, los siguientes 15 minutos transcurrieron con un intenso ida y vuelta en el que ambos elencos llegaban con facilidad al arco rival. Pese a esto, el último cuarto de la primera etapa se desarrolló en completa paridad: se cortaron las situaciones de peligro y el juego se detuvo por constantes interrupciones.

Iker Bravo, el autor del tanto de España, le dio una vida más a la Roja en el Mundial (@SEFutbol)

España logró golpear en el arranque del complemento. En una extensa jugada elaborada que se inició con pases en su propio campo, Iker Bravo recibió la pelota dentro del área y, después de gambetear a su marca y al arquero Otávio, definió con el arco vacío para poner el 1-0. Desde entonces, Brasil se hizo cargo de tomar la iniciativa y tuvo importantes ocasiones para igualar el enfrentamiento.

Entre estas jugadas se destacan un cabezazo en el área chica por parte de Erick Belé y un remate de Rhuan Gabriel, pero Fran González se lució con dos atajadas fenomenales. Cerca del final, el arquero español se estableció como una de las figuras al atajarle un mano a mano clave a Luighi.

El guardameta de Brasil, Otávio también concretó importantes atajadas para mantener viva a la Scratch ante una España que contaba con bastantes espacios para atacar. Sin embargo, el marcador no se movió y la Roja consumó la hazaña. En el otro partido del grupo, México se impuso por 1-0 sobre Marruecos, aunque no pudo alcanzarlo en la cima del grupo y la selección africana clasificó en el primer puesto. La selección de Paco Gallardo, con cuatro puntos, tiene un lugar en los octavos de final prácticamente confirmado.

La desazón de los jugadores brasileños en el gol de España (@SEFutbol)

De esta manera, Brasil quedó eliminada en la fase de grupos por primera vez en toda la historia del Mundial Sub 20. Vale destacar que, por detrás de Argentina con seis títulos, la Verdeamarelha es la segunda máxima ganadora del certamen con cinco. Su última conquista data de la edición Colombia 2011, en una camada que tenía, entre otras figuras, a Philippe Coutinho como su estandarte.

Cabe destacar que Ramón Menezes contó con varias bajas de peso para diagramar la convocatoria de Brasil. Las principales promesas de la generación, como Endrick y Estêvão, ni siquiera fueron consideradas para la convocatoria, ya que ambos han consolidado sus carreras en Europa. En el caso de Vitor Roque, quien cuenta con la edad reglamentaria y participó en amistosos ante México en 2023, su protagonismo actual en el Palmeiras impidió su inclusión. De hecho, fue el protagonista principal de la victoria del Verdao sobre River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, Rayan del Vasco da Gama expresó su deseo de disputar el certamen, pero tampoco recibió el permiso de su club.

“Es una generación de Estêvão, Vitor Roque, Vitor Reis, y estos jugadores no participaron en el Campeonato Sudamericano. Tomamos a Pedro Lima, João Souza del Flamengo, Leonardo Derik y João Cruz del Athletico-PR... Los chicos del Palmeiras, Luighi, Benedetti, estuvieron en casi toda la preparación y no participaron en el Campeonato Sudamericano. Kauã Elias... Ese es nuestro problema”, lamentó Menezes en la previa del certamen internacional.

España y Brasil llegaban al encuentro con la obligación de ganar para seguir vivos en el Mundial (@SEFutbol)

Ambas selecciones llegaban al enfrentamiento con la obligación de ganar. Con un solo punto producto de empatar con México y perder contra Marruecos, la igualdad no le servía a ninguno. Vale mencionar que en el presente Mundial Sub 20 los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final, pero también lo harán cuatro de los seis terceros de cada zona.

A pesar de tener este contexto, en el día del encuentro ya había más de cuatro terceros con tres puntos. Es por eso que, en caso de empatar, España y Brasil solo alcanzarían las dos unidades. Si igualaban, la única variable posible para soñar con una hipotética clasificación era que Marruecos se imponga sobre México por más de dos o tres goles.

España debutó en el Mundial con una dura derrota por 2-0 contra Marruecos y empató 2-2 contra México en el segundo encuentro, en un partido que se le escapó en los últimos minutos. Pese a estar por delante por 2-1 gracias a los goles de Pablo García e Iker Bravo, el combinado latinoamericano igualó el trámite con un tanto a los 87 de Gilberto Mora, la máxima figura del equipo y que ya vistió la camiseta de la Mayor, quien también había convertido el primero.

Por su parte, el encuentro entre Brasil y México en el inicio del certamen mundialista fue similar. La Scratch se encontraba 2-1 arriba en el resultado con goles de Rafael Coutinho y Luighi, pero las Águilas empataron el duelo en el minuto 86 gracias al tanto de Diego Ochoa. Posteriormente, la Canarinha perdió 2-1 frente a Marruecos, quien aseguró su pasaje a los octavos de final.