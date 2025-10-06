Deportes

La palabra de Di María sobre el cruce con sus ex compañeros de Selección en Central-River: el ida y vuelta con Acuña

Fideo tuvo una destacada actuación en el triunfo por 2-1 del Canalla sobre el Millonario

El encuentro entre Rosario Central y River Plate en el Gigante de Arroyito terminó con un triunfo local 2-1 por la fecha 11 del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo afrontó gran parte del partido con un jugador menos tras la expulsión de Juan Portillo a los 39 minutos del primer tiempo, lo que condicionó su desempeño y facilitó la remontada del equipo rosarino, que contó una gran actuación de Ángel Di María.

“Vamos paso a paso, estamos tranquilos, Vamos trabajando partido a partido y todos son difíciles. Volví para estos partidos, contra River, Boca... Estoy muy feliz por cómo se están dando las cosas y esperemos seguir de la misma manera”, fueron las palabras del Fideo una vez culminado el partido.

“Encontré esa posición, Nacho (Ignacio Malcorra) empezó a jugar un poco más atrás y encontramos un poco más de juego. Con Nacho y Franco (Ibarra) ahí en el medio, que nos dan juego al equipo y nos hacen participar mucho del juego, encontré una posición linda ahí”, indicó sobre el rol que ocupó en el partido, que varió entre la banda izquierda y el centro del campo.

Di María se destacó en el duelo frente a River

Luego, concluyó con una explicación sobre un cruce de palabras que tuvo con Marcos Acuña en medio del partido: “No, le dije que se había tirado (risas). Me puso muy contento de volver a ver al Huevo, a (Gonzalo) Montiel, al Chino (Lucas Martínez Quarta) y a Franco (Armani). Es lindo poder reencontrarse, ya no estoy más en la Selección y algunos de ellos siguen y me pone muy feliz por ellos también”.

El marcador se abrió a favor de River Plate gracias a Miguel Borja, quien adelantó a su equipo en el primer tiempo. Sin embargo, la reacción de Central no se hizo esperar y, con goles de Ibarra y Malcorra, el conjunto local dio vuelta el resultado, consolidando su posición en la parte alta de la tabla anual.

Durante la segunda mitad, River buscó el empate pese a la inferioridad numérica. Pero no lo logró y el Canalla se dedicó a contraatacar con Di María como estandarte de las transiciones rápidas.

El público local reconoció la actuación de Malcorra, autor del segundo tanto, con una ovación cuando fue reemplazado por Federico Navarro a los 40 minutos. En los minutos finales, Bautista Dadín estuvo cerca de igualar el marcador: primero, el palo le negó el gol y, en la jugada siguiente, su remate fue controlado por Jorge Broun.

Con este resultado, Rosario Central se impuso en un duelo clave por la cima de la tabla anual, ya que se mantiene en la cima con 51 puntos, seguido por Boca Juniors (50) y River (49). Vale mencionar que el conjunto dirigido por Ariel Holan aún debe jugar los 45 minutos restantes del partido con Sarmiento de Junín, que fue suspendido por tormenta.

El próximo compromiso para el Canalla será el sábado 11 de octubre, cuando tenga que visitar a Vélez Sarsfield, en Liniers, desde las 21:15. El Millonario volverá a actuar el domingo 12, desde las 19.15, ante Sarmiento en el Monumental.

