Escalofriante accidente de una estrella del fútbol americano durante un partido: chocó su cabeza contra un muro y fue hospitalizado

Keontez Lewis quedó inmovilizado durante unos segundos hasta que la ambulancia lo retiró en camilla del campo

Conmoción en el fútbol americano: un atleta se golpeó la cabeza contra un muro

La victoria de Oklahoma Sooners sobre Kent State Golden Flashes por 44-0 quedó marcada por un incidente que puso en vilo a jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Keontez Lewis, receptor abierto de los Sooners, sufrió una caída a toda velocidad que lo llevó a impactarse de cabeza contra una pared de ladrillos en el fondo de la zona de anotación del Estadio Memorial de Norman, Oklahoma, durante el primer cuarto del partido.

En las imágenes de la transmisión se pudo ver como Lewis trataba de atrapar un pase lanzado por el mariscal de campo Michael Hawkins Jr. al momento de perder el equilibrio y chocar directamente contra el muro. “Es mi compañero, mi hermano, y está sufriendo. Espero que esté bien. Tenemos que enviarle un mensaje, ya que está en el hospital”, expresó R. Mason Thomas, ala defensiva de los Sooners, en declaraciones recogidas por Fox news.

El impacto provocó que el jugador quedara inmóvil durante varios segundos. Personal médico ingresó de inmediato para atenderlo y, tras evaluaciones preliminares en el campo, Lewis fue inmovilizado y trasladado en camilla entre aplausos del público y la formación de un túnel humano por parte de sus compañeros de equipo. Desde la cuenta oficial en X de Oklahoma Football se publicó un emoji de oración y se mencionó la cuenta de Lewis, en señal de apoyo.

El joven fue trasladado al
El joven fue trasladado al hospital tras el accidente (AP)

Pocos minutos más tarde, la radio interna de los Sooners, Sports Network, informó que las primeras radiografías descartaron lesiones óseas de gravedad y que el atleta lograba caminar dentro del vestuario. Fuentes del área médica de la universidad calificaron el pronóstico como “prometedor”. Brent Venables, entrenador en jefe de Oklahoma, detalló tras el encuentro: “Estaba alerta... Tenía un poco de dolor en la espalda. Y no entraré en detalles, pero sí, iba a toda velocidad y se estrelló contra la pared. Tienes toda la razón, estaba muy preocupado”, según recogió Sports Network. El entrenador expresó alivio al comprobar que Lewis contestaba de forma coherente y relató: “Tengo la cabeza y las piernas bien”, dijo el jugador al cuerpo médico.

El accidente reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los estadios universitarios. Varios aficionados y observadores manifestaron inquietudes en redes sociales. Frases como “Es hora de que la organización agregue relleno a las dos zonas finales. La seguridad de los jugadores debe ser primero” y “Una pared de ladrillo nunca debería estar tan cerca de un campo de fútbol. Nunca” circularon ampliamente.

Se vivieron minutos de tensión
Se vivieron minutos de tensión en el recinto tras el accidente

El propio Venables anticipó posibles reformas. “Estamos evaluando todas las opciones cuando se trata de la seguridad de nuestros jugadores”, señaló tras el partido. El entrenador consideró probable la instalación de más relleno protector sobre la barrera de ladrillos.

Keontez Lewis, quien está en su último año de universidad, acumula 17 recepciones para 210 yardas y dos anotaciones en la presente temporada. El deportista se incorporó a Oklahoma tras pasos previos por Southern Illinois y Wisconsin, y debutó originalmente con UCLA en 2021.

