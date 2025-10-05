“Todos entraron en pánico”: el día que Ronaldinho se esfumó, apareció en el lugar menos pensado e hizo cinco goles

La magia de Ronaldinho en un partido de futsal en la India

Minutos antes de que comenzara el partido inaugural de un torneo de fútbol sala en Chennai, India, la ausencia de Ronaldinho generó inquietud entre los organizadores y jugadores. Nadie lograba localizar al astro brasileño, invitado como una de las grandes figuras del evento. Y ese misterio le dio pie a una de las anécdotas más alocadas del fantasista, hoy de 45 años.

Según relató Sam Matterface, locutor inglés y miembro del comité organizador, la situación se volvió caótica: “Todos entraron en pánico, porque no aparecía por ningún lado. No fue el evento mejor organizado, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿dónde estaba Ronaldinho? Todos estaban en el vestuario preguntando dónde estaba. Hasta que alguien lo encontró en el estacionamiento, metido en el coche y durmiendo. Golpearon la ventanilla hasta despertarlo y lo hizo”.

Ahora bien, ¿qué había sucedido con el ídolo, que dejó su huella en el Barcelona, el PSG, el Milan y la selección brasileña, entre otros clubes? La excursión nocturna, para conocer las bondades de la fiesta de la India, se extendió de más. Por eso, Dinho ni pasó por el hotel. El relato de Matterface detalla cómo, aún con el uniforme puesto, salió del coche tras ser despertado, se dirigió directamente al pabellón y saltó a la cancha.

El partido enfrentaba al equipo Goa, defendido por el brasileño, contra Bengalaru, capitaneado por Michel Salgado. Pese a haber salido la noche anterior, y de que las secuelas se notaban en su rostro, Ronaldinho mostró su genialidad y marcó cinco goles, contribuyendo a la victoria de su equipo por 7-2. “Estaba dormido con el uniforme puesto, salió del coche y entró en el pabellón, metió cinco goles y se fue. Fue increíble”, añadió Matterface.

Dinho gira por el mundo jugando amistosos y brindando exhibiciones (@blessd/IG)

El torneo, celebrado en 2016, formaba parte de una iniciativa para revitalizar el fútbol sala en la India. La organización apostó por atraer la atención del público local invitando a leyendas internacionales ya retiradas. Además de Ronaldinho, participaron figuras como Ryan Giggs, Hernán Crespo, Paul Scholes y Michel Salgado, quienes aportaron prestigio y espectáculo a la competición.

En ese momento, Ronaldinho ya no jugaba profesionalmente. Su último club había sido el Fluminense en 2015, donde disputó solo nueve partidos antes de alejarse de la actividad competitiva. Aunque no había anunciado oficialmente su retiro, el brasileño se encontraba en una etapa de su vida dedicada a eventos y exhibiciones, como el torneo en la India, que le permitían revivir su pasión por el fútbol sala, disciplina que marcó sus inicios.

Tras su actuación, Ronaldinho decidió quedarse un día más en la India, motivado por el ambiente festivo que encontró durante el evento, cerrando su paso por el torneo con el mismo espíritu desenfadado que mostró en la cancha. Su talento, a pesar del retiro, nunca se extinguió. Lo exhibe en cada amistoso al que se presenta, en los que suele ser la principal atracción.

Y las historias sobre sus escapadas nocturnas y cómo las maquillaba suelen multiplicarse. Por ejemplo, el delantero Patricio Rubio, quien compartió equipo con el ex Gremio en Querétaro, supo describir cómo eran las populosas fiestas que organizaba en su mansión en México.

“Era una locura, su casa, no sabes lo que era. Llegabas y los amigos tocando por todos lados, los meseros sirviéndote tragos... Increíble”, supo narrar en un podcast. “Siempre de invitado, todo gratis, alfombras rojas, guardias, seguridad por todos lados, mujeres... Pero me portaba bien yo. Era el peor momento para estar en pareja”, evocó.

El día después de esas celebraciones exigían toda una ingeniería para que Dinho estuviera apto para entrenarse. Elmiro De Oliveira, ex masajista del astro nacido en Porto Alegre, afirmó que que siempre estuvo dispuesto para ayudar al ex jugador para curarlo de sus duras resacas durante su paso por el Atlético Mineiro.

El profesional reconoció que solía ir bastante “seguido” a la habitación de Ronaldinho Gaúcho para atenderlo y brindarle asistencia cuando se excedía en la noche. El miembro del staff del Galo dio a entender que esta situación se mantenía en secreto para proteger a la estrella del equipo.

“Solo yo entraba en su cuarto. Él se quedaba con Jô (su compañero de equipo) y me llamaba para que fuera a su habitación. Pedía algo de comer, porque no iba a bajar a desayunar”, dijo el masajista.

“Llegaba ya listo para entrar en el campo. Cuando terminaba el entrenamiento, subía, se daba un masaje y se iba. No te molestaba. Era un tipo muy agradable”, rememoró.