Deportes

“Todos entraron en pánico”: el día que Ronaldinho se esfumó, apareció en el lugar menos pensado e hizo cinco goles

Luego de su retiro, el brasileño fue invitado a disputar un torneo de futsal en la India, pero su paradero era un misterio. Una de las historias más alocadas del fantasista

Guardar
La magia de Ronaldinho en un partido de futsal en la India

Minutos antes de que comenzara el partido inaugural de un torneo de fútbol sala en Chennai, India, la ausencia de Ronaldinho generó inquietud entre los organizadores y jugadores. Nadie lograba localizar al astro brasileño, invitado como una de las grandes figuras del evento. Y ese misterio le dio pie a una de las anécdotas más alocadas del fantasista, hoy de 45 años.

Según relató Sam Matterface, locutor inglés y miembro del comité organizador, la situación se volvió caótica: “Todos entraron en pánico, porque no aparecía por ningún lado. No fue el evento mejor organizado, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿dónde estaba Ronaldinho? Todos estaban en el vestuario preguntando dónde estaba. Hasta que alguien lo encontró en el estacionamiento, metido en el coche y durmiendo. Golpearon la ventanilla hasta despertarlo y lo hizo”.

Ahora bien, ¿qué había sucedido con el ídolo, que dejó su huella en el Barcelona, el PSG, el Milan y la selección brasileña, entre otros clubes? La excursión nocturna, para conocer las bondades de la fiesta de la India, se extendió de más. Por eso, Dinho ni pasó por el hotel. El relato de Matterface detalla cómo, aún con el uniforme puesto, salió del coche tras ser despertado, se dirigió directamente al pabellón y saltó a la cancha.

El partido enfrentaba al equipo Goa, defendido por el brasileño, contra Bengalaru, capitaneado por Michel Salgado. Pese a haber salido la noche anterior, y de que las secuelas se notaban en su rostro, Ronaldinho mostró su genialidad y marcó cinco goles, contribuyendo a la victoria de su equipo por 7-2. “Estaba dormido con el uniforme puesto, salió del coche y entró en el pabellón, metió cinco goles y se fue. Fue increíble”, añadió Matterface.

Dinho gira por el mundo
Dinho gira por el mundo jugando amistosos y brindando exhibiciones (@blessd/IG)

El torneo, celebrado en 2016, formaba parte de una iniciativa para revitalizar el fútbol sala en la India. La organización apostó por atraer la atención del público local invitando a leyendas internacionales ya retiradas. Además de Ronaldinho, participaron figuras como Ryan Giggs, Hernán Crespo, Paul Scholes y Michel Salgado, quienes aportaron prestigio y espectáculo a la competición.

En ese momento, Ronaldinho ya no jugaba profesionalmente. Su último club había sido el Fluminense en 2015, donde disputó solo nueve partidos antes de alejarse de la actividad competitiva. Aunque no había anunciado oficialmente su retiro, el brasileño se encontraba en una etapa de su vida dedicada a eventos y exhibiciones, como el torneo en la India, que le permitían revivir su pasión por el fútbol sala, disciplina que marcó sus inicios.

Tras su actuación, Ronaldinho decidió quedarse un día más en la India, motivado por el ambiente festivo que encontró durante el evento, cerrando su paso por el torneo con el mismo espíritu desenfadado que mostró en la cancha. Su talento, a pesar del retiro, nunca se extinguió. Lo exhibe en cada amistoso al que se presenta, en los que suele ser la principal atracción.

Y las historias sobre sus escapadas nocturnas y cómo las maquillaba suelen multiplicarse. Por ejemplo, el delantero Patricio Rubio, quien compartió equipo con el ex Gremio en Querétaro, supo describir cómo eran las populosas fiestas que organizaba en su mansión en México.

“Era una locura, su casa, no sabes lo que era. Llegabas y los amigos tocando por todos lados, los meseros sirviéndote tragos... Increíble”, supo narrar en un podcast. “Siempre de invitado, todo gratis, alfombras rojas, guardias, seguridad por todos lados, mujeres... Pero me portaba bien yo. Era el peor momento para estar en pareja”, evocó.

El día después de esas celebraciones exigían toda una ingeniería para que Dinho estuviera apto para entrenarse. Elmiro De Oliveira, ex masajista del astro nacido en Porto Alegre, afirmó que que siempre estuvo dispuesto para ayudar al ex jugador para curarlo de sus duras resacas durante su paso por el Atlético Mineiro.

El profesional reconoció que solía ir bastante “seguido” a la habitación de Ronaldinho Gaúcho para atenderlo y brindarle asistencia cuando se excedía en la noche. El miembro del staff del Galo dio a entender que esta situación se mantenía en secreto para proteger a la estrella del equipo.

“Solo yo entraba en su cuarto. Él se quedaba con Jô (su compañero de equipo) y me llamaba para que fuera a su habitación. Pedía algo de comer, porque no iba a bajar a desayunar”, dijo el masajista.

“Llegaba ya listo para entrar en el campo. Cuando terminaba el entrenamiento, subía, se daba un masaje y se iba. No te molestaba. Era un tipo muy agradable”, rememoró.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRonaldinhoselecicón de BrasilfutsalIndiadeportes-argentina

Últimas Noticias

Lanús venció 2-1 a San Lorenzo en un partidazo y trepó al tercer puesto en la Zona B del Torneo Clausura

El Granate le ganó al Ciclón en un duelo clave por los principales puestos. Antes, Huracán derrotó a Banfield, Atlético Tucumán hizo lo propio con Platense y San Martín de San Juan empató con Instituto

Lanús venció 2-1 a San

Las tres asistencias de Lionel Messi en la goleada del Inter Miami ante New England por la MLS

El capitán argentino mostró sus credenciales e hizo posible los tantos de Tadeo Allende y Jordi Alba en el Chase Center

Las tres asistencias de Lionel

La selección argentina le ganó 1-0 a Italia y cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 con puntaje perfecto

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron en los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azzurra

La selección argentina le ganó

Con una actuación colosal de Messi, Inter Miami venció 4-1 al New England Revolution por la MLS

La Pulga brindó tres asistencias para la goleada concretada con dobletes de Tadeo Allende y Jordi Alba

Con una actuación colosal de

Cuándo volverá a jugar la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile: el rival que podría enfrentar en octavos de final

El combinado argentino que dirige Diego Placente venció a Italia y finalizó primero en su grupo, por lo que deberá aguardar a uno de los mejores terceros

Cuándo volverá a jugar la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno preparó varias líneas

El Gobierno preparó varias líneas de defensa para que el dólar no supere el techo de la banda hasta las elecciones legislativas

Se suman más denuncias contra la maestra estafadora mientras Interpol la busca en Europa

Vinos con historia: 10 etiquetas destacadas que reflejan la tradición de sus viñedos

Día Mundial de la Meningitis: cuáles son los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad potencialmente mortal en niños

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

INFOBAE AMÉRICA
“Rompemos las leyes pero hacemos

“Rompemos las leyes pero hacemos milagros”: después de “El mago del Kremlin”, Giuliano Da Empoli desmenuza la alianza entre política y tecnología

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

Thomas Pynchon regresa con una novela desenfrenada y absurda que desafía cualquier lógica narrativa

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

Temor en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol que ya dejaron cerca de 200 intoxicados

TELESHOW
Louis Tomlinson: entre el estrellato

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján y agradecer a la virgen por su hija Sarah

Marcos Camino reveló cómo se enteró que su amigo de toda la vida era hermano suyo: “No hablamos nunca más del tema”