El romance entre una estrella del tenis y la ex pareja de una figura de la Premier que revoluciona Europa

Lauryn Goodman, quien tuvo dos hijos con el ex futbolista del Manchester City Kyle Walker, tuvo una cita con el tenista Jack Draper

Kyle Walker, Lauryn Goodman y
Kyle Walker, Lauryn Goodman y Jack Draper

La figura de Lauryn Goodman ha reaparecido en los principales medios británicos tras el notorio escándalo de paternidad con el futbolista Kyle Walker. En los últimos días, los periódicos The Sun y Daily Mail han informado que la influencer y empresaria habría dado un nuevo paso en su vida sentimental al protagonizar una cita con el tenista Jack Draper, número uno británico, en una cafetería de Wandsworth, en el sur de Londres.

Ambos se habrían conocido a través de la exclusiva aplicación de citas para celebridades Raya, donde coincidieron en abril y, después de varios meses de conversación, concertaron un encuentro presencial el 10 de septiembre. Según versiones de testigos presenciales recogidas por The Sun, Draper, de 23 años, y Goodman, de 34, mantuvieron una actitud distendida durante la cita. “Él era mucho más alto que ella, pero estaban coqueteando mientras él le compraba un café. Los vi irse juntos”, describió un cliente habitual de la cafetería.

Goodman conoció al tenista a
Goodman conoció al tenista a través de una app de citas

La cita ha generado interés, no solo por la notoriedad de sus protagonistas, sino por el trasfondo mediático de Goodman, quien ha estado en el centro de la controversia tras ser la amante y luego pareja del futbolista Kyle Walker, actual jugador del Burnley y con un exitoso pasado en el Manchester City. La mujer tuvo dos hijos con Walker, fruto de episodios de su relación en los cuales el futbolista se encontraba separado de su pareja oficial de entonces, Annie Kilner, con quien posteriormente se casó en secreto en 2022.

Tras una nueva reconciliación, Walker volvió a tener una hija con Goodman, lo que desató disputas públicas y enfrentamientos judiciales respecto a la situación familiar. “Lauryn contraatacó, afirmando que sus palabras fueron ‘inimaginablemente crueles’ hacia sus hijos”, recordó Daily Mail sobre el conflicto con Walker, quien había calificado la relación como “un error”.

El tenista inglés Jack Draper
El tenista inglés Jack Draper habría salido con Lauryn Goodman (Reuters)

Las fuentes consultadas por The Sun subrayaron que Goodman dudaba en dar el paso para conocer a Jack Draper debido a la diferencia de edad. “Lauryn estaba preocupada por la diferencia de edad, pero sus amigos pensaron que estaba loca por rechazarlo porque es tan atractivo”, reconstruyó el mismo medio. Finalmente, accedió a la cita aunque, de acuerdo con allegados, “no hubo planes de volver a verse”. El tenista ha reconocido dificultades para mantener relaciones sentimentales porque “siempre estoy de gira. Es difícil mantener cualquier relación”.

En el plano personal, Goodman ha manifestado en distintas entrevistas, entre ellas con The Mirror durante el Mariposa Ball en Londres, su deseo de ampliar su familia pese a complicaciones de salud como la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico. “Kinara todavía me da muchos abrazos, pero extraño los abrazos del bebé gordito y el olor a recién nacido. Todavía la estoy amamantando, pero solo por la noche, y siento que el camino se está acabando poco a poco”, confesó la influencer, quien además expresó no tener tiempo para relaciones sentimentales: “No tengo tiempo para hacer nada, los niños me ocupan todo el tiempo”.

Daily Mail y The Sun indicaron que los representantes de ambos protagonistas fueron consultados para declaraciones oficiales, sin que hasta la fecha hayan emitido nuevos comentarios.

Goodman tiene dos hijos con
Goodman tiene dos hijos con Walker (GettyImages)

