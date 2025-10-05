El posteo de Colapinto tras el GP de Singapur de F1 y la sugerente elección de sus canciones favoritas

Colapinto reveló cuáles son sus canciones favoritas y su idilio con Ricardo Arjona

La reacción de Franco Colapinto tras finalizar en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 reflejó su descontento con el rendimiento del Alpine A525, pese a exponer un buen manejo que tuvo su punto más alto en el comienzo de la carrera, con una brillante largada en la que ganó tres posiciones.

Luego de la competencia, el piloto bonaerense, de 22 años, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores en el que expresó: “Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”.

El resultado obtenido por Colapinto en Singapur, tras un extenso stint con neumáticos medios, dejó sensaciones encontradas. Si bien el puesto 16 podría considerarse modesto, el contexto de la competencia y las dificultades técnicas enfrentadas otorgan un matiz positivo a su actuación. No obstante, el propio piloto manifestó su insatisfacción tanto en sus declaraciones públicas como en sus redes sociales, subrayando el papel del monoplaza como principal obstáculo para acercarse a la zona de puntos.

El posteo de Colapinto (@francolapinto)

El corredor pilarense le sigue sacando agua a las piedras al peor auto de la temporada y en la carrera nocturna, llevada a cabo en el circuito callejero de Marina Bay, volvió a terminar a delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (19º).

Por otro lado, antes de la carrera hubo un testimonio que llamó la atención y fue furor entre los fanáticos del argentino. En las redes sociales de Alpine se subió un video en el que le preguntan a Colapinto qué canción escucharía de forma repetida. El piloto respondió con dos opciones: “¿Una canción? Arjona, ‘Tu jardín con enanitos’ o... Arjona, ‘Historia de taxi’”.

Sus elecciones sorprendieron a muchos. Aunque su vehículo no era un Volkswagen del ’68, como en la canción del taxista, sino el A525 de la escudería francesa, la referencia no pasó desapercibida para el público, que la relacionó con el desempeño del auto durante la carrera nocturna.

Colapinto cumplió con 20 carreras dominicales disputadas con Alpine, ya que en Silverstone, Gran Bretaña, no pudo largar por fallas en la transmisión de su A525. Sin bien no se fue conforme de Singapur, cumplió con su rendimiento personal, ya que superó a su compañero de equipo tanto en la clasificación como en la carrera.

Alpine sigue en el fondo de la tabla en el Campeonato Mundial de Constructores y no puede levantar cabeza con el peor coche de la temporada, como lo es el A525. Ese es un atenuante para Franco, que continúa con su evolución en la escudería francesa.

La carrera fue ganada por George Russell, quien le dio su segunda victoria en el año a Mercedes. El podio lo completaron Max Verstappen con Red Bull y Lando Norris, cuyos puntos y los de su compañero, Oscar Piastri (4º) le aseguraron el Campeonato Mundial de Constructores a McLaren seis fechas antes del final. En tanto que Piastri sigue liderando el campeonato de Pilotos.

En la próxima fecha comenzará la segunda excursión americana de la temporada. El 19 de octubre se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Luego llegará México (26/10), Brasil (9/11) y Las Vegas (22/11).