Cuándo volverá a jugar la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile: el rival que podría enfrentar en octavos de final

El combinado argentino que dirige Diego Placente venció a Italia y finalizó primero en su grupo, por lo que deberá aguardar a uno de los mejores terceros

La selección argentina Sub 20
La selección argentina Sub 20 antes del duelo frente a Italia en el Mundial de Chile

La selección argentina finalizó en el primer puesto del Grupo D al cerrar la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile con una victoria 1-0 contra Italia gracias al golazo de Dylan Gorosito. El conjunto dirigido por Diego Placente ya conoce el escenario para su encuentro de octavos de final: será el miércoles 8 de octubre, a las 16.30, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile con rival a confirmar.

Con el liderazgo de su grupo asegurado, Argentina aguardará por la definición de su adversario. Su rival surgirá entre los terceros clasificados del Grupo B (Corea del Sur), del Grupo E (hoy es Francia -también existen posibilidades de que sea Sudáfrica o Nueva Caledonia-) o del Grupo F (Nigeria -podrían ser también Colombia o Arabia Saudita-), tal como estipula el reglamento de la competencia. El cuadro de octavos de final prevé que algunos de los mejor posicionados enfrenten a los terceros de otros grupos, según los resultados al cierre de la fase inicial.

La campaña de Argentina en la primera ronda estuvo marcada por solidez defensiva, juego colectivo y eficacia ofensiva, lo que le otorgó la posición de privilegio entre los líderes de grupo. El plantel albiceleste espera la definición oficial de su contrincante, ya que el margen de posibilidades se mantiene abierto hasta el desenlace de los partidos pendientes en los grupos involucrados.

Cabe recordar que el seleccionado albiceleste comenzó su tarea con un triunfo sólido 3-1 ante Cuba gracias a los goles de Alejo Sarco -2- e Ian Subiabre. Luego consiguió una goleada 4-1 frente a Australia con tantos de Sarco, Subiabre, Tomás Pérez y Santino Andino y cerró con el mencionado 1-0 contra Italia con el festejo en el segundo tiempo de Gorosito.

Dylan Gorosito festeja el golazo
Dylan Gorosito festeja el golazo ante Italia (Fotobaires)

En cuanto a la historia de las Copas del Mundo juveniles, Argentina es el máximo ganador de esta competencia, ya que levantó el trofeo en 6 ocasiones (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), sumado a un subcampeonato en 1983. Lo sigue un escalón por detrás Brasil, con 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011). Además, vale destacar que desde que el formato cuenta con octavos de final (antes se avanzaba a cuartos de final), el combinado albiceleste se clasificó en nueve oportunidades. La primera vez que se implementó fue en Malasia 1997, torneo que el combinado nacional logró conquistar.

En sus 9 cruces por octavos de final, la selección argentina logró meterse entre los mejores ocho del campeonato en seis oportunidades (siendo campeón en cuatro de esas seis veces que triunfó -Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2007 y Canadá 2007).

En la Copa del Mundo Sub 20 de Argentina 2023 perdió 2-0 contra Nigeria, mientras que en la edición de Polonia 2019 fue superado por Mali por penales luego de igualar 2-2 en el tiempo regular. En la otra oportunidad que no pudo avanzar de ronda fue en Nigeria 1999, al ser goleado por 4-1 contra México.

Los máximos ganadores en la historia de los Mundiales Sub 20

Argentina 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

Brasil 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

Portugal 2 (1989, 1991)

Serbia 2 (1987, 2015)

Uruguay 1 (2023)

Ghana 1 (2009)

España 1 (1999)

Rusia 1 (1977)

Alemania 1 (1981)

Inglaterra 1 (2017)

Francia 1 (2013)

Ucrania 1 (2019)

