La selección argentina buscará cerrar con puntea ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Con el pase a octavos asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante la Azzurra. Desde las 20, por Telefe y DSports

Horario y dónde ver Argentina-Italia por el Mundial Sub 20:

El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports

20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.00 Ecuador, Colombia y Perú

17.00 México

15:25 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; y Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

15:20 hsHoy

La Albiceleste y la Azzurra se verán las caras este sábado 4 de octubre, desde las 2o, en el estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile). El árbitro principal será Keylor Herrera.

15:15 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina e Italia, correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 20.

Argentina e Italia cierran la
Argentina e Italia cierran la fase de grupos en Valparaíso

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del sábado 4 de octubre

Mujer de 100 años se vuelve viral por su rutina en el gimnasio: sus secretos para vivir más y mejor

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

