La selección argentina buscará cerrar con puntea ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina e Italia, correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 20.

La Albiceleste y la Azzurra se verán las caras este sábado 4 de octubre, desde las 2o, en el estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile). El árbitro principal será Keylor Herrera.

Últimas noticias

Con Franco Mastantuono, Real Madrid buscará recuperar la cima ante Villarreal: hora, TV y formaciones El Merengue recibirá en el Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo por la 8ª fecha de La Liga de España

El Inter Miami de Lionel Messi buscará volver al triunfo frente a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones Las Garzas vienen de sufrir una dura derrota ante Chicago Fire e intentarán seguir escalando posiciones de cara a los Playoff. Desde las 20.30, por Apple TV

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (comenzará 20°), pero no logró avanzar más allá de la Q1

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz Acosta va en búsqueda de su primera final tras 19 meses El argentino recupera su nivel después de un inicio de 2024 en el que logró meterse entre los mejores 50 del mundo. Su rival en las semis del certamen trasandino será Joao Reis da Silva. ¿A qué hora y cómo ver el partido?