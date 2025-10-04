La selección argentina buscará cerrar con puntea ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Horario y dónde ver Argentina-Italia por el Mundial Sub 20:
El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports
20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
18.00 Ecuador, Colombia y Perú
17.00 México
Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; y Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.
La Albiceleste y la Azzurra se verán las caras este sábado 4 de octubre, desde las 2o, en el estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile). El árbitro principal será Keylor Herrera.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina e Italia, correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 20.