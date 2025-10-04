La agenda con los cinco partidos del sábado en la fecha 11 del Torneo Clausura

La jornada del sábado tendrá cinco encuentros

La fecha 11 del Torneo Clausura tendrá su continuidad este sábado con atractivos encuentros que repercutirán en lo alto y en lo bajo de las tablas. Abrirán la jornada Sarmiento-Gimnasia (14:30). Luego, San Martín de San Juan-Instituto (16:45). En el turno de las 19 habrá dos duelos: Atlético Tucumán-Platense y Huracán-Banfield. Cierran, desde las 21:15, Lanús-San Lorenzo.

SARMIENTO-GIMNASIA LA PLATA

Sarmiento recibe a Gimnasia en Junín

La fecha 11 del Torneo Clausura 2025 presenta un enfrentamiento clave entre Sarmiento y Gimnasia La Plata, dos equipos que atraviesan momentos de marcada irregularidad y que aún mantienen aspiraciones de avanzar a los octavos de final. El partido, que se disputará en el estadio Eva Perón a las 14:30, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

La situación del Lobo es especialmente delicada, ya que el equipo acumula tres derrotas consecutivas, la más reciente por 3-0 ante Rosario Central. Con 10 puntos en la tabla, el conjunto platense afronta este encuentro como una de sus últimas oportunidades para seguir en la lucha por los primeros puestos y no quedar relegado en la competencia.

Por su parte, el Verde llega tras una derrota frente a Talleres, pero se mantiene en el octavo lugar de su zona con 12 unidades. La necesidad de sumar puntos es apremiante para el equipo, que aún no logra despejar las dudas respecto a su permanencia y busca alejarse de la zona de descenso en la tabla anual.

Posibles formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Bautista Merlini, Juan Yangali, Augusto Max y Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Norberto Briasco o Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Estadio : Eva Perón

Árbitro : Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrangelo

Hora : 14:30

TV: ESPN Premium

SAN MARTÍN DE SAN JUAN-INSTITUTO DE CÓRDOBA

San Martín de San Juan e Instituto, cara a cara (@InstitutoACC)

La lucha por la permanencia y la ambición de avanzar a la siguiente fase se cruzarán este sábado, cuando San Martín de San Juan reciba a Instituto de Córdoba en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que comenzará a las 16:45, tendrá a Sebastián Martínez como árbitro y será transmitido en vivo por TNT Sports.

El contexto de ambos equipos en la competencia es dispar. El Santo sanjuanino afronta este compromiso con la urgencia de sumar de a tres, ya que permanece en la zona de descenso y cada punto resulta determinante para sus aspiraciones de mantenerse en la categoría. En la jornada anterior, el conjunto verdinegro igualó 2-2 frente a Platense, resultado que lo dejó con 10 puntos en la zona B.

Por su parte, la Gloria llega a este duelo tras empatar 0-0 ante Lanús y acumula 12 unidades. El equipo cordobés tiene como objetivo inmediato ingresar en la zona de clasificación a los octavos de final, por lo que la obtención de una victoria en condición de visitante se presenta como una oportunidad clave para sus aspiraciones.

Posibles formaciones:

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Santiago Salle, Sebastián González, Jonathan Menéndez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Estadio : Ingeniero Hilario Sánchez

Árbitro : Sebastián Martínez

VAR: Silvio Trucco

Hora : 16:45

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN-PLATENSE

Atlético Tucumán y Platense, frente a frente

En el estadio Monumental Presidente José Fierro, Atlético Tucumán recibirá a Platense, desde las 19. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será transmitido por TNT Sports Premium.

El Decano, que viene de perder por 3-1 frente a Vélez, buscará una victoria que le permita continuar dentro de los clasificados a los octavos de final. Los tucumanos tienen 12 puntos, producto de tres victorias, misma cantidad de empates y cuatro derrotas.

El Calamar rescató un empate agónico ante San Martín de San Juan en la fecha anterior, lo que le permitió llegar a 10 puntos en la Zona B y mantenerse a la expectativa de poder ingresar a los playoff.

Posibles formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Platense: Andrés Desábato,Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Franco Zapiola, Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Estadio : Monumental Presidente José Fierro

Árbitro : Fernando Espinoza

VAR: Nazareno Arasa

Hora : 19

TV: TNT Sports Premium

HURACÁN-BANFIELD

Huracán y Banfield chocarán a las 19 (Foto Baires)

La definición de los clasificados a octavos de final en el Torneo Clausura 2025 mantiene en vilo a varios equipos, y el enfrentamiento entre Huracán y Banfield se presenta como un duelo clave en esa disputa. Ambos conjuntos llegan a la fecha 11 con la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la lucha por un lugar entre los ocho mejores de la zona. El encuentro está programado a las 19:00, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Esta instancia representa una oportunidad para el Globo, que atraviesa una racha adversa de cinco partidos sin victorias y viene de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia. Actualmente, el equipo de Parque Patricios acumula 13 puntos, una cifra que lo mantiene en carrera, aunque lejos del rendimiento exhibido en el campeonato anterior.

Por su parte, el Taladro tampoco ha logrado consolidar una regularidad en el torneo. El conjunto del sur bonaerense llega tras empatar 0-0 ante Unión y suma 14 unidades, apenas una más que su rival de turno. Esta paridad en la tabla convierte el partido en un enfrentamiento directo por la clasificación, ya que ambos equipos compiten por un puesto en la siguiente fase.

Posibles formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.DT: Pedro Troglio.

Estadio : Tomás Adolfo Ducó

Árbitro : Pablo Dóvalo

VAR: Álvaro Carranza

Hora : 19

TV: ESPN Premium

LANÚS-SAN LORENZO

Lanus y San Lorenzo cerrarán la jornada del sábado (Fotobaires)

En el último turno del sábado, Lanús y San Lorenzo se verán las caras en La Fortaleza. El encuentro comenzará a las 21:15 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Transmitirá TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega a este compromiso tras igualar sin goles frente a Instituto, resultado que le permitió acumular tres partidos consecutivos sin derrotas en el torneo. Este rendimiento sólido cobra especial relevancia, ya que el Granate busca sumar la mayor cantidad de puntos posible antes de afrontar las semifinales de la Copa Sudamericana, certamen internacional en el que permanece como el único representante argentino en competencia.

Por su parte, el Ciclón llega revitalizado tras imponerse por 2-0 como local ante Godoy Cruz, una victoria que puso fin a una racha de tres partidos sin triunfos y permitió al equipo comandado por Damián Ayude reingresar entre los ocho mejores de la zona.

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz o José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio : Néstor Díaz Pérez

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Hora : 21:15

TV: TNT Sports Premium

TABLA DE POSICIONES