El magistral pase clave de Enzo Fernández para el triunfo de Chelsea sobre Liverpool en el quinto minuto de adición

El mediocampista argentino fue fundamental para el tanto del 2-1 de su equipo en Stamford Bridge

Chelsea y Liverpool protagonizaron uno de los partidos más esperados de la Premier League este sábado por la 7ª fecha y no defraudaron: el combinado local se quedó con la victoria en el Stamford Bridge con un tanto en el quinto minuto de adición.

Con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares –Facundo Buonanotte fue suplente, pero no ingresó–, el combinado de Enzo Maresca se impuso 2-1 gracias a la anotación del joven delantero brasileño Estevao. Y mucho tuvo que ver el volante albiceleste en esta victoria...

El mediocampista argentino de 24 años, que fue citado por Lionel Scaloni para los dos amistosos de la próxima semana de la Albiceleste, había metido un cabezazo en el poste con el duelo igualado y con el reloj ya rozando los 90 minutos. Pero el trámite le iba a dar la chance de ser actor clave en el triunfo agónico con el tiempo alcanzando el quinto minuto de adición de los siete que había dado el árbitro Anthony Taylor.

Los de Maresca armaron una fenomenal jugada que comenzó en el arco desde los pies de Robert Sánchez. Movieron la pelota de lado a lado, hasta que Marc Cucurella lanzó a la banda para Jamie Gittens, quien rápidamente buscó a Enzo en la puerta del área. El argentino recibió, aguantó la pelota ante la presión de Curtis Jones y levantó la cabeza: sacó un pase magistral a la profundidad del área para que el lateral español llegue al fondo y cruce un centro rasante que tuvo la aparición por el otro palo del atacante brasileño de 18 años que se incorporó recientemente desde Palmeiras.

El desaforado grito de gol
El desaforado grito de gol de Enzo Fernández (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Noticia en desarrollo...

