El cruce de Omar De Felippe con un periodista que lo cuestionó por hacer tiempo: “Saquémonos las caretas”

Central Córdoba de Santiago del Estero rescató un punto ante Argentinos Juniors en La Paternal que lo mantiene en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura (Zona A). El 0-0 conseguido por el Ferroviario privó al Bicho de llegar a lo más alto de la tabla y también de igualar en puntaje al líder Rosario Central en la Anual. Tras el match, Omar De Felippe fue cuestionado por algunas “mañas” de su conjunto y se generó un entredicho.

En plena conferencia, un periodista deslizó que Central Córdoba había perdido tiempo de más en reiteradas ocasiones buscando llevarse la igualdad a Santiago: “En el segundo tiempo fue claro que querían buscar el empate. ¿Es lo que dijiste para el segundo tiempo? ¿Que hagan tiempo, que busquen faltas? Se vio que no buscaste juego directo y limpio. Fue mucho hacer tiempo…”. De Felippe frenó su consulta con una risa irónica y fue al hueso.

“En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo, todos. ¿Está claro? Está en ustedes lo que quieran remarcar, esta es la realidad. ¿Viste el partido de Copa Argentina del otro día (por River-Racing)? Hay muchos millones de dólares ahí, acá no hay nada gastado, ¿me entendés? Vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar con lo que se puede. ¿Si voy a hacer tiempo? Sí, lo voy a hacer, porque cuando yo voy perdiendo, el rival hace tiempo", fue la primera sentencia.

Y más tarde, el estratega de 63 años, remató: “Entonces vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces de que… flaco, el que gana, hace tiempo. Y yo, cuando me pasa eso, cierro el pico y trato de jugar”.

Omar De Felippe anoche en el empate entre Argentinos y Central Córdoba en La Paternal

La referencia de De Felippe fue para la estrategia que el River de Marcelo Gallardo utilizó en el complemento ante Racing el jueves pasado, en el encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputó en el Gigante de Arroyito de Rosario. El Millonario se encontró con una rápida ventaja y la Academia tuvo posibilidades para igualar en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento el juego se detuvo en reiteradas oportunidades (sobre todo, por el uso de bengalas de la hinchada académica), lo que llevó al árbitro Hernán Mastrángelo a adicionar más de 14 minutos.

De esta forma, el DT de Central Córdoba quiso exponer al resto de los equipos de la Primera División del fútbol argentino ya que entiende que, indiscriminadamente e independientemente de su grandeza y jerarquía, suelen acudir a ciertas artimañas cuando están arriba en el tanteador.

Central Córdoba quedó afuera de la Libertadores, la Sudamericana y la Copa Argentina en lo que va de 2025. Además, perdió la final de la Supercopa Argentina ante Vélez. Producto de tres victorias, seis empates y dos derrotas, el Ferroviario se sostiene en línea de ingreso a octavos del Clausura, aunque en esta jornada podría ser alcanzado o superado por varios rivales directos.

¿Cuáles son los cinco encuentros que le quedan en la fase regular al elenco santiagueño? Unión de Santa Fe de local, Huracán en Parque Patricios, Racing en Santiago, Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en su casa.