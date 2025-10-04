Deportes

El cruce de Omar De Felippe con un periodista que lo cuestionó por hacer tiempo: “Saquémonos las caretas”

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizó un entredicho en conferencia de prensa

Guardar

Central Córdoba de Santiago del Estero rescató un punto ante Argentinos Juniors en La Paternal que lo mantiene en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura (Zona A). El 0-0 conseguido por el Ferroviario privó al Bicho de llegar a lo más alto de la tabla y también de igualar en puntaje al líder Rosario Central en la Anual. Tras el match, Omar De Felippe fue cuestionado por algunas “mañas” de su conjunto y se generó un entredicho.

En plena conferencia, un periodista deslizó que Central Córdoba había perdido tiempo de más en reiteradas ocasiones buscando llevarse la igualdad a Santiago: “En el segundo tiempo fue claro que querían buscar el empate. ¿Es lo que dijiste para el segundo tiempo? ¿Que hagan tiempo, que busquen faltas? Se vio que no buscaste juego directo y limpio. Fue mucho hacer tiempo…”. De Felippe frenó su consulta con una risa irónica y fue al hueso.

En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo, todos. ¿Está claro? Está en ustedes lo que quieran remarcar, esta es la realidad. ¿Viste el partido de Copa Argentina del otro día (por River-Racing)? Hay muchos millones de dólares ahí, acá no hay nada gastado, ¿me entendés? Vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar con lo que se puede. ¿Si voy a hacer tiempo? Sí, lo voy a hacer, porque cuando yo voy perdiendo, el rival hace tiempo", fue la primera sentencia.

Y más tarde, el estratega de 63 años, remató: “Entonces vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces de que… flaco, el que gana, hace tiempo. Y yo, cuando me pasa eso, cierro el pico y trato de jugar”.

Omar De Felippe anoche en
Omar De Felippe anoche en el empate entre Argentinos y Central Córdoba en La Paternal

La referencia de De Felippe fue para la estrategia que el River de Marcelo Gallardo utilizó en el complemento ante Racing el jueves pasado, en el encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputó en el Gigante de Arroyito de Rosario. El Millonario se encontró con una rápida ventaja y la Academia tuvo posibilidades para igualar en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento el juego se detuvo en reiteradas oportunidades (sobre todo, por el uso de bengalas de la hinchada académica), lo que llevó al árbitro Hernán Mastrángelo a adicionar más de 14 minutos.

De esta forma, el DT de Central Córdoba quiso exponer al resto de los equipos de la Primera División del fútbol argentino ya que entiende que, indiscriminadamente e independientemente de su grandeza y jerarquía, suelen acudir a ciertas artimañas cuando están arriba en el tanteador.

Central Córdoba quedó afuera de la Libertadores, la Sudamericana y la Copa Argentina en lo que va de 2025. Además, perdió la final de la Supercopa Argentina ante Vélez. Producto de tres victorias, seis empates y dos derrotas, el Ferroviario se sostiene en línea de ingreso a octavos del Clausura, aunque en esta jornada podría ser alcanzado o superado por varios rivales directos.

¿Cuáles son los cinco encuentros que le quedan en la fase regular al elenco santiagueño? Unión de Santa Fe de local, Huracán en Parque Patricios, Racing en Santiago, Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en su casa.

Temas Relacionados

Omar De FelippeCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

La selección argentina buscará cerrar con puntea ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Con el pase a octavos asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante la Azzurra. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará cerrar

Con Franco Mastantuono, Real Madrid buscará recuperar la cima ante Villarreal: hora, TV y formaciones

El Merengue recibirá en el Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo por la 8ª fecha de La Liga de España

Con Franco Mastantuono, Real Madrid

El Inter Miami de Lionel Messi buscará volver al triunfo frente a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas vienen de sufrir una dura derrota ante Chicago Fire e intentarán seguir escalando posiciones de cara a los Playoff. Desde las 20.30, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (comenzará 20°), pero no logró avanzar más allá de la Q1

Franco Colapinto largará 18° en

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz Acosta va en búsqueda de su primera final tras 19 meses

El argentino recupera su nivel después de un inicio de 2024 en el que logró meterse entre los mejores 50 del mundo. Su rival en las semis del certamen trasandino será Joao Reis da Silva. ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz
ÚLTIMAS NOTICIAS
La economía porteña se estancó:

La economía porteña se estancó: en el segundo trimestre su “Producto Bruto Geográfico” cayó 0,3% respecto del primero

Triple femicidio narco: el gobierno bonaerense cree que “Pequeño J” podría ser extraditado a Argentina este mes

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

INFOBAE AMÉRICA
Una tendencia viral en TikTok

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

Finalizaron las elecciones legislativas en República Checa: el país define su rumbo político ante la atenta mirada de Rusia

TELESHOW
A tres años de la

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”