Deportes

De la victoria de Japón a la sufrida clasificación de Chile a octavos de final: los goles de la jornada en el Mundial Sub 20

Se disputó la última fecha de los Grupos A y B. Los nipones y los trasandinos avanzaron al igual que Ucrania y Paraguay

Guardar

La fase de grupos del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile entró en su recta final. La jornada del viernes selló a los clasificados a octavos de final y eliminados del Grupo A y B, respectivamente. El anfitrión, que perdió 2-1 con Egipto, accedió a la siguiente instancia por el criterio de fair play al terminar con la misma cantidad de puntos y goles que su rival.

El avance de Paraguay a los octavos del Mundial Sub 20 se concretó pese a la derrota por 2-1 frente a Ucrania en el cierre del Grupo B, un resultado que definió la clasificación de ambos equipos a la siguiente ronda del torneo. La jornada también marcó la eliminación de Panamá y dejó a Corea del Sur a la espera de otros resultados para conocer su destino en la competencia.

El encuentro disputado en el Estadio Nacional de Santiago tuvo un desarrollo intenso. El marcador se abrió en el minuto 46, cuando el defensor Maksym Derkach adelantó a los europeos. La reacción paraguaya llegó a través de un potente disparo de larga distancia de César Miño en el minuto 69, que igualó transitoriamente el partido. Sin embargo, la definición llegó a diez minutos del final, cuando el delantero Matviy Ponomarenko ejecutó un remate desde casi 30 metros que resultó inalcanzable para el arquero Facundo Insfrán, sellando el triunfo ucraniano.

Con este resultado, Ucrania se aseguró el primer puesto del Grupo B con siete puntos, mientras que Paraguay finalizó en la segunda posición con cuatro unidades.

Corea del Sur superó a Panamá por 2-1 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, ubicado a unos 100 kilómetros de Santiago. Los goles surcoreanos fueron obra de Hyun-Min Kim y Shin Min-ha en los minutos 24 y 58, respectivamente.

El conjunto asiático, que también sumó cuatro puntos pero con menor cantidad de goles anotados (tres, uno menos que los paraguayos), deberá esperar hasta el cierre de la fase de grupos para saber si accede a octavos como uno de los cuatro mejores terceros del certamen. Por su parte, Panamá, que terminó último con un punto, quedó eliminado.

Ya en el último turno, el anfitrión, Chile, fue en busca de su boleto a la siguiente instancia del certamen. El conjunto trasandino, que venía de perder frente a Japón por 2-0, se midió con el representativo nacional juvenil de Egipto. Al mismo tiempo, hicieron lo propio los nipones con Nueva Zelanda.

Los chilenos y oceánicos llegaron al último encuentro con la misma cantidad de puntos, aunque los sudamericanos corrían en desventaja al tener peor diferencia de gol, por lo que ambos debían prestar atención a lo que sucedía en el otro estadio.

La noche comenzó favorable para la Roja. Nicolás Cárcamo desató la euforia de las 40.000 almas que asistieron al Estadio Nacional con un tiro desde afuera del área para establecer el 1-0, a los 27 minutos. Al unísono, en el tanto de Elías Figueroa, Japón le daba otra alegría cuando se adelantó en el marcador con un tanto de Kosei Ogura.

Sin embargo, en el comienzo de la segunda mitad, Ahmed Abdin igualó para el conjunto egipcio y le puso suspenso a la noche. De todos modos, desde el otro estadio llegaban buenas noticias para el público chileno, Jayden Smith se metió un gol en contra y Hisatsugu Ishii con un nuevo tanto le daban el 3-0 a Japón.

Aún así, a poco del final Omar Khedr dio el golpe para Egipto al marcar el sorpresivo 2-1 final con un excelso tiro libre. Tras eso, la incertidumbre invadió a todo Chile.

Con los resultados que se dieron, Japón quedó primero, con puntaje ideal, y los demás integrantes del grupo sumaron tres puntos. Pese a que los africanos celebraron el triunfo de manera eufórica, al igualar en puntos y diferencia de gol a los chilenos (3 y -2), el criterio de Fair Play tuvo que emplearse para desempatar y los trasandinos obtuvieron el segundo puesto y el pasaje a los octavos al tener menos amarillas. Nueva Zelanda, por su parte, terminó último, ya que la goleada en contra le dejó un peor coeficiente de goles (-3).

Al igual que Corea del Sur, Egipto deberá esperar los resultados de los otros grupos para determinar si se mete dentro de los mejores terceros que acceden a la siguiente fase.

Temas Relacionados

Mundial Sub 20deportes-argentinaChileEgiptoParaguayUcraniaCorea del SurPanamáJapónNueva Zelanda

Últimas Noticias

San Lorenzo perdió 2-0 ante Sao Paulo en su debut en la Copa Libertadores Femenina

Las Santitas cayeron en la cancha de Banfield por los goles de Millene Fernandes y Camila Martins Pereira

San Lorenzo perdió 2-0 ante

Unión recibe a Aldosivi con la intención de estirar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Tiburón visita al Tatengue en un choque de opuestos. En simultáneo, Argentinos Juniors se enfrenta a Central Córdoba. En primer turno, Tigre y Defensa y Justicia repartieron puntos en Victoria

Unión recibe a Aldosivi con

El pedido de disculpas del jugador de Racing Adrián Balboa tras escupir a Marcos Acuña luego de la eliminación con River

El delantero de la Academia pidió perdón públicamente por su accionar contra el defensor de la Selección una vez finalizado el partido de la Copa Argentina

El pedido de disculpas del

Pierre Gasly explicó cómo funciona el traje especial de la F1 para combatir las temperaturas extremas en el GP de Singapur

El piloto francés de Alpine puntualizó en los métodos que implementan para afrontar las adversas condiciones en Marina Bay

Pierre Gasly explicó cómo funciona

La impresionante salvada de “palomita” del argentino Agustín Tapia en el circuito Premier de pádel

El Mozart causó furor cuando se lanzó de cabeza para evitar un punto de sus rivales durante los cuartos de final del P1 de Rotterdam

La impresionante salvada de “palomita”
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert ratificó su

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La manzana envenenada en Oppenheimer:

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

TELESHOW
Camilota denunció una cuenta falsa

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior

Georgina Barbarossa recordó cómo vivió el juicio por el asesinato de su esposo: “Los quería matar con mis propias manos”

La denuncia del actor Osqui Guzmán contra la policía: “Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”