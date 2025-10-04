De la victoria de Japón a la sufrida clasificación de Chile a octavos de final: los goles de la jornada en el Mundial Sub 20

La fase de grupos del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile entró en su recta final. La jornada del viernes selló a los clasificados a octavos de final y eliminados del Grupo A y B, respectivamente. El anfitrión, que perdió 2-1 con Egipto, accedió a la siguiente instancia por el criterio de fair play al terminar con la misma cantidad de puntos y goles que su rival.

El avance de Paraguay a los octavos del Mundial Sub 20 se concretó pese a la derrota por 2-1 frente a Ucrania en el cierre del Grupo B, un resultado que definió la clasificación de ambos equipos a la siguiente ronda del torneo. La jornada también marcó la eliminación de Panamá y dejó a Corea del Sur a la espera de otros resultados para conocer su destino en la competencia.

El encuentro disputado en el Estadio Nacional de Santiago tuvo un desarrollo intenso. El marcador se abrió en el minuto 46, cuando el defensor Maksym Derkach adelantó a los europeos. La reacción paraguaya llegó a través de un potente disparo de larga distancia de César Miño en el minuto 69, que igualó transitoriamente el partido. Sin embargo, la definición llegó a diez minutos del final, cuando el delantero Matviy Ponomarenko ejecutó un remate desde casi 30 metros que resultó inalcanzable para el arquero Facundo Insfrán, sellando el triunfo ucraniano.

Con este resultado, Ucrania se aseguró el primer puesto del Grupo B con siete puntos, mientras que Paraguay finalizó en la segunda posición con cuatro unidades.

Corea del Sur superó a Panamá por 2-1 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, ubicado a unos 100 kilómetros de Santiago. Los goles surcoreanos fueron obra de Hyun-Min Kim y Shin Min-ha en los minutos 24 y 58, respectivamente.

El conjunto asiático, que también sumó cuatro puntos pero con menor cantidad de goles anotados (tres, uno menos que los paraguayos), deberá esperar hasta el cierre de la fase de grupos para saber si accede a octavos como uno de los cuatro mejores terceros del certamen. Por su parte, Panamá, que terminó último con un punto, quedó eliminado.

Ya en el último turno, el anfitrión, Chile, fue en busca de su boleto a la siguiente instancia del certamen. El conjunto trasandino, que venía de perder frente a Japón por 2-0, se midió con el representativo nacional juvenil de Egipto. Al mismo tiempo, hicieron lo propio los nipones con Nueva Zelanda.

Los chilenos y oceánicos llegaron al último encuentro con la misma cantidad de puntos, aunque los sudamericanos corrían en desventaja al tener peor diferencia de gol, por lo que ambos debían prestar atención a lo que sucedía en el otro estadio.

La noche comenzó favorable para la Roja. Nicolás Cárcamo desató la euforia de las 40.000 almas que asistieron al Estadio Nacional con un tiro desde afuera del área para establecer el 1-0, a los 27 minutos. Al unísono, en el tanto de Elías Figueroa, Japón le daba otra alegría cuando se adelantó en el marcador con un tanto de Kosei Ogura.

Sin embargo, en el comienzo de la segunda mitad, Ahmed Abdin igualó para el conjunto egipcio y le puso suspenso a la noche. De todos modos, desde el otro estadio llegaban buenas noticias para el público chileno, Jayden Smith se metió un gol en contra y Hisatsugu Ishii con un nuevo tanto le daban el 3-0 a Japón.

Aún así, a poco del final Omar Khedr dio el golpe para Egipto al marcar el sorpresivo 2-1 final con un excelso tiro libre. Tras eso, la incertidumbre invadió a todo Chile.

Con los resultados que se dieron, Japón quedó primero, con puntaje ideal, y los demás integrantes del grupo sumaron tres puntos. Pese a que los africanos celebraron el triunfo de manera eufórica, al igualar en puntos y diferencia de gol a los chilenos (3 y -2), el criterio de Fair Play tuvo que emplearse para desempatar y los trasandinos obtuvieron el segundo puesto y el pasaje a los octavos al tener menos amarillas. Nueva Zelanda, por su parte, terminó último, ya que la goleada en contra le dejó un peor coeficiente de goles (-3).

Al igual que Corea del Sur, Egipto deberá esperar los resultados de los otros grupos para determinar si se mete dentro de los mejores terceros que acceden a la siguiente fase.