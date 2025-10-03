Deportes

La impactante paternidad de Gallardo ante los grandes de Argentina: el historial ante Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llevó al Millonario a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a la Academia


Marcelo Gallardo en el partido
Marcelo Gallardo en el partido que River le ganó 1-0 a Racing por los cuartos de Final de Copa Argentina (crédito: Juan José García)

El reciente avance de River Plate en la Copa Argentina apuntaló la fortaleza de Marcelo Gallardo en la historia de los clásicos del fútbol argentino. Con la victoria por 1-0 frente a Racing en los cuartos de final, el técnico millonario alcanzó la marca de 74 partidos dirigidos ante los otros cuatro grandes del país, consolidando un balance que lo distingue en la élite del fútbol nacional.

Desde su llegada al banco de River Plate a mediados de 2014, Gallardo enfrentó a Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo e Independiente en una serie de duelos que definieron su legado.

El trabajo del periodista y estadígrafo Silvio Maverino apunta un registro global es contundente: 33 triunfos, 23 empates y solo 18 derrotas en estos compromisos, lo que le otorga un historial favorable frente a cada uno de los rivales tradicionales.

El Millonario avanzó a semis de la Copa Argentina

El detalle de sus enfrentamientos revela la magnitud de su dominio. Contra Boca Juniors, el técnico ha dirigido 28 Superclásicos, logrando 10 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Frente a Racing Club, suma 15 partidos, con 8 triunfos, 4 empates y 3 caídas, incluyendo el reciente éxito en la Copa Argentina. Ante San Lorenzo, los números muestran 16 encuentros, con 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Finalmente, frente a Independiente, Gallardo ha disputado 15 partidos, con 7 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.

El rendimiento de Gallardo se vuelve aún más destacado en los cruces de eliminación directa. De 12 series disputadas a partido único o doble, el entrenador se impuso en 10 ocasiones. Su superioridad ante Boca Juniors es especialmente notoria, habiendo eliminado al conjunto xeneize en cinco oportunidades, entre ellas las finales de la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores 2018, así como la semifinal de la Libertadores 2019.

Además, el técnico logró imponerse en tres series ante Racing Club (Libertadores 2018, Copa Argentina 2025 y Supercopa Argentina 2021), y en una ocasión tanto frente a San Lorenzo (final de la Recopa Sudamericana 2014) como a Independiente (cuartos de final de la Libertadores 2018). Las únicas dos eliminaciones sufridas por River Plate bajo su mando en este tipo de instancias ocurrieron por penales, ambas ante Boca Juniors en 2021.

El Muñeco expuso sus sensaciones después de lograr el pasaje a semifinales de la Copa Argentina

En su segundo ciclo al frente de River Plate, iniciado en 2024, Gallardo ha mantenido la supremacía en los clásicos, especialmente ante Boca Juniors, al que derrotó en dos ocasiones: 1-0 en La Bombonera y 2-1 como local. Durante este periodo (2024-2025), el balance general es abrumador, con una sola derrota en 10 partidos frente a los otros grandes.

Con 33 victorias en clásicos, Gallardo se posiciona como el tercer entrenador con más triunfos ante los grandes en la historia de River Plate.

Amén de estos números que grafican el rendimiento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo ante los otros cuatro grandes de Argentina, el director técnico logró en su gestión con el club de Núñez un total de 14 títulos, entre los que se destacan las dos Copas Libertadores en 2015 y 2018, la segunda con el valor agregado de ganarle la final a Boca Juniors.

deportes-argentina

