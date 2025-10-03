Fran Cerúndolo, Seba Báez y Novak Djokovic se presentan en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez se presentan en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai (AP Foto/Manu Fernández)

El Masters 1000 de Shanghai pone en marcha sus duelos de segunda ronda con fuerte presencia argentina y el esperado debut de las máximas figuras. En la madrugada del viernes, Francisco Cerúndolo tendrá un exigente compromiso ante el francés Adrián Mannarino. Por su parte, Sebastián Báez buscará dar el golpe frente al danés Holger Rune. La jornada también estará marcada por el esperado debut del serbio Novak Djokovic con el croata Marin Cilic.

El último certamen de la gira asiática comienza a tomar vuelo y para el Cerúndolo (ocupa el puesto 21°) representa una gran oportunidad de recuperar sensaciones positivas en canchas rápidas tras la temprana derrota en el ATP 500 de Pekín.

El tenista argentino, por ser preclasificado sale adelantado y en la segunda fase espera por el galo Mannarino (60°), un zurdo de 37 años que supo ocupar la posición 17 del ranking en la temporada pasada y que a lo largo de su carrera cosechó cinco títulos, tres en canchas duras y dos en césped. Este año consiguió los octavos de final en el US Open y en el Masters 1000 de Cincinnati.

Pese a que Fran parte como favorito, este será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito ATP. De conseguir el triunfo, Cerúndolo podría enfrentar al vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (12°) o el belga Zizou Bergs (44°).

El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha 3, cerca de las 2:00 (hora argentina).

El argentino Sebastián Báez enfrenta en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai al danés Holger Rune (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

Báez (42°), en tanto, tendrá un partido de altísimo calibre tras superar al local Zhang Zhizhen (368°) en su debut, no alcanzaba el triunfo en el tour desde el ATP 250 de Winston-Salem en agosto pasado. El bonaerense se medirá con el danés Holger Rune (11° ), décimo cabeza de serie.

A pesar de que el argentino consiguió a inicios del 2025 el título en el ATP 500 de Río y fue finalista en Santiago y Bucarest, todos en polvo de ladrillo, no viene siendo una buena temporada en lo que respecta a sus actuaciones sobre canchas rápidas. Disputó once encuentros de los cuales perdió en ocho ocasiones y solo consiguió tres triunfos.

El historial indica que se vieron las caras en seis oportunidades, contando Challengers, y la balanza está igualada en tres alegrías por lado. El último enfrentamiento fue en el ATP 500 de Barcelona con triunfo para el danés.

Si Báez logra avanzar se mediría con el australiano Jordan Thompson (85°) o el francés Ugo Humbert (26°).

El partido está programado para el segundo turno de la cancha central, cerca de las 02:30.

Reaparece Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic debuta en el Masters 1000 de Shangai ante el croata Marin Cilic (Foto: Mike Frey-Imagn Images/File)

El principal atractivo de la jornada estará centrado en el regreso a las canchas de Novak Djokovic (5°), quien debuta en Shanghai después de su paso por el US Open, donde alcanzó las semifinales. El serbio, buscará estirar su récord en este Masters 1000, del cual es el máximo ganador histórico con cuatro títulos (2012, 2013, 2015 y 2018). Su primer rival será el croata Marin Cilic (97°) campeón del Abierto de los Estados Unidos en 2014, que superó en un duelo de primera ronda al georgiano Nikoloz Basilashvili (100°).

Se espera que el encuentro sea el encargado de cerrar la cancha principal, no antes de las 06:30.