Uno de los hijos de Zinedine Zidane fue convocado por una selección africana

El arquero logró nacionalizarse el pasado 16 de septiembre (EFE/Carlos Barba./Archivo)

La convocatoria de Luca Zidane a la selección de Argelia representa un momento clave en la carrera del portero del Granada, quien, tras recibir la autorización de la FIFA para cambiar su nacionalidad deportiva el pasado 19 de septiembre, podría debutar en los partidos clasificatorios al Mundial 2026. El seleccionador Vladimir Petkovic incluyó al guardameta de 27 años en la lista para los encuentros ante Somalia y Uganda, programados para el 9 y 14 de octubre, respectivamente, una decisión que ha generado expectativa tanto en el ámbito internacional como en su club.

El proceso que llevó al hijo del legendario Zinedine Zidane a vestir la camiseta de Argelia se concretó cuando la FIFA oficializó el cambio de nacionalidad deportiva, tal como detalló AS. Hasta ese momento, el portero había representado a Francia en categorías juveniles, pero nunca llegó a debutar con la selección absoluta. La Federación Argelina de Fútbol anunció la convocatoria poco después de la autorización, permitiendo que el nacido en Marsella y formado en el Real Madrid, se sume a la lista de los Fennecs para los dos últimos compromisos de la fase de clasificación africana.

Argelia lidera actualmente el Grupo G de la clasificación africana con 19 puntos y se encuentra a un paso de asegurar su presencia en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Al equipo le basta una victoria ante Somalia o un empate frente a Uganda para sellar su boleto, después de haber quedado fuera de las dos últimas ediciones del torneo. La convocatoria de Luca Zidane se produce en un contexto de máxima exigencia, ya que estos partidos definirán el futuro inmediato de la selección.

La familia Zidane, completa

El portero busca consolidarse a nivel internacional tras una carrera marcada por su paso por el Real Madrid, donde debutó en 2018, y su actual etapa en el Granada, en la Segunda División española. En el medio tuvo un tránsito en el Rayo Vallecano y en el Eibar. A pesar de un inicio de temporada complicado con el club andaluz, que ocupa posiciones bajas en la tabla de posiciones, Zidane logró destacar recientemente al conseguir su primer partido sin encajar goles ante el Huesca y ser elegido mejor jugador del encuentro, según L’Équipe. Esta actuación ha reforzado su perfil de cara a su posible debut con Argelia.

La competencia por la titularidad en la portería argelina se presenta abierta. Junto a Luca Zidane, Vladimir Petkovic ha convocado a Oussama Benbout y Alexis Guendouz, este último titular en los dos partidos anteriores de la selección. El orientador subrayó: “Creo que si Zidane fue convocado es porque se lo merece. Estoy convencido de que, con sus características, puede aportar otras cualidades a la selección. ¿Discutir quién es el número uno ahora? Es prematuro”. Estas palabras reflejan la intención de Petkovic de mantener la competencia abierta y valorar el rendimiento de los tres porteros durante la concentración.

El impacto de la convocatoria de Luca Zidane también se extiende al Granada, que podría verse afectado por la ausencia de su guardameta titular durante las fechas internacionales. AS señala que el club español ya anticipa la baja de Zidane para el partido ante Las Palmas el 10 de octubre y mantiene la incertidumbre sobre su disponibilidad para el encuentro frente al Andorra el 17 del mismo mes. Además, el entrenador del Granada, Pacheta, expresó su comprensión ante la situación: “Es normal que Luca pueda ir con la selección para jugar un Mundial”, declaró.

Luca es uno de los cuatro hijos de Zizou. Todos son futbolistas. Enzo, mediocampista, se retiró a los 29 años. Surgió de la cantera del Real Madrid y pasó por el fútbol de Suiza, Portugal y Francia. Théo, de 23 años, se desempeña como volante central en el Córdoba, rival del Granada en la Segunda División de España. Elyaz, el más joven del cuarteto con 19, es defensor en la filial del Betis, en la tercera categoría.