El hijo de Zinedine Zidane cambiaría su nacionalidad para jugar la Copa Africana de Naciones

Luca tiene 27 años y se desempeña en el Granada de la Segunda División de España. Renunciaría a jugar para Francia

Luca Zidane renunciaría a la selección francesa para jugar en Argelia (REUTERS/Juan Medina)

Luca Zidane es uno de los cuatro hijos futbolistas que tiene la leyenda Zinedine Zidane con su pareja, Véronique. El joven de 27 años debió convivir desde muy pequeño con la posibilidad de repetir el legado del campeón del mundo con Francia en 1998 y ganador de la UEFA Champions League con Real Madrid como jugador y entrenador, pero el segundo más grande entre sus hermanos armó su propio camino. El Merengue cobijó sus inicios como arquero hasta que se fue para desandar su camino y en las últimas semanas tomó una drástica decisión: representará a Argelia en lugar de hacerlo para los Galos, su país de origen.

El guardameta de 27 años, que se desempeña en el Granada de la Segunda División de España, ha solicitado y obtenido un cambio de nacionalidad deportiva ante la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol de la FIFA, según informó el diario francés L’Équipe. Luca solo vistió los colores de Les Bleus desde la Sub 16 hasta la Sub 20 sin ser considerado para la Mayor. Vale destacar que Mike Maignan agarró la posta de Hugo Lloris en los últimos años tras su retiro del combinado europeo. Su determinación lo lleva a tener muchas posibilidades de ser citado por Vladimir Petkovic con vistas a la Copa Africana de Naciones, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero próximo en Marruecos.

El hermano de Enzo, Théo y Elyaz siempre desarrolló su carrera dentro de territorio español. El jugador se inició en las Inferiores de la Casa Blanca, fue cedido al Racing de Santander en 2019 y, a su retorno al máximo ganador de la Liga de Campeones, se terminó yendo de vuelta al Rayo Vallecano, ya con el pase en su poder. Entre 2020 y 2022, disputó 28 juegos con solamente ocho vallas invictas y emigró al Eibar, donde tuvo su mejor etapa hasta 2024 con 77 duelos, en los cuales conservó en 27 el arco en cero.

Los cuatro hijos de Zidane junto a Zizou y Verónique

A mitad de 2024, Granada se lo compró a ese último club, pero una lesión en la rodilla le quitó terreno en la consideración. A mitad del campeonato, se afianzó como titular, pero nuevamente una seguidilla de ausencias postergó su consolidación hasta que jugó los dos últimos compromisos del torneo de Segunda División, donde su equipo se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso. En la presente temporada, disputó los primeros cuatro encuentros del certamen local con un total de 10 goles recibidos y un saldo de tres derrotas y un empate. Este domingo fue suplente en la caída 0-2 contra Leganés como local por la quinta jornada.

Luca Zidane podrá ser citado por Petkovic antes de la Copa Africana de Naciones, ya que Los Zorros del Desierto afrontarán sendos cruces contra Somalia y Uganda por la fase de clasificación al Mundial 2026. Si gana alguno de esos partidos, sacará el boleto directo a la Copa del Mundo.

Actualmente, el portero titular de Argelia es Alexis Guendouz, hombre de 29 años que juega en el MC Alger de la Primera División de ese país, pero es un puesto que no tiene dueño. Anthony Mandréa atajó en la Copa Africana 2024, en la que esta selección terminó eliminada en el último lugar del Grupo D. Oussama Benbot sumó 90 minutos en un amistoso de junio pasado y el experimentado Alexandre Oukidja, de 37 abriles, está en recuperación por una grave lesión en la rodilla sufrida a mitad de 2025.

De esta forma, Luca podría ser el primero de sus hermanos en poder tener rodaje con una selección nacional a escala de Mayores. Enzo, el mayor, de 30 años, ya se retiró a los 29 sin poder descollar en la élite. Théo, de 23 años, se desempeña como volante central en el Córdoba, rival del Granada en la Segunda División de España. Elyaz, el más joven del cuarteto con 19, es defensor en la filial del Betis, en la tercera categoría.

Actualmente, Luca Zidane viste la camiseta del Granada de España

