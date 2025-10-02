Qué necesita McLaren para consagrarse campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur

McLaren, con nueve títulos de Constructores, está cerca de quedar como la segunda máxima ganadora de la historia de la Fórmula 1 (REUTERS/Go Nakamura)

El dominio de McLaren en la temporada 2025 de la Fórmula 1 alcanzó tal magnitud que el equipo británico se encuentra a las puertas de asegurar el Campeonato de Constructores en el Gran Premio de Singapur, tras haber dejado escapar la primera oportunidad en las calles de Azerbaiyán. Con 623 puntos acumulados, la escudería de Woking ha construido una ventaja de más de 300 puntos sobre sus rivales a falta de siete carreras, situándose en una posición inmejorable para sellar su segundo título consecutivo.

El rendimiento de McLaren durante el año fue sobresaliente: 12 victorias en 17 carreras, siete dobletes y presencia en el podio en todas las rondas, salvo dos (Canadá y Azerbaiyán). Esta regularidad ha dejado a Mercedes con 290 puntos, Ferrari con 286 y Red Bull con 272, muy lejos en la clasificación. La diferencia con el segundo clasificado es de 333 puntos, lo que convierte en una hazaña prácticamente improbable de cualquier intento de remontada por parte de los perseguidores.

A falta de siete fines de semana para el cierre de la temporada, aún quedan 346 puntos en juego, distribuidos entre cuatro grandes premios tradicionales (43 puntos cada uno) y tres fines de semana con formato sprint (58 puntos cada uno). Tras el Gran Premio de Singapur, esa cifra se reducirá a 303 puntos disponibles, por lo que McLaren necesita mantener una ventaja igual o superior a ese margen para proclamarse campeón matemáticamente. De esta manera, el escenario para que McLaren asegure el título en Singapur es claro: basta con sumar 13 puntos en la carrera del domingo.

McLaren se consagró campeón del Campeonato de Constructores, donde cortó una racha de 26 años sin títulos (REUTERS/Jakub Porzycki)

La cifra necesaria puede alcanzarse con un solo piloto en el podio, o incluso si uno de los coches termina cuarto y el otro décimo. En ese caso, el equipo llegaría a 636 puntos, una marca que solo podría ser igualada por Mercedes si lograra una puntuación perfecta en todas las pruebas restantes y McLaren no sumara más unidades. Además, el número de victorias de McLaren garantiza el desempate a su favor.

Para que la lucha por el campeonato continúe más allá de Singapur, las Flechas Plateadas deben superar a la escudería color Papaya por 31 puntos o más durante el fin de semana, lo que requeriría un doblete y que los pilotos de McLaren sumen un total de 12 puntos o menos. Incluso en ese caso, la diferencia seguiría siendo abismal. Ferrari, por su parte, necesita recortar 35 puntos respecto al team con sede en Woking para mantener vivas sus opciones, lo que solo sería posible ganando la carrera y colocando su segundo coche al menos en la quinta posición. Si la Scudería italiana no logra la victoria, quedará automáticamente fuera de la contienda, independientemente de los resultados de Lando Norris y Oscar Piastri.

La situación de Red Bull es aún más desfavorable. Aunque Max Verstappen ha ganado las dos últimas carreras y se mantiene como tercero en el campeonato de pilotos, el equipo se encuentra a 351 puntos de McLaren y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el título, dado que la cantidad máxima de puntos restantes es insuficiente para cerrar la brecha.

El grupo perseguidor, compuesto por Mercedes, Ferrari y Red Bull, está separado por solo 20 puntos, pero la distancia respecto a McLaren es insalvable. La escudería británica ha capitalizado la irregularidad de sus rivales, que se han alternado en la lucha por el segundo puesto y se han restado puntos entre sí a lo largo del año.

En definitiva, si cualquiera de los pilotos de McLaren sube al podio en Singapur, el equipo asegurará el campeonato de constructores, sin importar el desempeño de sus adversarios. La única ocasión en la que McLaren no logró sumar los 13 puntos necesarios fue en la reciente cita de Azerbaiyán, donde Piastri tuvo que abandonar luego de chocar en la primera curva, lo que prolongó la definición del título al menos una semana más.

Oscar Piastri y Lando Norris, que pelean el título de pilotos, buscarán el décimo título de McLaren (Mandatory Credit: Peter Casey-Imagn Images)

Cabe recordar que McLaren es, junto con Williams, el segundo equipo con más Campeonatos de Constructores en la historia de la Fórmula 1. Con nueve conquistas, ambas escuderías británicas se ubican por debajo de Ferrari, que se quedó con el trofeo en 16 oportunidades. A su vez, en la temporada 2024, el team con sede en Woking cortó una sequía de 26 años sin gritar campeón en el plano de las escuderías.

McLaren tuvo una notable mejoría desde el Gran Premio de Miami de 2024, donde el equipo encontró una óptima puesta a punto del monoplaza y comenzó a dominar en la categoría. Pese a que logró salir campeón en el plano de Constructores por 14 puntos de distancia sobre Ferrari, no pudo replicarlo en el plano de pilotos, donde se coronó Max Verstappen (Red Bull).

La temporada 2025 siguió en esta misma línea y McLaren dejó en claro la superioridad de su monoplaza desde un principio, algo que le permitió llegar con una notable diferencia sobre sus perseguidores a falta de siete Grandes Premios.

Vale destacar que ambos corredores de McLaren son los grandes animadores del Campeonato de Pilotos. Oscar Piastri lidera actualmente la tabla con 324 puntos, mientras que Lando Norris lo sigue con 299. La carrera en las calles de Bakú pudo marcar un punto de inflexión en la temporada, pero el británico dejó pasar una importante chance de recortar puntos luego del abandono de su compañero. El que aprovechó la oportunidad fue Max Verstappen, quien ganó la carrera y quedó a 69 puntos de la cima con 255.

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DE CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

Ferrari: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

McLaren: 9 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 y 2024)

Williams: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

Mercedes: 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

Lotus: 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

Red Bull: 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

Renault: 2 (2005 y 2006)

Brabham: 2 (1966 y 1967)

Cooper: 2 (1959 y 1960)

Brawn: 1 (2009)

Benetton: 1 (1995)

Tyrrell: 1 (1971)

Matra: 1 (1969)

BRM: 1 (1962)

Vanwall: 1 (1958)

*El título se empezó a entregar desde el año 1958

**Solamente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Red Bull siguen participando actualmente (Renault compite bajo el nombre de Alpine)