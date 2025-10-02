Deportes

Las polémicas del triunfo de River ante Racing por Copa Argentina: del codazo de Maravilla Martínez al penal que pidió Gabriel Rojas

El Millonario se impuso por 1-0 con gol de Maxi Salas en un encuentro de alta tensión

El codazo de Adrián Martínez sobre Portillo

El Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo con mucha intensidad: River y Racing se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Millonario se impuso por 1-0 por el gol de Maximiliano Salas y accedió a las semifinales, en un encuentro que no estuvo exento de polémicas.

El enfrentamiento llegó en un contexto particular para ambos equipos. Racing, que venía de asegurar su pase a las semifinales de la Copa Libertadores, buscaba mantener su racha positiva y consolidar su buen momento futbolístico. Por su parte, River afrontaba el compromiso tras haber sido eliminado por Palmeiras y sufrir una derrota ante Deportivo Riestra, lo que generó presión adicional sobre el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

El conjunto de Núñez se imponía 1-0 gracias al gol de Maxi Salas, quien recientemente había dejado el equipo de Avellaneda para convertirse en una pieza clave del Millonario. Este traspaso sumó tensión a un partido ya cargado de expectativas, mientras que en el banco de Racing aguardaba la posibilidad de sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.

Transcurrían 44 minutos cuando un incidente protagonizado por Adrián “Maravilla” Martínez generó una fuerte polémica. El delantero de la Academia, en una jugada aérea cerca del final del primer tiempo, impactó con el codo en el rostro de Juan Carlos Portillo, quien debió recibir atención médica en el campo antes de reincorporarse al partido. La decisión del árbitro Hernán Mastrángelo de sancionar la acción únicamente con tarjeta amarilla provocó la indignación de todo el plantel millonario, que reclamó la expulsión directa del atacante.

River, que se retiró al descanso con ventaja en el marcador, expresó su descontento no solo en el terreno de juego, sino también desde el banco de suplentes, donde la revisión de la repetición televisiva reforzó la convicción de que la falta de Martínez merecía una sanción mayor. La reacción del cuerpo técnico y los jugadores se intensificó al constatar que, en ausencia de VAR, el árbitro no tenía la posibilidad de revisar la jugada y reconsiderar su decisión.

La situación cobró mayor relevancia al recordarse que la última expulsión de Maravilla Martínez también se produjo en el marco de la Copa Argentina, durante el triunfo 3-1 de Racing sobre San Martín de San Juan en los dieciseisavos de final, una acción que ya había generado controversia en su momento.

Por su parte, la Academia reclamó un supuesto penal segundos antes del codazo de su delantero. Lucas Martínez Quarta rechazó con la pierna en alto dentro del área, justo cuando el lateral Gabriel Rojas quiso hacerse con el balón. Pese al pedido, la jugada continuó hasta el desenlace con la amonestación a Martínez.

La segunda mitad también estuvo marcada por la acumulación de tarjetas. Gonzalo Montiel fue amonestado a los 49 minutos por una falta en mitad de cancha, mientras que Santiago Solari, volante ofensivo de Racing, recibió la cartulina amarilla a los 56 minutos tras derribar a Facundo Colidio cerca del círculo central.

El desenlace del partido estuvo signado por la expulsión de Maravilla Martínez a los 90 minutos, quien recibió la segunda amonestación y dejó a Racing con un jugador menos en los instantes decisivos. El delantero le cometió una infracción a Martínez Quarta sobre el círculo central y tuvo que irse a las duchas en un momento clave del duelo.

