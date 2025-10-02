Así quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de River ante Racing: cuándo y dónde serían las semifinales

En el Gigante de Arroyito, River se impuso ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y sacó boleto para la próxima instancia, donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza. De esta manera, ya están definidos los cuatro mejores del certamen, ya que Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors quedaron aparejados del otro lado del cuadro. Todos aspiran a quedarse con una estrella y además sellar el ingreso a la Libertadores 2026.

En Rosario, el Millonario se puso en ventaja en el inicio del cotejo gracias al gol de Maxi Salas, quien cumplió la “ley del ex”. Tras un gran pelotazo de Marcos Acuña, Facundo Colidio asistió a su compañero de ataque para la apertura del marcador. Luego, el primer tiempo se desarrolló con un ida y vuelta constante y situaciones de gol de ambos lados, pero la buena actuación de los arqueros y la falta de puntería evitaron que hubiera más gritos.

La segunda parte fue más cerrada, sufrió una suspensión momentánea por el humo de las bengalas y quedó marcada por la expulsión de Maravilla Martínez, quien ya había merodeado la roja por un codazo en el primer tiempo. Así, el Millonario superó una racha de cuatro derrotas al hilo y va por el título.

La Lepra mendocina, por su parte, viene de eliminar a Tigre y se metió en una instancia inédita en la que ahora deberá competir ante uno de los grandes del fútbol argentino. Anteriormente, los dirigidos por Alfredo Jesús Berti dejaron en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense y Central Córdoba de Rosario. Del otro lado del cuadro, Belgrano de Córdoba derrotó a Newell’s en cuartos, mientras que antes había hecho lo propio con Real Pilar, Defensores de Belgrano e Independiente. Y Argentinos Juniors, que dejó afuera a Lanús en la fase anterior, había recorrido su camino contra Central Norte de Salta, Excursionistas y Aldosivi de Mar del Plata.

Sin demasiado margen en el calendario por la proximidad de las fechas FIFA y la definición del Clausura con sus playoffs, la organización de la Copa Argentina tiene apuntadas las semifinales para mediados de octubre. La fecha tentativa es para el miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes. Esto ya se había pergeñado teniendo en cuenta la participación de Racing -ahora eliminado- en las semifinales de la Libertadores, ya que la Academia abrirá esa fase ante Flamengo el miércoles 22/10.

A esta hora, y de forma extraoficial, existen algunas sedes que pujan por albergar alguno de los cotejos de las semifinales de la Copa Argentina. De cara al match entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza están apuntados el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. No obstante, no habría que descartar que el choque entre la Lepra cuyana y el Millonario se lleve a cabo en el Gigante de Arroyito, escenario que tomó preponderancia en el último tiempo.

Desde Mendoza a Villa Mercedes (San Luis) hay 350 kilómetros de distancia, unas cuatro horas. Mientras que desde Buenos Aires existen 700 kilómetros y un tramo que comprende más de ocho horas. Pero la sede de Rosario le quedaría incómoda a Independiente Rivadavia, ya que existen casi 900 kilómetros (diez horas de viaje) contra los 300 que hay desde Buenos Aires (tres horas). Córdoba, que tramitaba con las autoridades de turno para ser sede y lógicamente apunta a esta llave ya que en la otra está Belgrano, empareja esta cuestión: desde Mendoza hay 600 kilómetros (ocho horas) y desde Buenos Aires 700 (poco más de siete horas).

Respecto al duelo Belgrano-Argentinos Juniors, a esta hora es muy probable que se lleve a cabo en el Gigante de Arroyito, ya que cuenta con capacidad privilegiada para la masa de fanáticos que se esperan y está situada en un “punto medio” entre los clubes (hay 400 kilómetros desde Córdoba y 300 desde Buenos Aires). A este medio le descartaron que el estadio Único de San Nicolás figure como escenario del match. La alternativa es La Pedrera de San Luis, siempre y cuando no se registre ahí la otra semifinal.

En cuanto a la final, la misma dependerá del calendario de los clasificados, pero sería a principios de noviembre. Desde la reaparición de la Copa Argentina, los encuentros definitorios se disputaron en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (cuatro veces), el Mario Alberto Kempes de Córdoba (dos), el San Juan del Bicentenario (dos), el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (una), el Bicentenario de Catamarca (una), el Ciudad de Lanús (una) y el 15 de abril de Unión de Santa Fe (una).

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE COPA ARGENTINA

El cuadro del torneo