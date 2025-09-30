Deportes

La reacción de Chiquito Romero cuando un hincha le preguntó si extraña atajar en Boca

El arquero, relegado en Boca Juniors, fue abordado a la salida de la gala de los Martín Fierro

“Nunca me fui”. Con esa frase, Sergio Romero respondió a la inquietud de un hincha de Boca Juniors que lo abordó a la salida de la ceremonia de los premios Martín Fierro en Buenos Aires. El arquero, que esperaba en su auto a su esposa Eliana Guercio, fue interceptado por un fanático que le pidió su regreso al arco del Xeneize. La escena, registrada en video y difundida por Farandula Show, se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre el presente y el futuro de Chiquito en el club.

El breve intercambio no se limitó a la pregunta sobre su vuelta. Cuando el hincha le consultó si extrañaba defender el arco de la Bombonera, Romero respondió: “Sí, obvio”. Estas palabras resonaron entre los simpatizantes de Boca, quienes llevan meses sin ver al exarquero de la selección argentina bajo los tres palos, en medio de los cuestionamientos a Agustín Marchesín en los últimos encuentros.

La actualidad de Romero, de 38 años, en Boca Juniors dista mucho de la que tuvo en sus primeros meses en el club, cuando se convirtió en el puntal del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023. El arquero no disputa un partido oficial desde el 23 de noviembre de 2024, cuando defendió el arco en el empate sin goles ante Huracán en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina frente a Vélez. Desde entonces, una serie de factores lo alejaron de la titularidad: una polémica reacción contra los hinchas tras perder el Superclásico ante River, lesiones que derivaron en una operación de rodilla y el desembarco del citado Marchesín.

Durante 2025, Romero mantuvo un perfil bajo y se alejó de los micrófonos, a diferencia de su costumbre en etapas anteriores. No formó parte de la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo, quien optó por Marchesín como primera opción y relegó a Romero incluso detrás de Leandro Brey y Javier García en la lista de arqueros suplentes. La única excepción se produjo en la reciente convocatoria para el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, cuando Russo decidió llevar a todo el plantel, aunque Romero no integró el banco de suplentes.

En el último mercado de pases recibió algunos sondeos para volver a la acción, entre ellos, de Newell’s, pero las negociaciones no prosperaron. En cuanto a su vínculo contractual, Romero tiene contrato vigente hasta diciembre, aunque todo indica que el arquero quedará libre al finalizar el año.

Surgido de Racing, campeón del mundo Sub 20 y medalla de oro en los Juegos Olìmpicos de Bejing 2008, Chiquito edificó una extensa carrera en la selección argentina y en el exterior, defendiendo los buzos de AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco y Venezia. En La Ribera atajó 90 partidos, recibió 78 goles y cosechó 36 vallas invictas antes de perder rodaje. Hoy relegado, dejó en claro que no pierde las esperanzas.

Chiquito RomeroEliana GuercioBoca Juniorsdeportes-argentina

