Fracturas, declaraciones cruzadas y polémica: las secuelas que dejó la batalla campal durante una pelea de boxeo en Brasil

Los dos protagonistas terminaron lesionados

El combate de exhibición entre Wanderlei Silva y Acelino Popó Freitas en San Pablo, que debía marcar el regreso del ex peleador de artes marciales mixtas al ring tras su retiro en 2018, dejó como saldo una batalla campal con lesiones de gravedad y acusaciones cruzadas. La velada terminó mucho antes de lo esperado, cuando Silva fue descalificado en el cuarto asalto después de la acumulación de faltas, incluyendo cabezazos ilegales, lo que elevó la tensión a niveles inéditos entre ambos equipos. La decisión arbitral desató una pelea generalizada que involucró a los equipos de ambos atletas.

En la confusión posterior a la descalificación, Rafael Freitas, hijo del ex campeón mundial de boxeo, le propinó un golpe a Silva que lo dejó inconsciente sobre la lona. El incidente obligó al ex UFC a ser trasladado de inmediato a un hospital, donde se confirmó una fractura nasal y cortes en el rostro que requirieron suturas. Fabricio Werdum, excampeón de UFC y parte del rincón de Silva, expresó: “Las imágenes no mienten, fue un acto de maldad”.

Por su parte, Wanderlei Silva recurrió recientemente a sus redes sociales y responsabilizó al equipo rival por “atacarlo cobardemente” dentro del cuadrilátero. A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, la leyenda brasileña declaró: “El equipo de Popó invadió el ring después del resultado. Se abalanzaron sobre nosotros, nos hicieron una seña obscena y nos insultaron, como lo habían hecho toda la semana. Nunca ataqué a nadie; estaba allí separándolos, y de repente, me dieron un puñetazo en la nuca, luego otro en el ojo, y fui atacado cobardemente. Como pueden ver, mi ojo todavía sangra. Pensé que fue un acto muy triste”.

Silva añadió que guarda secuelas físicas notables: “Sufro un fuerte dolor de cabeza y una lesión ocular que me impide abrirlo tras el evento”. El expeleador viajó a Curitiba para exámenes médicos que le permitan descartar daños cerebrales severos y recibir atención oftalmológica especializada.

Freitas sufrió una fractura en su mano

El entorno de Acelino Popó Freitas ofreció una versión opuesta y atribuyó el inicio de la pelea a la esquina de Silva. Durante una entrevista recogida por Globo, Rafael Freitas explicó: “Me di cuenta de que había comenzado una pelea, iniciada por el equipo de Wanderlei, su hijo, su entrenador Andre Dida y Werdum. Cuando los vi a todos asaltar a mi padre y a mis hermanos, me puse en defensa legítima. En el calor del momento, solo pensé en defender a mi familia”.

El propio Freitas padre también resultó herido en la trifulca y debió someterse a una cirugía por una fractura diafisaria del primer metacarpiano en la mano derecha. La oficina de prensa del boxeador confirmó a Globo el procedimiento realizado en Salvador y detalló que las tomografías practicadas descartaron lesiones en el cráneo, aunque permanece bajo monitoreo médico.

La pelea fue transmitida en vivo y, tras la descalificación de Silva, el caos sobrevino cuando los equipos ingresaron al cuadrilátero. Las imágenes muestran puñetazos, empujones y agresiones múltiples, dejando a los protagonistas con lesiones fuera del ámbito deportivo habitual. Freitas obtuvo la victoria por decisión oficial, pero la atención se centró en la violencia desatada fuera de las reglas del boxeo y el MMA, generando críticas en la comunidad de deportes de combate por la incapacidad para contener la situación.

El caos que se generó en una pelea de boxeo tras un enfrentamiento masivo

Hasta el momento, ni el Consejo Nacional de Boxeo de Brasil (CNB) ni la promotora Spaten Fight Night anunciaron sanciones disciplinarias inmediatas a los involucrados. La exhibición, originalmente pactada entre Silva y Vitor Belfort, tuvo al brasileño Acelino Freitas como reemplazo tras la baja del primero semanas antes. El encuentro concluyó con saldo negativo: dos leyendas con lesiones graves y ningún responsable identificado formalmente.