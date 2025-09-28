Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil: la agresión que recibió una estrella de UFC en medio de una batalla campal

El caos que se generó en una pelea de boxeo tras un enfrentamiento masivo

Este sábado, un evento de exhibición de boxeo realizado en San Pablo, Brasil, culminó con una multitudinaria pelea sobre el ring que dejó inconsciente a Wanderlei Silva, ex estrella de las artes marciales mixtas. El enfrentamiento, que formaba parte del cartel principal de la Spaten Fight Night 2, tenía como protagonistas al legendario ex luchador de la UFC y Pride junto al ex campeón mundial de boxeo, Acelino Popó Freitas.

El combate tomó un giro caótico tras la descalificación de Silva, quien acumuló varias infracciones reglamentarias durante el cuarto asalto. El árbitro determinó la descalificación después de que Silva cometió una tercera falta por intento de cabezazo. La situación escaló cuando los equipos de ambos luchadores subieron precipitadamente al cuadrilátero.

En las imágenes difundidas por medios locales y replicadas a través de las redes sociales, se observa cómo Silva, quien había superado a Freitas en el pesaje por cerca de 20 kilogramos (44 libras), fue rápidamente superado en técnica. Durante los primeros asaltos, Popó Freitas manejó el ritmo de la pelea y castigó el intento de agresividad de Silva, quien perdió progresivamente el control.

Cuando el referí detuvo el combate en el cuarto round, una discusión acalorada derivó en un enfrentamiento físico masivo que involucró a decenas de miembros de ambos equipos. Entre los presentes se encontraba el ex campeón de peso pesado de la UFC, Fabricio Werdum. En medio de la pelea, Silva recibió un golpe por la espalda que lo dejó totalmente inconsciente sobre la lona.

Silva terminó tendido sobre la lona

Varios testigos identificaron como autor del nocaut a Rafael Freitas, hijo del propio Acelino Freitas. En las grabaciones puede verse cómo Silva recibió múltiples golpes antes del impacto que lo dejó sin sentido. Segundos después, Silva logró recobrar la conciencia y fue capaz de abandonar el ring por sus propios medios, aunque notoriamente afectado y con visibles lesiones en el rostro.

Horas más tarde, Fabricio Werdum ofreció su versión de los hechos a través de sus redes sociales. El expeleador de MMA grabó un video desde el hospital junto a Silva. “Estoy aquí en el hospital con Vanderlei. Después de toda la crueldad que le hicieron, ¿verdad? Creo que las imágenes no mienten, ¿verdad? Creo que todos vieron lo que pasó, ¿verdad?”, declaró Werdum en el mensaje.

Sobre el incidente, añadió: “No sé cuántos eran, como veinte, y nosotros solo éramos Vanderlei, Thor, Dida y yo. Así que, para que lo entiendan, fue una reacción a su ataque, ¿saben? Porque empezaron a gritar y vinieron hacia nosotros, y éramos cuatro y ellos eran más de veinte”.

El mensaje de Popó Freitas tras el escándalo

Werdum también habló sobre el golpeador de Silva: “La maldad de este tipo, ni siquiera sé quién es todavía el que golpeó a Vanderlei. Lanzó un puñetazo, podremos ver en la grabación, incluso la pondré para que la vean, que le dio a Vanderlei en la nuca. Podría haber provocado algo muy grave. Vanderlei está aquí en el hospital ahora, con puntos en los ojos, le rompió la nariz a Vanderlei, se la rompió. Vanderlei ha sido mi amigo por más de veinticinco años. ¿Cómo no iba a reaccionar con el ataque de esos tipos, con tanta gente en el ring? Eso es lo que quería decirles, y creo que todos lo vieron. Obviamente, estoy triste. Es una situación horrible”.

Previo al evento, Silva estaba programado para medirse contra el veterano de las MMA, Vitor Belfort, quien se retiró por una conmoción cerebral y fue sustituido a última hora por Freitas. La pelea marcó el regreso de Silva al cuadrilátero en un contexto de exhibición, tan solo meses después de su ingreso al Salón de la Fama de UFC en 2024.

La velada también incluyó la defensa exitosa del título mundial ligero femenino FIB por parte de Beatriz Ferreira, y el triunfo de Hebert Conceicao sobre Yamaguchi Falcao en la disputa por los títulos latino y brasileño de peso supermediano.