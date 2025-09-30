Del hattrick de Cremaschi en la goleada 9-1 de Estados Unidos al insólito errado en Noruega: las perlitas del Mundial Sub 20

El increíble gol errado por Noruega frente a Nigeria en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile continuó este lunes con cuatro partidos. Fue por la apertura de los grupos E y F, que marcaron el final de la primera fecha del certamen. En primer turno, Noruega venció 1-0 a Nigeria y Francia superó 2-1 a Sudáfrica. Más tarde, Estados Unidos aplastó 9 a 1 a Nueva Caledonia y Colombia se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita.

En uno de los duelos que abrió la actividad se vio una jugada insólita con el gol errado de Noruega: Gustav Kjölstad Nyheim recibió solo y con el arco libre la tiró por arriba del travesaño. Si bien el delantero remató exigido, estaba al lado de la valla.

El gol de Noruega frente a Nigeria en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

Esa chance desperdiciada hubiese sido el segundo tanto de los escandinavos ya que a los 8 minutos se pusieron en ventaja con el gol de penal de Rasmus Holten. El elenco nórdico se llevó los 3 puntos del Estadio Fiscal de Talca y es uno de los líderes del Grupo F, al igual que Colombia que en el mismo recinto venció 1-0 a Arabia Saudita, que se ubica último y sin tantos al igual que los africanos.

Mientras que uno de los candidatos tuvo un buen estreno ya que Francia le ganó 2-1 a Sudáfrica y lidera el Grupo E con 3 unidades, pero por diferencia de gol está segundo ya que en el otro encuentro de la zona Estados Unidos vapuleó 9-1 a Nueva Caledonia. Ambos encuentros se llevaron a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los mejores momentos de Francia-Sudáfrica en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

En ese partido, a los 6 minutos los norteamericanos ya se pusieron 3-0 y fueron demasiado para el conjunto del pacífico sur. El hijo de argentinos, Benjamín Cremaschi, fue la figura pues convirtió un hattrick y brindó dos asistencias. La labora del capitán fue notable. El ex compañero de Lionel Messi, cuyo pase pertenece al Inter Miami y que fue cedido al Parma de la Serie A de Italia, se encuentra a préstamo hasta junio de 2026 y con opción de compra.

Los mejores momentos de Estados Unidos-Nueva Caledonia en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

Con estos cuatro encuentros se cerró la primera fecha del certamen. El panorama del resto de las zonas es el siguiente:

En el Grupo A, Japón y Chile son los líderes con 3 puntos y Nueva Zelanda y Egipto están sin unidades.

En el Grupo B, Paraguay y Ucrania arriba con 3 puntos y en cero se ubican Panamá y Corea del Sur.

En el Grupo C, Marruecos manda en soledad con 3 puntos. Brasil y México tienen uno y España está último, sin unidades.

Los mejores momentos de Colombia-Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile

En el Grupo D, Argentina e Italia tienen 3 puntos. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Cuba con diez jugadores durante 80 minutos. Mientras que la Azzurra le ganó 1-0 a Australia.

En el Grupo E, Estados Unidos y Francia están en la cima con 3 puntos y sin unidades marchan Sudáfrica y Nueva Caledonia.

En el Grupo F, están en la vanguardia Noruega y Colombia con 3 puntos y sin nada de momento están Arabia Saudita y Nigeria.

El fixture de los partidos del martes 30/09

17.00 Panamá - Ucrania (Grupo B)

17.00 Egipto - Nueva Zelanda (Grupo A)

20.00 Corea del Sur - Paraguay (Grupo B)

20.00 Chile - Japón (Grupo A)

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 20

Miércoles 1/10 - Argentina vs. Australia

Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia

*Todos los juegos se disputarán desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso