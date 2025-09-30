Del hattrick de Cremaschi en la goleada 9-1 de Estados Unidos al insólito errado en Noruega: las perlitas del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile continuó este lunes con cuatro partidos. Fue por la apertura de los grupos E y F, que marcaron el final de la primera fecha del certamen. En primer turno, Noruega venció 1-0 a Nigeria y Francia superó 2-1 a Sudáfrica. Más tarde, Estados Unidos aplastó 9 a 1 a Nueva Caledonia y Colombia se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita.
En uno de los duelos que abrió la actividad se vio una jugada insólita con el gol errado de Noruega: Gustav Kjölstad Nyheim recibió solo y con el arco libre la tiró por arriba del travesaño. Si bien el delantero remató exigido, estaba al lado de la valla.
Esa chance desperdiciada hubiese sido el segundo tanto de los escandinavos ya que a los 8 minutos se pusieron en ventaja con el gol de penal de Rasmus Holten. El elenco nórdico se llevó los 3 puntos del Estadio Fiscal de Talca y es uno de los líderes del Grupo F, al igual que Colombia que en el mismo recinto venció 1-0 a Arabia Saudita, que se ubica último y sin tantos al igual que los africanos.
Mientras que uno de los candidatos tuvo un buen estreno ya que Francia le ganó 2-1 a Sudáfrica y lidera el Grupo E con 3 unidades, pero por diferencia de gol está segundo ya que en el otro encuentro de la zona Estados Unidos vapuleó 9-1 a Nueva Caledonia. Ambos encuentros se llevaron a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua.
En ese partido, a los 6 minutos los norteamericanos ya se pusieron 3-0 y fueron demasiado para el conjunto del pacífico sur. El hijo de argentinos, Benjamín Cremaschi, fue la figura pues convirtió un hattrick y brindó dos asistencias. La labora del capitán fue notable. El ex compañero de Lionel Messi, cuyo pase pertenece al Inter Miami y que fue cedido al Parma de la Serie A de Italia, se encuentra a préstamo hasta junio de 2026 y con opción de compra.
Con estos cuatro encuentros se cerró la primera fecha del certamen. El panorama del resto de las zonas es el siguiente:
En el Grupo A, Japón y Chile son los líderes con 3 puntos y Nueva Zelanda y Egipto están sin unidades.
En el Grupo B, Paraguay y Ucrania arriba con 3 puntos y en cero se ubican Panamá y Corea del Sur.
En el Grupo C, Marruecos manda en soledad con 3 puntos. Brasil y México tienen uno y España está último, sin unidades.
En el Grupo D, Argentina e Italia tienen 3 puntos. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Cuba con diez jugadores durante 80 minutos. Mientras que la Azzurra le ganó 1-0 a Australia.
En el Grupo E, Estados Unidos y Francia están en la cima con 3 puntos y sin unidades marchan Sudáfrica y Nueva Caledonia.
En el Grupo F, están en la vanguardia Noruega y Colombia con 3 puntos y sin nada de momento están Arabia Saudita y Nigeria.
El fixture de los partidos del martes 30/09
17.00 Panamá - Ucrania (Grupo B)
17.00 Egipto - Nueva Zelanda (Grupo A)
20.00 Corea del Sur - Paraguay (Grupo B)
20.00 Chile - Japón (Grupo A)
El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 20
- Miércoles 1/10 - Argentina vs. Australia
- Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia
*Todos los juegos se disputarán desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso