De la decisión de picar el penal a la chance de ir al Barcelona: 6 frases de Julián Álvarez tras la victoria del Atlético de Madrid

La extraordinaria racha goleadora de Julián Álvarez ha marcado un nuevo capítulo en el gran presente del Atlético Madrid, luego de que el ex delantero del Manchester City alcanzara su sexto grito en menos de una semana y sellara la aplastante victoria por 5 a 1 frente al Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League.

El tanto definitivo, convertido de penal en el tramo final del encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, confirmó el extraordinario momento que vive el cordobés, quien improvisó una obra maestra desde los doce pasos al picar la ejecución de un penal frente al arquero brasileño Kauã Santos. “Uno está contento por esta racha positiva, porque veníamos generando muchas chances y no concretábamos. Por suerte en estos últimos partidos se nos vienen dando los goles”, dijo La Araña en declaraciones brindadas a ESPN.

El inicio de esta seguidilla de goles fue en el triunfo por 3 a 2 sobre el Rayo Vallecano en un partido correspondiente a La Liga. Apenas unos días después, el ex River volvió a ser determinante al marcar dos tantos en la histórica victoria por 5 a 2 ante el Real Madrid en el clásico de la capital española, también por el torneo doméstico. “Hoy podríamos haber hecho más goles. Somos uno de los equipos que más situaciones genera en Europa. La otra vez veía las estadísticas y veía que lo único que nos faltaba era meterla. Por suerte se nos está dando”, continuó la gran figura de la jornada, quien fue elegido como MVP luego de su conquista y sus dos asistencias que le permitieron celebrar a Antoine Griezmann y Giuliano Simeone.

Con relación a la idea en la ejecución de la pena máxima, Julián Álvarez reconoció que “tenía claro que la quería picar”. “Pero como la pelota estaba mojada, no me salió del todo al medio”, explicó.

La actuación frente al Eintracht Frankfurt no solo significó su primer gol en la presente edición de la Champions League, sino que también evidenció la jerarquía y versatilidad que lo han convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. Durante el encuentro, el cordobés desplegó un repertorio de recursos que le dieron argumentos al Barcelona para incorporarlo, una posibilidad que creció en las últimas semanas en España. “Estoy muy tranquilo. El año pasado también se hablaron muchas cosas, pero no hay que estar muy pendiente de lo que se dice en las redes. Recién arranca la temporada y mi foco está puesto en mejorar día a día y ayudar a mis compañeros a ganar los partidos”, deslizó el delantero.

A sus 25 años, la figura internacional con pasado en la Premier League, que ya ostenta los títulos de campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, ha dejado claro que su ambición permanece intacta. Tras su doblete en el clásico ante el Real Madrid, Álvarez expresó su determinación por seguir superándose y aportar al proyecto del Atlético Madrid, liderado por Diego Simeone.

Naturalmente, la Araña también se refirió a la cita que tendrá con La Scaloneta en Estados Unidos, México y Canadá, aunque para ello todavía falta mucho. “También está puesta la cabeza en el Mundial, pero falta, porque será al final de la temporada. Hay que enfocarse partido a partido. Como jugador, hay que ir paso a paso”, concluyó.