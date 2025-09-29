Deportes

Los Pumas ya se encuentran en Inglaterra para enfrentar a Sudáfrica, que buscará consagrarse en el Rugby Championship

Sin García ni Albornoz, la selección argentina busca cerrar el torneo de la mejor manera frente al último campeón del mundo

Por Pablo Deluca

Tomás Albornoz no estará presente
Tomás Albornoz no estará presente en el último partido (REUTERS/Rogan Ward)

Los Pumas ya se encuentran en Inglaterra para preparar su último compromiso en el Rugby Championship, tras la caída por 67-30 ante Sudáfrica en la quinta fecha. El equipo dirigido por Felipe Contepomi afrontará importantes bajas de cara al encuentro que se disputará en el Estadio de Twickenham el próximo sábado a las 10 (hora de Argentina).

Los Pumas no podrán contar con Gonzalo García ni Tomás Albornoz, quienes resultaron lesionados en el partido del sábado pasado en Durban. García sufrió un golpe en la cabeza contra un compañero y debe cumplir el protocolo de conmoción, mientras que Albornoz, quien volvía de una lesión en su mano, padece una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo. Ambos jugadores son muy importantes para el equipo, ya que se encontraban en un alto nivel y son clave para el funcionamiento y estructura de juego.

Gonzalo García recibió un golpe
Gonzalo García recibió un golpe en la cabeza y deberá respetar el protocolo de conmoción (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

En reemplazo de los lesionados, el cuerpo técnico convocó a Gonzalo Bertranou y Nicolás Roger, quienes formaron parte del plantel durante la ventana internacional de julio. La última participación de Bertranou fue en el partido ante Inglaterra en La Plata, mientras que Roger actuó frente a Uruguay en Salta.

Los Pumas se entrenarán hasta el miércoles. El jueves se anunciará la alineación titular para el partido, y el viernes está previsto el tradicional Captain’s Run, aunque los horarios permanecen sin confirmación.

El encuentro se disputará en Twickenham, donde Argentina hará las veces de local tras ceder la localía, formato que se utilizó en el pasado frente a Australia en 2016. La última jornada del campeonato marca un cierre exigente para el seleccionado dirigido por Contepomi, que busca concluir el certamen con una actuación positiva a pesar de las bajas por lesión.

Sacha Feinberg-Mngomezulu fue la fidura
Sacha Feinberg-Mngomezulu fue la fidura de Sudáfrica en Durban (REUTERS/Rogan Ward)

Como quedó la definición del torneo

Con Argentina fuera de la lucha por el título, el liderazgo de la tabla lo disputa Sudáfrica, escoltada por Nueva Zelanda y Australia, mientras que el reglamento detalla criterios estrictos para resolver empates.

Los Springnoks encabezan la clasificación con 15 puntos y dependen de sí mismos para consagrarse campeones. Un triunfo con punto bonus ante Argentina en Twickenham les asegurará el trofeo. Si los de verde obtienen una victoria sin bonus, deberán aguardar el resultado de Nueva Zelanda, que suma 14 puntos y solo conservará opciones en caso de imponerse con bonus a Australia.

Juan Cruz Mallia derribado por
Juan Cruz Mallia derribado por Sacha Feinberg-Mngomezulu (REUTERS/Rogan Ward)

Los Wallabies mantienen remotas posibilidades: necesitan sumar bonus ante los All Blacks y esperar que los Pumas venzan a Sudáfrica. Por su parte, el seleccionado argentino quedó relegado al último lugar, con nueve unidades, a seis del puntero, y sin chances de conseguir el trofeo.

De acuerdo con el documento oficial, si dos o más equipos finalizan igualados, la posición en la tabla se define inicialmente por la mayor cantidad de victorias durante el torneo. Si el empate persiste, se consideran las victorias en los encuentros entre los equipos involucrados y, si aún no se logra una definición, se utiliza la diferencia de puntos anotados a favor y en contra.

