Escandalosa pelea entre jugadores del Deportivo Maipú y sus hinchas en el campo de juego tras la derrota ante Colegiales

El hecho se produjo tras la caída por 2-1 ante el equipo de Munro en Mendoza. La palabra de uno de los futbolistas

Jugadores de Maipú se pelearon con sus hinchas

Un clima de máxima tensión se apoderó del estadio Omar Higinio Sperdutti en Mendoza tras la derrota de Deportivo Maipú por 2-1 ante Colegiales, en un nuevo episodio de violencia en el fútbol argentino. Al finalizar el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, un grupo de hinchas locales derribó el alambrado, invadió el campo de juego y protagonizó una pelea a golpes con los propios jugadores del equipo mendocino.ridad en los estadios.

El incidente se desató apenas el árbitro Fabricio Llobet marcó el final del partido. Un sector de la hinchada del Botellero, alterado por el resultado adverso, irrumpió en el césped tras derribar parte de la protección perimetral. La situación escaló cuando algunos simpatizantes exigieron a los futbolistas del combinado local que les entregaran sus camisetas. Ante la negativa, la tensión derivó en agresiones físicas: el arquero Ignacio Pietrobono fue el primero en ser increpado y solo la intervención de la seguridad privada evitó que la situación pasara a mayores en ese momento. Mientras tanto, el resto del plantel buscó refugio en la mitad de la cancha, en medio de empujones, insultos y golpes de puño. La violencia se extendió durante varios minutos, hasta que los hinchas regresaron a la tribuna, no sin que uno de ellos resultara con heridas cortantes en su rostro tras la grezca.

La falta de un operativo de seguridad en mayor número quedó en evidencia durante el desarrollo de los disturbios. Solo dos efectivos policiales ingresaron al campo de juego para intentar controlar la situación, una cifra insuficiente ante la magnitud del incidente. Ante la ausencia de una respuesta, el presidente del club Hernán Sperdutti descendió personalmente al campo de juego para intentar calmar a los hinchas y colaborar en la contención de los desmanes. Finalmente, tras varios minutos de tensión, los jugadores lograron retirarse al vestuario sin que se registraran lesiones graves, aunque el episodio dejó preocupación en el ambiente futbolístico de Mendoza.

Un hincha del Deportivo Maipú
Un hincha del Deportivo Maipú terminó con sangre en su rostro

En el plano deportivo, la derrota representó un duro golpe para Deportivo Maipú, que complicó sus posibilidades de acceder al Reducido por el ascenso a Primera División. El equipo mendocino, que se ubica en la 8° posición con 45 puntos, vio cómo se esfumaba la oportunidad de asegurar la clasificación en condición de local. Por su parte, Colegiales sumó tres puntos vitales como visitante, alcanzó las 44 unidades y fortaleció su aspiración de ingresar al octogonal final, en una zona que ya tiene como líder a Deportivo Madryn.

Luego del encuentro, las reacciones de los protagonistas no se hicieron esperar. Lucas Faggioli, defensor y referente del plantel local dirigido por Alexis Matteo, expresó su indignación por lo sucedido: “Le quisieron sacar la camiseta a un compañero, y le pegaron a otro. Nosotros siempre ponemos la cara y me genera mucha bronca y tristeza todo lo que pasó”, expresó el jugador en diálogo con Diario UNO.

Faggioli también cuestionó el accionar de la seguridad: “La otra vez quise ingresar al estadio y la policía me hizo dar toda la vuelta para ingresar, pero hoy todos vieron cómo ingresó toda esa gente, como si nada”. Al mismo tiempo, el jugador ofreció sus disculpas por lo sucedido y remarcó el compromiso del equipo: “Le pedimos disculpas a los verdaderos hinchas porque teníamos la ilusión de ganar y clasificarnos de locales, con nuestra gente, y no lo pudimos lograr”.

Un jugador separa a un
Un jugador separa a un compañero de un hincha que ingresó al campo de juego

“Tuvimos algunas situaciones para poder ganar el partido, pero el fútbol es así. Ahora tenemos un partido importante y tenemos confianza en que podemos lograr la clasificación. Vamos a luchar hasta el final y somos conscientes de que tenemos un encuentro donde nos jugamos mucho”, concluyó con una balance de la caída ante el equipo bonaerense.

Con la mira puesta en el próximo compromiso ante Atlanta en Villa Crespo, el plantel de Deportivo Maipú busca dejar atrás el escándalo y mantener viva la esperanza de alcanzar el objetivo de la temporada, convencido de que la lucha por el ascenso está abierta a falta de la jornada final el próximo fin de semana.

