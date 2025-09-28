La escalofriante patada que recibió un jugador en sus genitales durante un partido: “No fue nada accidental”

Un jugador le pateó los genitales a su rival

El partido entre la Universitatea Craiova y el Dinamo Bucarest por la liga de Rumania alcanzó un punto crítico en el minuto 65, cuando el árbitro expulsó a Nicusor Bancu tras una acción en la que el jugador rumano pateó a un rival en los genitales, decisión que tomó protagonismo durante la fecha 11 de la primera división del fútbol rumano. La situación generó controversias, ya que la intervención del VAR solo sancionó al futbolista local y dejó sin penalización a Daniel Armstrong, del equipo visitante, quien había originado la secuencia al pisar en el suelo a Bancu.

La acción se produjo cuando ambos equipos buscaban la posesión de un balón dividido. Luego de una disputa en el mediocampo, Bancu y Armstrong cayeron al césped y, al reincorporarse, el jugador del Dinamo Bucarest pisó el pecho de su adversario. La reacción inmediata del capitán de la Universitatea Craiova fue el golpe a su oponente en la zona baja, lo que obligó al árbitro a detener el encuentro.

El juez principal solicitó la revisión del VAR para evaluar la gravedad del incidente. Tras observar las repeticiones, tomó la determinación de mostrar la tarjeta roja directa al futbolista local, mientras que Armstrong continuó en el campo sin recibir sanción disciplinaria. Según la transmisión de televisión, los comentaristas expresaron su desconcierto por la disparidad en el fallo arbitral. Ionut Angheluta, periodista deportivo local, cuestionó: “El gesto también es feo. O los expulsas a ambos o les muestras tarjeta amarilla”. Su colega, Andrei Tivilichi, agregó: “Él sabía dónde estaba su pie desde el principio, quería hacer esto, no fue nada accidental”.

El árbitro revisó el VAR para expulsar a Bancu

La incidencia se produjo cuando la Universitatea Craiova mantenía ventaja en el marcador. El conjunto local había revertido el gol inicial de Alexandru Musi para el Dinamo Bucarest con anotaciones de Samuel Teles y Juraj Badelj. Con la salida de su capitán, el equipo dirigido por Laurentiu Reghecampf intentó resguardar el resultado para conservar el primer puesto en la tabla.

Las protestas por la decisión arbitral se extendieron en redes y medios especializados, ya que la jugada se produjo frente a las cámaras y fue objeto de análisis por especialistas, quienes ponderaron la influencia del VAR y la interpretación del reglamento. “Me parece absurdo expulsar sólo a Bancu. No entiendo cómo se pasa por alto el gesto de Armstrong”, manifestó uno de los analistas durante la cobertura del partido, según las declaraciones recogidas por The Sun.

El final del encuentro sumó un nuevo giro cuando Alexandru Pop concretó el empate para la Dinamo Bucarest en el minuto 90, estableciendo el resultado definitivo en 2-2. Pese a no lograr sostener la ventaja, la Universitatea Craiova se mantiene como líder del certamen con 24 puntos, dos más que su perseguidor, el Rapid Bucarest. Por su parte, el Dinamo Bucarest avanzó a la cuarta posición al alcanzar las 20 unidades.