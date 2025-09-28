Deportes

La escalofriante patada que recibió un jugador en sus genitales durante un partido: “No fue nada accidental”

El incidente se produjo durante el duelo por la liga rumana entre Universitatea Craiova y el Dinamo Bucarest

Guardar
Un jugador le pateó los genitales a su rival

El partido entre la Universitatea Craiova y el Dinamo Bucarest por la liga de Rumania alcanzó un punto crítico en el minuto 65, cuando el árbitro expulsó a Nicusor Bancu tras una acción en la que el jugador rumano pateó a un rival en los genitales, decisión que tomó protagonismo durante la fecha 11 de la primera división del fútbol rumano. La situación generó controversias, ya que la intervención del VAR solo sancionó al futbolista local y dejó sin penalización a Daniel Armstrong, del equipo visitante, quien había originado la secuencia al pisar en el suelo a Bancu.

La acción se produjo cuando ambos equipos buscaban la posesión de un balón dividido. Luego de una disputa en el mediocampo, Bancu y Armstrong cayeron al césped y, al reincorporarse, el jugador del Dinamo Bucarest pisó el pecho de su adversario. La reacción inmediata del capitán de la Universitatea Craiova fue el golpe a su oponente en la zona baja, lo que obligó al árbitro a detener el encuentro.

El juez principal solicitó la revisión del VAR para evaluar la gravedad del incidente. Tras observar las repeticiones, tomó la determinación de mostrar la tarjeta roja directa al futbolista local, mientras que Armstrong continuó en el campo sin recibir sanción disciplinaria. Según la transmisión de televisión, los comentaristas expresaron su desconcierto por la disparidad en el fallo arbitral. Ionut Angheluta, periodista deportivo local, cuestionó: “El gesto también es feo. O los expulsas a ambos o les muestras tarjeta amarilla”. Su colega, Andrei Tivilichi, agregó: “Él sabía dónde estaba su pie desde el principio, quería hacer esto, no fue nada accidental”.

El árbitro revisó el VAR
El árbitro revisó el VAR para expulsar a Bancu

La incidencia se produjo cuando la Universitatea Craiova mantenía ventaja en el marcador. El conjunto local había revertido el gol inicial de Alexandru Musi para el Dinamo Bucarest con anotaciones de Samuel Teles y Juraj Badelj. Con la salida de su capitán, el equipo dirigido por Laurentiu Reghecampf intentó resguardar el resultado para conservar el primer puesto en la tabla.

Las protestas por la decisión arbitral se extendieron en redes y medios especializados, ya que la jugada se produjo frente a las cámaras y fue objeto de análisis por especialistas, quienes ponderaron la influencia del VAR y la interpretación del reglamento. “Me parece absurdo expulsar sólo a Bancu. No entiendo cómo se pasa por alto el gesto de Armstrong”, manifestó uno de los analistas durante la cobertura del partido, según las declaraciones recogidas por The Sun.

El final del encuentro sumó un nuevo giro cuando Alexandru Pop concretó el empate para la Dinamo Bucarest en el minuto 90, estableciendo el resultado definitivo en 2-2. Pese a no lograr sostener la ventaja, la Universitatea Craiova se mantiene como líder del certamen con 24 puntos, dos más que su perseguidor, el Rapid Bucarest. Por su parte, el Dinamo Bucarest avanzó a la cuarta posición al alcanzar las 20 unidades.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRumaniaDinamo BucarestNicusor Bancu

Últimas Noticias

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. El encuentro comenzará a las 18 y se podrá ver por ESPN Premium

Tras la eliminación de la

Cómo funciona el nuevo “VAR a pedido” con una tarjeta que la FIFA estrenó en el Mundial Sub 20

En el duelo entre Corea del Sur y Ucrani se utilizó esta nueva plataforma mediante el pedido de los entrenadores

Cómo funciona el nuevo “VAR

Franco Colapinto aprendió otro deporte de la mano del hijo de Flavio Briatore: “Me está dando clases”

Ambos se divirtieron con las motos de agua. El próximo fin de semana el argentino correrá en Singapur

Franco Colapinto aprendió otro deporte

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura con otros dos partidos en la agenda del domingo

Huracán visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 19.30. Además, Instituto recibirá a Lanús (20.15) en Córdoba

Sigue la fecha 10 del

Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil: la agresión que recibió una estrella de UFC en medio de una batalla campal

Wanderlei Silva se enfrentó al ex campeón mundial de boxeo Popó Freitas en San Pablo en una velada que fue un caos

Una pelea de exhibición terminó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cócteles de primavera: ocho recetas

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

Elecciones 2025: solo 3 de cada 10 candidatos que encabezan las listas para diputados nacionales son mujeres

Martín Lousteau, crítico con el plan económico del Gobierno: “Hay un rescate a los financieros, pero no a la gente”

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

INFOBAE AMÉRICA
Sigue la purga de Xi

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

TELESHOW
Dieron el nuevo parte médico

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó