Franco Colapinto aprendió otro deporte de la mano del hijo de Flavio Briatore: “Me está dando clases”

Ambos se divirtieron con las motos de agua. El próximo fin de semana el argentino correrá en Singapur

Franco Colapinto tiene un buen vínculo con Falcon Briatore

Franco Colapinto se tomó un breve descanso tras su actuación en el circuito callejero de Bakú y antes de volver a la acción en la Fórmula 1 ya que el próximo fin de semana disputará el Gran Premio de Singapur. El piloto del equipo Alpine vive una instancia crucial para poder definir su futuro como titular en la venidera temporada.

En las últimas horas, el argentino de 22 años publicó una historia en su cuenta de Instagram junto a Falcon Briatore, hijo de Flavio, el asesor ejecutivo y hombre fuerte de la escudería francesa. En la imagen ambos aparecen sobre motos de agua: “Me está dando clases”, escribió el oriundo de Pilar.

Colapinto tiene una buena relación con Briatore y su entorno. De hecho fue invitado al cumpleaños de Falcon a fines de abril y en un asado. Las postales de la reunión fueron publicadas por el propio homenajeado y Franco.

La expectativa crece en torno a Colapinto ante su inminente participación en el circuito de Marina Bay, sede de la competencia en Singapur. En la antesala de este nuevo desafío, el pilarense también compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que rememoran su reciente actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán, acompañadas de un mensaje dirigido tanto a Alpine como a sus seguidores: “Seguimos empujando en equipo. Una semana para Singapur”.

Singapur no es territorio desconocido para el argentino. Durante la edición anterior, cuando formaba parte de Williams, protagonizó una largada que captó la atención de sus colegas y de la prensa especializada. En esa ocasión, Colapinto consiguió adelantar a tres rivales en los primeros metros de la competencia, una acción que le permitió mantenerse en posiciones de privilegio durante varios pasajes de la carrera.

El posteo de Franco Colapinto junto a Falcon Briatore

La destreza del piloto argentino no pasó inadvertida para figuras consagradas del automovilismo. Sergio “Checo” Pérez, quien en ese momento defendía los colores de Red Bull, intentó superarlo en pista sin éxito. El propio piloto mexicano reconoció la dificultad de la maniobra al afirmar: “Es muy bueno Colapinto, es muy difícil de pasar”.

El impacto de aquella actuación también se reflejó en la reacción de su entonces compañero de equipo, Alex Albon, quien manifestó su sorpresa ante la capacidad de Colapinto para ganar posiciones en una de las largadas más exigentes del calendario.

Con el regreso a Asia y la cuenta regresiva en marcha, la atención se centra nuevamente en Colapinto y su desempeño en un trazado que ya lo vio brillar.

En las últimas siete fechas el piloto argentino definirá su continuidad como titular en la Máxima y poder disputar su primera temporada completa en la categoría. Cabe recordar que Franco debutó en la F1 el 1 de septiembre del año pasado con Williams y en el presente ejercicio volvió el 18 de mayo cuando se estrenó en Alpine.

Desde su primera carrera con el team galo, Franco Colapinto debió adaptarse al auto y también al equipo al que se incorporó de forma oficial el pasado 9 de enero, cuando se hizo el anuncio. Aunque el contrato se firmó el 24 de diciembre de 2024. Alpine está último en el Campeonato Mundial de Constructores, pero el argentino evolucionó y

