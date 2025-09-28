Deportes

Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento

El indonesio Naufal Takdir Al Bari era un atleta de proyección en su país y soñaba con clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Guardar
Naufal Takdir Al Bari tras
Naufal Takdir Al Bari tras una caída fatal durante un entrenamiento

El deporte internacional está de luto por la trágica muerte de Naufal Takdir Al Bari, un joven gimnasta indonesio de 19 años que falleció luego de varios días tras sufrir una grave lesión en el cuello luego de una caída durante una jornada de práctica en Penza, Rusia.

El suceso ocurrió a principios de septiembre, cuando Al Bari participaba en un campamento de entrenamiento y cayó en una fosa de espuma tras realizar un ejercicio en la barra fija. El atleta fue trasladado de urgencia al Hospital G.A. Zakharyin, donde permaneció en cuidados intensivos durante 12 días antes de morir el pasado jueves 25 de septiembre.

La trayectoria de Naufal Takdir Al Bari lo perfilaba como uno de los atletas con mayor proyección del deporte indonesio. El gimnasta tenía previsto competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística programado para octubre en Yakarta, así como en los Juegos del Sudeste Asiático de Bangkok 2025 y aspiraba a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su desempeño era considerado clave para el intento de Indonesia de clasificar a la cita olímpica, y su figura se había convertido en un referente para la gimnasia nacional.

Tras el trágico incidente se llevó a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la lesión que derivó en su muerte. El vicepresidente de la Federación de Gimnasia de Rusia, Vasily Titov, explicó que el análisis determinó que el atleta no estaba preparado para ejecutar un elemento de tal complejidad durante la sesión de entrenamiento. Titov señaló que, lamentablemente, el deportista no contaba con la preparación necesaria para realizar un ejercicio tan complejo, lo que derivó en la caída y la lesión fatal.

“Realizamos la investigación necesaria y se han establecido todas las circunstancias que rodearon la lesión. Lamentablemente, el atleta no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo”, dijo el dirigente de la federación rusa en un mensaje en la plataforma Telegram.

La noticia del fallecimiento de Al Bari generó una ola de reacciones en la comunidad deportiva local. La presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, expresó su pesar en un comunicado, describiendo al joven como “un atleta talentoso y una buena persona”. La federación compartió mensajes de despedida en redes sociales, resaltando el impacto de la pérdida para el deporte indonesio y enviando un mensaje de fortaleza a la familia del deportista. La comunidad de la gimnasia en Indonesia y en el extranjero lamentó la partida de quien era considerado un héroe y un referente para las nuevas generaciones.

“Pertenecemos a Alá y a Él volveremos. El atleta nacional, nuestro hijo Naufal regresó a Rahmatullah. Naufal es un joven atleta con talento, y una buena figura. La gimnasia indonesia perdió al mejor hijo de la nación. Este es un golpe profundo y tristeza para nosotros. Que la familia reciba fuerza y Naufal consiga el mejor lugar por Allah SWT. Adiós héroe de la gimnasia indonesia”, agregó Yuliati.

La desaparición de Al Bari deja un vacío en la gimnasia indonesia, que pierde a uno de sus atletas más destacados y con mayor proyección internacional. Su ausencia marca un momento doloroso para el deporte del país y para quienes compartieron sus sueños y aspiraciones.

Temas Relacionados

Naufal Takdir Al BariGimnasia artísticaIndonesia

Últimas Noticias

El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes

Jonny Graham venció a Navid Mansouri y se quedó con el cinturón de peso ligero británico

El brutal nocaut que sufrió

Argentina enfrentará a Cuba en su estreno por el Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste chocará contra su par cubano por la primera fecha del Grupo D, zona también integrada por Italia y Australia. Desde las 20 con transmisión de DSports y Telefe

Argentina enfrentará a Cuba en

La emotiva reacción del Cholo Simeone tras el gol de Julián Álvarez que sentenció la victoria del Atlético al Real Madrid

El DT argentino no pudo ocultar sus lágrimas luego del tanto de tiro libre de La Araña en el 5-2 ante el Merengue

La emotiva reacción del Cholo

Alex Barrena y Román Burruchaga definirán el Challenger de Buenos Aires

Este domingo, los argentinos protagonizarán la final del certamen porteño. A qué hora y cómo ver el encuentro

Alex Barrena y Román Burruchaga

De revolucionar el golf mundial a perderlo todo: la vida de Tiger Woods entre hazañas y escándalos

El ascenso meteórico, los conflictos personales y la transformación institucional delinean una trayectoria que sigue generando preguntas sobre su verdadero legado

De revolucionar el golf mundial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caos de tránsito en la

Caos de tránsito en la autopista General Paz por un brutal choque y vuelco

Facundo Pérez Carletti, candidato a senador y secretario general del PRO: “En LLA hubo muchísima mezquindad”

El desafío político de Milei: reactivar la campaña mientras busca los consensos que le pidió EEUU

Triple femicidio narco, en vivo: ya son 6 los detenidos mientras sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

“Caranchos top”: le otorgaron prisión domiciliaria al líder, que deberá pagar $30.000.000 de fianza

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV proclamará

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y desaparecidos por los tifones en Asia

Israel celebró la reimposición de sanciones contra el régimen de Irán: “Es un avance importante”

Elecciones en Moldavia: la presidenta Maia Sandu urgió a la población a “salvar” al país frente a la amenaza rusa

Polonia cerró su espacio aéreo y desplegó cazas de combate tras el masivo ataque ruso contra Kiev

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”