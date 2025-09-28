Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento

Naufal Takdir Al Bari tras una caída fatal durante un entrenamiento

El deporte internacional está de luto por la trágica muerte de Naufal Takdir Al Bari, un joven gimnasta indonesio de 19 años que falleció luego de varios días tras sufrir una grave lesión en el cuello luego de una caída durante una jornada de práctica en Penza, Rusia.

El suceso ocurrió a principios de septiembre, cuando Al Bari participaba en un campamento de entrenamiento y cayó en una fosa de espuma tras realizar un ejercicio en la barra fija. El atleta fue trasladado de urgencia al Hospital G.A. Zakharyin, donde permaneció en cuidados intensivos durante 12 días antes de morir el pasado jueves 25 de septiembre.

La trayectoria de Naufal Takdir Al Bari lo perfilaba como uno de los atletas con mayor proyección del deporte indonesio. El gimnasta tenía previsto competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística programado para octubre en Yakarta, así como en los Juegos del Sudeste Asiático de Bangkok 2025 y aspiraba a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su desempeño era considerado clave para el intento de Indonesia de clasificar a la cita olímpica, y su figura se había convertido en un referente para la gimnasia nacional.

Tras el trágico incidente se llevó a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la lesión que derivó en su muerte. El vicepresidente de la Federación de Gimnasia de Rusia, Vasily Titov, explicó que el análisis determinó que el atleta no estaba preparado para ejecutar un elemento de tal complejidad durante la sesión de entrenamiento. Titov señaló que, lamentablemente, el deportista no contaba con la preparación necesaria para realizar un ejercicio tan complejo, lo que derivó en la caída y la lesión fatal.

“Realizamos la investigación necesaria y se han establecido todas las circunstancias que rodearon la lesión. Lamentablemente, el atleta no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo”, dijo el dirigente de la federación rusa en un mensaje en la plataforma Telegram.

La noticia del fallecimiento de Al Bari generó una ola de reacciones en la comunidad deportiva local. La presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, expresó su pesar en un comunicado, describiendo al joven como “un atleta talentoso y una buena persona”. La federación compartió mensajes de despedida en redes sociales, resaltando el impacto de la pérdida para el deporte indonesio y enviando un mensaje de fortaleza a la familia del deportista. La comunidad de la gimnasia en Indonesia y en el extranjero lamentó la partida de quien era considerado un héroe y un referente para las nuevas generaciones.

“Pertenecemos a Alá y a Él volveremos. El atleta nacional, nuestro hijo Naufal regresó a Rahmatullah. Naufal es un joven atleta con talento, y una buena figura. La gimnasia indonesia perdió al mejor hijo de la nación. Este es un golpe profundo y tristeza para nosotros. Que la familia reciba fuerza y Naufal consiga el mejor lugar por Allah SWT. Adiós héroe de la gimnasia indonesia”, agregó Yuliati.

La desaparición de Al Bari deja un vacío en la gimnasia indonesia, que pierde a uno de sus atletas más destacados y con mayor proyección internacional. Su ausencia marca un momento doloroso para el deporte del país y para quienes compartieron sus sueños y aspiraciones.