Las 11 estrellas que estarán ausentes y las 18 figuras a seguir de cerca en el Mundial Sub 20 de Chile

Muchos equipos europeos eligieron no ceder a sus jóvenes figuras

El Mundial Sub 20 de Chile se pone en marcha este sábado y será la oportunidad perfecta para seguir de cerca a las próximas figuras del futuro. Sin embargo, por diversas cuestiones, el certamen también estará privado de grandes estrellas. Los casos en esta nota.

El torneo, que se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, reunirá a 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Tras la fase de grupos, el certamen avanzará a octavos de final, cuartos, semifinales y la final, donde se definirá al nuevo campeón mundial juvenil.

La ausencia de Lamine Yamal representa una de las bajas más notorias. El futbolista, figura central del Barcelona y referente de la selección de España, no participará en la categoría Sub 20 debido a su rol protagónico en el primer equipo nacional. Por su parte, Franco Mastantuono, quien milita en el Real Madrid y ya ha vestido la camiseta número 10 de la selección argentina, tampoco asistirá a la cita, debido a que el Merengue se negó a cederlo.

Claudio Echeverri no fue cedido por el Bayer Leverkusen (Photo by Edison GAMEZ / AFP)

A estas ausencias se suma la de Désiré Doué, delantero del París Saint-Germain y habitual convocado de la selección francesa. Su desempeño tanto en el club parisino como en el combinado nacional lo ha convertido en una pieza indispensable, lo que explica su exclusión de la cita juvenil.

El listado de bajas relevantes continúa con tres futbolistas brasileños: Endrick, Estevao y Vitor Roque. Endrick, actualmente en el Real Madrid, lleva tiempo integrado en la selección principal de Brasil. Estevao, quien juega en el Chelsea, también ha comenzado a sumar minutos con la absoluta. En tanto, Vitor Roque, goleador del Palmeiras, se encuentra disputando la fase decisiva de la Copa Libertadores, motivo por el cual no se sumará al Mundial Sub-20.

En el ámbito europeo, otros dos defensores centrales completan la nómina de ausencias destacadas: Pau Cubarsí y Dean Huijsen. Cubarsí es una pieza clave tanto en el Barcelona como en la selección española, mientras que Huijsen cumple un rol similar en el Real Madrid y en el combinado nacional de España.

Finalmente, la lista se cierra con tres argentinos: Aaron Anselmino, Valentín Carboni y Claudio Echeverri. El Diablito no fue cedido por el Bayer Leverkusen; mientras que el defensor ex Boca se encuentra lesionado. Por su parte, el hijo del Kelly no contó con el aval del Genoa.

LAS FIGURAS A TENER EN CUENTA

Entre los equipos favoritos, Brasil figura con una plantilla de futbolistas con proyección. El recuerdo de la generación que conquistó el título en 2011, liderada por Casemiro y Philippe Coutinho, sigue presente. Para esta edición, los nombres más citados son Pedrinho, quien recientemente se incorporó al Zenit de Rusia por nueve millones de euros, y Deivid Washington, cuyo desempeño en el Santos motivó al Chelsea a desembolsar ocho millones de euros por su fichaje.

Por su parte, España sí incluirá a Iker Bravo, del Udinese, y a Jon Martín, defensor central que ha generado grandes expectativas en la previa del certamen.

Argentina, pese a las notables bajas, tendrá un plantel que puede dar la nota y apostará por Álvaro Montoro (Botafogo), Milton Delgado (Boca Juniors), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) y Julio Soler (Bournemouth).

En cuanto a Colombia, el jugador que más atención ha recibido es Yéimar Mosquera, defensor del Aston Villa. Aunque todavía no ha debutado oficialmente con el club inglés, la prensa internacional lo considera una pieza fundamental para las aspiraciones del equipo nacional. Junto a él, destaca Néiser Villareal, delantero de Millonarios, quien fue la figura del Sudamericano Sub-20 para los cafeteros.

La lista de figuras internacionales se completa con los franceses Rabby Nzingoula y Elyaz Zidane —hijo de Zinedine Zidane—, el italiano Mattia Libareli, los mexicanos Gilberto Mora y Obed Vargas y el chileno Lautaro Millán.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria