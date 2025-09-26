Arranca la 10ª fecha del Torneo Clausura con tres partidos: Unión defenderá la cima de la zona ante Banfield

Platense-San Martín de San Juan, Banfield-Unión y Central Córdoba-Tigre, los partidos del día

El Torneo Clausura comienza a ingresar a su recta final y el margen de error empieza a ser mínimo. Este viernes se levantará el telón de la décima jornada con tres compromisos que serán importante tanto en la puja por clasificar a los playoffs como en la disputa por eludir el descenso.

PLATENSE-SAN MARTÍN DE SAN JUAN:

Platense-San Martín de San Juan abren la décima jornada

Platense recibirá a San Martín de San Juan en el Estadio Ciudad de Vicente López este viernes a las 19, en un duelo clave para ambos equipos. El Calamar llega tras una derrota 2-1 ante Lanús y, aunque su campaña mantiene altibajos, aspira a fortalecerse como local para ingresar en puestos de playoffs. El plantel mantiene la confianza en el trabajo del entrenador Cristian González y sumó una noticia positiva con la renovación de contrato del lateral Juan Ignacio Saborido hasta fines de 2027.

San Martín de San Juan afronta otra final por la permanencia, obligado a sumar tres puntos para intentar escapar del fondo de las tablas. El equipo sanjuanino no logró ganar en sus últimos tres partidos y permanece último tanto en la tabla anual como en la de promedios, igualado con Aldosivi. Tras la caída frente a Vélez, el entrenador Leandro Romagnoli remarcó la necesidad de mejorar en ambos extremos del campo y señaló que el equipo genera situaciones pero falla en la definición.

El encuentro presenta realidades distintas pero urgencias compartidas: Platense necesita volver a sumar para alimentar su sueño de playoffs y consolidar el proyecto de González, mientras San Martín busca un triunfo que le permita tomar aire en la lucha por no descender.

Probables formaciones:

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Felipe Viola

Hora: 19

Televisación: ESPN y ESPN Premium

BANFIELD-UNIÓN:

Banfield buscará dar el golpe ante el líder Unión

Banfield y Unión se enfrentará, desde las 19, en el Estadio Florencio Sola, en un partido significativo para sus aspiraciones en el certamen.

El Taladro llega tras una derrota contundente ante Argentinos Juniors por 3-0, aunque venía de lograr un valioso triunfo contra Independiente en Avellaneda previamente. El equipo conducido por Pedro Troglio sigue en zona de clasificación a playoffs, ubicado sexto, pero no puede relajarse en la pelea por el descenso, ya que la distancia con los equipos más comprometidos es de nueve puntos.

El Tatengue atraviesa un presente positivo y encabeza su grupo con 16 puntos, apenas uno por encima de Barracas Central y Estudiantes. El conjunto de Leonardo Carol Madelón empató en la última fecha con Independiente Rivadavia en Santa Fe, pero mantiene una serie invicta de cinco partidos y se muestra fuerte en condición de visitante, con tres victorias seguidas lejos de su estadio, incluyendo goleadas ante Instituto y Gimnasia.

El encuentro pondrá cara a cara a un Banfield necesitado de resultados para alejarse de la lucha por la permanencia y a un Unión que busca consolidar su liderato.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Lautaro Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez: DT: Pedro Troglio.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19

Televisación: TNT Sports

CENTRAL CÓRDOBA-TIGRE:

Central Córdoba-Tigre cerrarán la actividad del viernes

Central Córdoba y Tigre se enfrentarán a las 21:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un duelo importante por la lucha en la Zona A.

El Ferroviario viene de un empate 2-2 ante Boca en La Bombonera y arrastra una racha de tres partidos sin ganar, lo que incluye la caída ante Vélez en la Supercopa Argentina. A pesar de esa seguidilla, se mantiene en la quinta posición de la tabla con 14 puntos y todavía sostiene su lugar en la zona de playoffs.

Tigre llega a Santiago del Estero tras conseguir un triunfo 2-0 sobre Aldosivi en Victoria, resultado que le permitió cortar una serie de cuatro encuentros sin victorias. Dentro de esa racha negativa se encuentra la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia (M). El equipo de Diego Dabove suma 12 puntos y ocupa el noveno lugar, igualado en unidades con Defensa y Justicia, que se ubica en el último puesto clasificatorio por una mejor diferencia de gol.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Julián López, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21.15

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: