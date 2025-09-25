Los otros números detrás de un torneo de tenis en Argentina: ocho cajones de bananas, 6 mil botellas de agua y 700 toallas

El Challenger de Villa María cerró el circuito AAT de este 2025 en el país (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La semana pasada se disputó el AAT Challenger Santander Edición Villa María, el quinto -y último- certamen de dicha categoría organizado la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en 2025, que contó con un pozo de 100.000 dólares y le otorgó 75 puntos al campeón en singles, el estadounidense Emilio Nava, y a la pareja ganadora en la modalidad de dobles, integrada por los albicelestes Mariano Kestelboim y Guillermo Durán.

Para este torneo, el Sport Social Club, sede de la competición, debió cumplir con las normativas establecidas por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ente regulador del circuito profesional masculino. Entre los factores centrales, se exigen: medidas, estado y cantidad de canchas, tanto de juego como de entrenamiento, y atención a los jugadores. Además de un sector dedicado a la prensa y espacios para el público, protagonista fundamental del deporte y de este certamen en particular.

En total, y al igual que en los anteriores torneos de categoría ATP Challenger que realizó la AAT, un equipo de aproximadamente 100 personas trabajó arduamente desde varias semanas antes al inicio de la competición y días posteriores del final. Organizadores, el personal de mantenimiento del club, los jueces de líneas, ball kids, árbitros de la ATP, el jefe de árbitros, el supervisor, los kinesiólogos y voluntarios, entre otros roles, fueron los responsables de que todo funcione.

Emilio Nava se coronó en el AAT Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Los jugadores, en tanto, se hospedaron en tres hoteles dispuestos por el torneo. Recibieron hospitalidad para ellos y un acompañante, comidas y servicio de traslado al club ida y vuelta, también gestionado por el personal de la AAT. Durante la jornada dispusieron, de manera exclusiva, de los kinesiólogos oficiales, Andrés Ferrero y Ezequiel Belliera, una espaciosa y pintoresca sala para descansar y un gimnasio.

Entre los 64 partidos (49 de singles, incluyendo la clasificación, y 15 de dobles) y los entrenamientos que recibió el Sport Social Club, se utilizaron un total de 28 cajas de pelotas Wilson Roland Garros. Además, los tenistas consumieron durante la semana de competencia seis mil botellas de agua, aproximadamente, 60 packs de bebida isotónica y ocho cajones de bananas. Cada participante recibió dos toallas al inicio de cada encuentro y, de ser necesario, una extra. ¿El resultado? Según los registros oficiales, se usaron 700.

Por su parte, los encordadores, héroes anónimos de los jugadores, volvieron a ocupar un puesto fundamental: en total trabajaron con 256 raquetas, es decir 48 menos en comparación al AAT Challenger Santander Edición Córdoba, que se disputó en marzo. El italiano Francesco Maestrelli, quien alcanzó los cuartos de final en singles y en dobles, fue el que más acudió a ellos, con 11 visitas.

La Asociación Argentina de Tenis finalizó el pasado domingo su temporada del ATP Challenger Tour en 2025 con cinco eventos en diferentes puntos de nuestro país: Tigre, Tucumán, Santa Fe y Córdoba, en dos ocasiones. Para ello, contrató personal, una ticketera y proveedores locales. A Villa María envió un equipo especializado que se conformó por Andrea Abate y Juan Pedro Inda (Producción), Celia Emma Torres y Manuel Oggier (Mesa de Torneo), Iñaki Aizaga y Omar Rasjido (Prensa), Eduardo Palasciano (Director de Torneo) y Martín Baffa (Marketing).