La contundente frase con la que Jorge Valdano se rindió a los pies de Mastantuono tras su debut goleador en el Real Madrid

El campeón del mundo con la Selección y ex entrenador del club madrileño elogió de gran manera al joven argentino

El enorme elogio de Valdano a Franco Mastantuono

El debut goleador de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid no solo marcó un hito en su incipiente carrera, sino que también generó una ola de elogios por parte de figuras históricas del fútbol. Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina y ex entrenador del club madrileño, expresó su plena confianza en el joven argentino, destacando tanto su madurez como la forma en que se integró al equipo. “Confío absolutamente en él, me da la sensación de que su aterrizaje fue el correcto”, afirmó Valdano en declaraciones recogidas por AS.

El tanto de Mastantuono llegó en la victoria por 4-1 frente al Levante en el Estadio Ciutat de Valencia, durante la sexta jornada de la liga española. El mediocampista, de apenas 18 años, convirtió su primer gol oficial con el conjunto blanco tras una jugada iniciada por Vinícius Junior. El argentino sorprendió al definir con su pierna derecha, pese a ser zurdo, y celebró el momento con palabras que reflejaron su emoción: “La verdad, tengo una sensación única. Increíble momento en la noche de hoy, lo venía buscando y por suerte se dio”, expresó Mastantuono tras el encuentro.

El desarrollo del partido mostró a un Real Madrid dominante. Vinícius Junior abrió el marcador con un remate de tres dedos, mientras que Mastantuono amplió la ventaja antes del descanso. El Levante descontó a los 55 minutos con un cabezazo de Etta Eyong, pero la reacción fue efímera. Kylian Mbappé transformó un penal a los 64 minutos y, poco después, asistió a Arda Güler para sellar el resultado. Con este triunfo, el equipo dirigido por Xabi Alonso alcanzó los 18 puntos, manteniéndose cinco unidades por encima del Barcelona.

La actuación de Mastantuono no pasó desapercibida para Valdano, quien subrayó la importancia de la confianza en el desarrollo de los jóvenes talentos. “Eso es lo único que lleva el talento hasta el límite de sus posibilidades: que sepan que el entrenador cree en ellos y que lo va a apoyar aunque un partido salga mal”, explicó Valdano en el videopodcast Xtra de AS. Además, resaltó la responsabilidad del futbolista: “Todo lo que ha hecho lo hizo para satisfacer las exigencias del entrenador y eso lo convierte en un jugador responsable”.

El ex delantero también hizo hincapié en la calidad técnica del juvenil argentino, quien ya suma seis partidos con la camiseta blanca. “Ahora necesita convencer a la gente y para eso hace falta brillo… y esa zurda me da la sensación de que el brillo también lo tiene”, celebró Valdano en diálogo con AS. La madurez y el aplomo de Mastantuono han sorprendido tanto a sus compañeros como a la prensa y la afición, que lo han recibido con entusiasmo desde su llegada procedente de River Plate.

El propio Mastantuono compartió un detalle que añadió significado a su noche especial: “Me dijeron recién, cuando entré en el vestuario, que justo un 23 de septiembre fue el día que Alfredo Di Stéfano debutó y marcó con Real Madrid. Increíble. Es un orgullo para mí compartir similitudes con él. Obviamente, no me voy a comparar con un jugador tan grande, pero estos pequeños detalles son muy lindos”.

