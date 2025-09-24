Deportes

“¡Hostia, el Balón de Oro!”: la efusiva reacción de Luis Enrique cuando vio a Ousmane Dembélé con el premio

Las imágenes de la llegada de la figura francesa al PSG y del plantel al ver de cerca el galardón

Guardar
La reacción de Luis Enrique cuando Dembele recibió el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera. El delantero del Paris Saint-Germain logró imponerse sobre Lamine Yamal, quien finalizó segundo, y Vitinha, ubicado en la tercera posición de la elección.

El francés era uno de los grandes favoritos por la gran temporada que protagonizó en el PSG; sobre todo en la conquista de la primera Champions League en la historia del club parisino.

En las últimas horas, la institución de La Ciudad de la Luz publicó una serie de videos en los que expusieron el sentido recibimiento que tuvo el plantel con el extremo con pasado en el Barcelona. “¡Hostia, el Balón de Oro!”, gritó el entrenador Luis Enrique, cuando observó a la figura internacional ingresar al vestuario con el premio. Y luego le dio un beso al premio.

Además, el resto de sus colegas se mostraron extremadamente felices por el reconocimiento al atacante. Incluso Vitinha, quien observó el galardón y lo tomó con una expresión de máximo deseo. En sus pensamientos probablemente se fijó la posible imagen que podría darse en el futuro si mantiene su nivel extraordinario. Es que en esta edición quedó muy cerca de quedarse con la distinción y luchará para obtener el premio individual que reconoce al mejor futbolista del planeta.

La reacción de Luis Enrique cuando Dembele recibió el Balón de Oro

Dembélé concretó una temporada histórica con 35 goles y 14 asistencias, y el 31 de mayo de 2025 se consagró al ganar la Champions League. El reconocimiento llegó con el Balón de Oro.

Aunque de manera general pueda existir la concepción de que el galardonado con el Balón de Oro recibe, además de la estatuilla, una gran cantidad de dinero, nada más lejos de la realidad. No hay una compensación económica directa. El galardón respaldado por France Football y la UEFA, solo hace entrega del trofeo, que tiene un valor estimado de unos 3.000 euros, aunque no está hecho de oro puro.

Tampoco los patrocinadores del evento otorgan a los vencedores un cheque ni nada similar. Las posibles alternativas que tienen los premiados para recibir una compensación económica son mediante sus contratos y clubes. Algunos jugadores obtienen primas por recibir estos premios que se traducen en dinero, o en otros casos, en renovaciones o mejoras contractuales como ya se han dado casos en el pasado. De igual forma, al obtener el Balón de Oro, tendrán la posibilidad de firmar grandes contratos de patrocinio con distintas marcas.

Sin embargo, el impacto del premio va más allá del dinero. Es más bien una cuestión de estatus y de mercado, ya que el galardón incrementa de manera inmediata la cotización del jugador en el mercado y su categoría como futbolista, elevando al premiado a ser considerado una estrella mundial. En resumidas cuentas, el prestigio y el reconocimiento mundial superan de sobra la ausencia de un premio económico directo.

Por su parte, Luis Enrique escribió su nombre en la historia por segunda vez al conquistar el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del año. El estratega español firmó una temporada impecable al conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League. Una temporada destacada que se vio recompensada con el galardón al mejor director técnico, como ocurrió en 2016, cuando estaba al frente del Barcelona.

En su estructura del éxito estuvo Ousmane Dembélé, quien se destacó por su desequilibrio constante; pero también contó con Désiré Doué, quien emergió como motor en el centro del campo y Bradley Barcola, entre los jugadores de mayor producción de asistencias de Europa.

En la Champions, el PSG hizo historia en una campaña en la que dejó por el camino a todos los representantes ingleses a los que se enfrentó: Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Arsenal cayeron en duelos que reforzaron el perfil competitivo del conjunto francés. Ese desenlace, que culminó el 31 de mayo de 2025 con la máxima conquista, selló la metamorfosis del club parisino bajo el liderazgo de Luis Enrique y la bandera de Ousmane Dembélé en el ataque.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPSGLuis EnriqueBalón de OroOusmane Dembélédeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario, que cayó por 2 a 1 en la ida, necesita pisar con fuerza en territorio brasileño para meterse entre los mejores cuatro de la competencia. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará dar vuelta

Una estrella del fútbol brasileño explicó por qué no trabajaría en su país y reveló: “Mi sueño es dirigir a Boca Juniors”

El ex futbolista de 42 años se retiró recientemente y confesó que comenzará su carrera como entrenador

Una estrella del fútbol brasileño

Quién es Bruno Cabral, la joya de River que anotó los tres goles de la Selección Sub 15 ante Bolivia por la Liga Evolución

El delantero firmó los tantos del combinado albiceleste, que comenzó con un contundente triunfo en el certamen en Paraguay

Quién es Bruno Cabral, la

El show de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid: volea de zurda, fin de una racha y el “manual” del goleador

La Araña marcó su primer triplete con esta camiseta en una actuación clave para remontar un choque adverso contra el cuadro de Vallecas

El show de Julián Álvarez

Ramón Díaz acordó su llegada a otro grande de Brasil: el DT argentino al que le ganó la pulseada

El entrenador ex River, San Lorenzo e Independiente vuelve a trabajar tras su breve experiencia en Olimpia de Paraguay

Ramón Díaz acordó su llegada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu prometió derrotar a Hamas

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

TELESHOW
La abogada de Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres