“¿Hola, sí?”: el pícaro “diálogo” entre Mariano Closs y el árbitro de Racing-Vélez en medio de los problemas con la tecnología

Esteban Ostojich tuvo dificultades con el micrófono para anunciar la anulación del gol de Machuca. Y el relator convirtió el blooper en un divertido paso de comedia

El divertido "diálogo" entre Mariano Closs y el árbitro en Racing-Vélez

Racing venció 2-0 a Vélez en el global y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha en el Cilindro, que terminó 1-0 gracias al gol de Santiago Solari, quedó marcada por dos acciones que generaron debate y revisión arbitral.

Uno de los momentos más controvertidos se produjo apenas a los 4 minutos, cuando un tiro libre ejecutado desde la derecha para Racing derivó en un forcejeo dentro del área entre Adrián “Maravilla” Martínez y Elías Gómez. En esa acción, el defensor de Vélez golpeó al delantero local sobre la línea, lo que llevó al árbitro Esteban Ostojich a amonestar a Gómez, aunque no sancionó penal debido a que Martínez se encontraba previamente en posición adelantada. Sin embargo, la reacción de Gómez debió considerarse como conducta violenta y merecía la tarjeta roja, independientemente de la posición de fuera de juego. La tecnología debió intervenir para que el árbitro revisara la jugada y tomara una decisión más severa.

La segunda polémica surgió en el complemento, cuando Imanol Machuca remató al arco y el arquero Facundo Cambeses no logró retener el balón, que se le escapó y estuvo a punto de cruzar la línea de gol. Cambeses reaccionó a tiempo y tomó la pelota antes de que ingresara completamente, pero la visita celebró y, en primera instancia, el tanto fue convalidado. El VAR revisó y determinó que la conquista debía ser anulada.

Ante la incertidumbre de un estadio completo, el uruguayo intentó hablarle al público por el micrófono para expresar su determinación, pero su funcionamiento era oscilante. Entonces, intentó probarlo. Y Mariano Closs, quien relató el encuentro para ESPN y Disney+ montó un paso de comedia que se hizo rápidamente viral.

“¿Hola?“, preguntó Ostojich, y el narrador le respondió, como si se tratara de una comunicación telefónica: ”¡Hola, sí? ¿Quién es?“. Ante un largo rato de silencio, aguijoneó: ”Para mí, número equivocado". “¿Hola?“, volvió a probar el juez. ”Sí, hola", volvió a contestar Closs. “¿Con quién quiere hablar?“, inquirió, siguiendo la broma. ”No funciona, Ya está, ya está, no entró“, completó el charrúa dispuesto a reanudar el juego con un bote a tierra. ”Me parece que era para vos", le dijo a su comentarista para rematar el chiste.

Racing dominó el juego de principio a fin y generó siete oportunidades claras para abrir el marcador solo en el primer tiempo, pero el arquero visitante Tomás Marchiori se erigió como figura al mantener su valla invicta hasta el descanso. En la segunda parte, Vélez mejoró su rendimiento y logró acercarse al área rival, protagonizando la jugada del gol anulado. Sin embargo, a los 82 minutos, Gabriel Rojas asistió a Santiago Solari, quien convirtió el tanto que sentenció la serie y aseguró la clasificación de Racing.

El resultado global quedó 2-0 a favor de Racing, que ya había ganado por la mínima diferencia en el partido de ida disputado en el Estadio José Amalfitani, en Villa Luro, con un gol de Maravilla Martínez. De este modo, el conjunto de Avellaneda se instaló entre los cuatro mejores del continente, algo que no conseguía desde 1997, cuando fue eliminado por Sporting Cristal.

Ahora, Racing espera al vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En el primer encuentro, el equipo brasileño se impuso 2-1 en el Maracaná, y la revancha está programada para este jueves en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El presente internacional de Racing se suma a los logros recientes bajo la conducción de Gustavo Costas. El año pasado, el equipo se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras superar a Cruzeiro en la final, y a comienzos de 2025 obtuvo la Recopa al vencer a Botafogo.

En el plano local, la agenda de Racing incluye el clásico ante Independiente este domingo en el Cilindro, a partir de las 15:15. Actualmente, el equipo ocupa el 12º puesto en la Zona A del Torneo Clausura y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. Además, disputará otra semifinal, esta vez por la Copa Argentina, frente a River el jueves 2 de octubre a las 18:00 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

