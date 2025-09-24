Gambeta a tres rivales, buscapié y toque a la red: el gol de Racing ante Vélez que le dio el pasaje a la semi de la Libertadores

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores este martes con su victoria 1-0 ante Vélez en el Estadio Presidente Perón. El equipo de Gustavo Costas cerró el global 2-0 en los 180 minutos de la serie, aunque en esta oportunidad no necesitó de la jerarquía de Adrián Maravilla Martínez para desnivelar el resultado como sucedió en Liniers. Santiago Solari fue el encargado de ser el héroe liquidando la historia ante el Fortín.

La acción del único gol nació desde un lateral a los 81 minutos en el último tercio de la cancha. Lo realizó Gabriel Rojas, recibió la devolución y encaró a toda la banda derecha rival para gambetear en tres toques a Maher Carrizo, Tobías Andrada y Agustín Lagos. Con el panorama más liberado, llegó hasta el fondo y envió un buscapié al segundo palo para que Solari empujara la pelota a la red e hiciera delirar a la mitad de Avellaneda.

El extremo derecho de 27 años arrastraba una sobrecarga en el recto anterior izquierdo que lo obligó a perderse el duelo con victoria ante Huracán en Parque Patricios por el Torneo Clausura, pero desde la Academia apostaban a que fuera titular en la revancha por Libertadores, y así ocurrió finalmente hasta que se retiró a los 86 minutos en lugar de Gastón Martirena.

Fue su tercer gol en la presente edición del máximo certamen a nivel clubes de Sudamérica, luego de marcar sendos tantos contra Atlético Bucaramanga en Colombia (4-0) y Colo Colo (4-0) de local por el Grupo E. A esto hay que sumar dos asistencias repartidas ante el Cacique en el partido aludido y Peñarol en la vuelta de los octavos de final. Registra 12 gritos y 11 pases gol en 71 juegos con esta camiseta.

Este fue su 30° encuentro por competiciones internacionales con seis goles y tres asistencias entre su paso actual y su etapa previa en Defensa y Justicia.

Ahora, Racing espera por el ganador de la llave que dirimirán Estudiantes y Flamengo este jueves en La Plata, que tiene 2-1 por delante al Fla tras el cruce de ida disputado en Brasil. Más allá de cuál equipo sea, ya tiene una certeza: definirá las semis como local en Avellaneda, porque el Pincha terminó primero en su zona con menos puntos y los rojinegros finalizaron segundos en su grupo.

La instancia previa a la final se jugará en octubre próximo. Los compromisos de ida serán en la semana del 22 de ese mes y las vueltas sucederán en la semana posterior. En el lado antagónico del cuadro, Sao Paulo o Liga de Quito chocarán con Palmeiras o River Plate.

Los dos finalistas definirán el título el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. Este escenario vuelve a ser la sede de la final después de albergar la victoria de Flamengo sobre River Plate por 2-1 en 2019.